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O diretor executivo do Southampton pede desculpas pelo escândalo do "Spygate", mas insiste que a punição "não tem proporção com a infração", ao mesmo tempo em que apela para a reintegração na final do playoff
Saints admitem culpa no caso "Spygate"
O Southampton finalmente quebrou o silêncio após ter sido expulso de forma sensacional da final dos play-offs da Championship por espionar o Middlesbrough. A equipe de Tonda Eckert foi expulsa por uma comissão disciplinar independente na terça-feira, após revelações de que o clube havia enviado um estagiário analista júnior para assistir ao treino do Boro 48 horas antes do confronto decisivo da semifinal — segundo o The Daily Mail.
Em um comunicado detalhado, o diretor executivo do Saints, Parsons, admitiu a violação dos regulamentos, mas confirmou que o clube está lutando para ser reintegrado na final contra o Hull City. “Recorremos da decisão de ontem da Comissão Disciplinar Independente de expulsar o Southampton Football Club dos Play-offs do Sky Bet Championship e de impor uma dedução de quatro pontos para a temporada 2026-27”, confirmou Parsons.
“Antes de abordar esse recurso, quero me dirigir diretamente e sem equívocos aos nossos torcedores, aos nossos jogadores e à comunidade futebolística em geral.”
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O CEO pede desculpas aos fãs
Embora o clube esteja recorrendo a vias legais para reverter a expulsão, Parsons não hesitou em demonstrar arrependimento pela espionagem tática. “O que aconteceu foi errado”, admitiu. “O clube reconheceu ter violado os artigos 3.4 e 127 do Regulamento da EFL. Pedimos desculpas aos outros clubes envolvidos e, acima de tudo, aos torcedores do Southampton, cuja lealdade e apoio extraordinários nesta temporada mereciam uma atitude melhor por parte do clube.”
O CEO também expressou o desejo de liderar futuras reformas dentro da liga para evitar incidentes semelhantes. “Oferecemos total cooperação à investigação e ao processo disciplinar da EFL. Após o recurso, também escreveremos à EFL para nos oferecermos para participar de um grupo de trabalho sobre a aplicação prática e o cumprimento do Regulamento 127 em todo o Campeonato. O arrependimento sem mudança é vazio, e pretendemos demonstrar mudança”, acrescentou.
Comparação com Leeds
Apesar do pedido de desculpas, a principal reclamação do Southampton reside na severidade da sanção em comparação com outros casos de grande repercussão. Parsons citou especificamente o Leeds United, que foi multado em 200 mil libras em 2019 por um incidente semelhante de observação de jogadores envolvendo Marcelo Bielsa. "Sobre o recurso em si: aceitamos que deva haver uma sanção. O que não podemos aceitar é uma sanção que não tenha proporção com a infração. Enquanto o Leeds United foi multado em £200.000 por uma infração semelhante, o Southampton teve negada a oportunidade de disputar uma partida que vale mais de £200 milhões e que significa tanto para nossa comissão técnica, jogadores e torcedores", continuou o comunicado.
“Acreditamos que as consequências financeiras da decisão de ontem a tornam, por uma margem considerável, a maior penalidade já imposta a um clube de futebol inglês. A dedução de 30 pontos do Luton Town em 2008/09 — até hoje a sanção esportiva mais severa no futebol inglês — foi aplicada a um clube que já estava na League Two, sem receitas comparáveis em jogo. A dedução de 21 pontos imposta ao Derby County em 2021 custou-lhe a permanência na Championship. A dedução final de seis pontos imposta ao Everton em 2023/24 seguiu-se a prejuízos de 124,5 milhões de libras, um valor que fica muito aquém do que foi retirado ao Southampton numa única tarde."
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O Chelsea e o equilíbrio entre lucro e relevância
Parsons comparou ainda a decisão com punições recentes da Premier League, em especial uma multa de 10,75 milhões de libras imposta ao Chelsea por pagamentos não declarados. “A maior penalidade financeira já aplicada pela Premier League, contra o Chelsea em março deste ano, foi de 10,75 milhões de libras e não foi acompanhada de nenhuma sanção esportiva, apesar de envolver 47,5 milhões de libras em pagamentos não declarados ao longo de sete anos”, acrescentou.
“Dizemos isso não para minimizar o que ocorreu neste clube, o que reconhecemos ter sido errado. Dizemos isso porque a proporcionalidade é, em si, um princípio da justiça natural. A Comissão tinha o direito de impor uma sanção. Não tinha, argumentaremos, o direito de impor uma que fosse manifestamente desproporcional a todas as sanções anteriores na história do futebol inglês. Nosso recurso será julgado hoje, e forneceremos mais informações oportunamente.”