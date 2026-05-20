O diretor executivo do Southampton pede desculpas pelo escândalo do "Spygate", mas insiste que a punição "não tem proporção com a infração", ao mesmo tempo em que apela para a reintegração na final do playoff

O Southampton finalmente quebrou o silêncio após ter sido expulso de forma sensacional da final dos play-offs da Championship por espionar o Middlesbrough. A equipe de Tonda Eckert foi expulsa por uma comissão disciplinar independente na terça-feira, após revelações de que o clube havia enviado um estagiário analista júnior para assistir ao treino do Boro 48 horas antes do confronto decisivo da semifinal — segundo o The Daily Mail.

Em um comunicado detalhado, o diretor executivo do Saints, Parsons, admitiu a violação dos regulamentos, mas confirmou que o clube está lutando para ser reintegrado na final contra o Hull City. “Recorremos da decisão de ontem da Comissão Disciplinar Independente de expulsar o Southampton Football Club dos Play-offs do Sky Bet Championship e de impor uma dedução de quatro pontos para a temporada 2026-27”, confirmou Parsons.

“Antes de abordar esse recurso, quero me dirigir diretamente e sem equívocos aos nossos torcedores, aos nossos jogadores e à comunidade futebolística em geral.”