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O dirigente do Bayern de Munique descarta categoricamente a saída de Michael Olise em meio a rumores de uma transferência milionária para o Real Madrid
Eberl dá um "não" categórico a possíveis pretendentes
A mensagem que vem da Allianz Arena é tão clara quanto firme: Olise não está à venda. Em uma entrevista recente à Sky Germany, o diretor esportivo do Bayern foi questionado diretamente sobre o futuro do francês, após uma onda de especulações que o ligavam a uma possível transferência para o Bernabéu e Anfield.
A resposta de Eberl foi curta e direta. Quando questionado se havia alguma possibilidade de o ponta deixar o clube, o dirigente de 52 anos afirmou: “Não, relativamente simples: não.” O chefe do Bayern dificilmente poderia ter formulado a posição do clube de forma mais clara, acabando efetivamente com qualquer esperança que os clubes rivais pudessem ter de tirar o ex-jogador do Crystal Palace da Baviera neste verão.
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A generosa oferta do Real Madrid foi rejeitada
O Real Madrid tem sido o clube mais citado como interessado no jogador de 24 anos, com alguns afirmando que o presidente do clube, Florentino Pérez, estaria disposto a aprovar uma oferta astronômica. Havia rumores de que os campeões espanhóis estariam dispostos a pagar até € 165 milhões (£ 144 milhões/$ 194 milhões) para garantir a contratação de Olise.
No entanto, o Bayern não se abala com esses números. Discussões internas na sede do clube teriam concluído que mesmo somas astronômicas não seriam suficientes para levá-los a vender o jogador. Tal atitude é uma raridade no mercado de transferências moderno, mas ressalta o quanto o clube considera Olise vital para seu sucesso futuro.
Projeto de longo prazo em Munique
Eberl fez questão de ressaltar que o clube considera Olise uma peça fundamental do elenco que está sendo construído sob o comando de Vincent Kompany. “Temos um projeto de longo prazo. Michael se sente muito à vontade. E dá para ver que a equipe pode ser bem-sucedida”, explicou Eberl durante a entrevista. O diretor esportivo acredita que o ambiente atual do jogador é perfeito para o seu desenvolvimento.
O dirigente do Bayern também sugeriu que o desempenho do clube em campo determinaria sua capacidade de manter essas estrelas. Ele acrescentou: “Se jogarmos futebol assim, não há chance de acontecer outra coisa.”
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Os bastidores da contratação de Olise
Ao olhar para o futuro, Eberl também reservou um momento para refletir sobre a facilidade com que Olise se integrou ao clube desde o início. O diretor revelou que as negociações iniciais foram incrivelmente simples, o que lançou as bases para a atual satisfação do jogador na Alemanha. “A primeira conversa foi superdescontraída. Fizemos uma teleconferência com todos os envolvidos e conversamos bastante sobre questões esportivas”, disse o diretor esportivo.
A rapidez com que o acordo foi fechado continua sendo motivo de orgulho para a diretoria do Bayern. Eberl observou: “Quando nos disseram que Michael se imaginava no Bayern, nos reunimos e tudo foi muito harmonioso desde o início.”