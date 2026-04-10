O dirigente do Bayern de Munique descarta categoricamente a saída de Michael Olise em meio a rumores de uma transferência milionária para o Real Madrid

A mensagem que vem da Allianz Arena é tão clara quanto firme: Olise não está à venda. Em uma entrevista recente à Sky Germany, o diretor esportivo do Bayern foi questionado diretamente sobre o futuro do francês, após uma onda de especulações que o ligavam a uma possível transferência para o Bernabéu e Anfield.

A resposta de Eberl foi curta e direta. Quando questionado se havia alguma possibilidade de o ponta deixar o clube, o dirigente de 52 anos afirmou: “Não, relativamente simples: não.” O chefe do Bayern dificilmente poderia ter formulado a posição do clube de forma mais clara, acabando efetivamente com qualquer esperança que os clubes rivais pudessem ter de tirar o ex-jogador do Crystal Palace da Baviera neste verão.