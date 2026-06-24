O diretor executivo do Atlético de Madrid, Gil Marín, “lamenta profundamente” os comentários públicos de Julián Álvarez sobre a transferência, ao mesmo tempo em que acusa o Barcelona de “mentiras e desrespeito”

A indignação da diretoria do Atlético não se limita apenas ao Barcelona, já que o próprio Álvarez tem sido alvo de críticas por suas recentes declarações públicas. Enquanto defendia a seleção argentina após a vitória por 2 a 0 sobre a Áustria na Copa do Mundo, na segunda-feira, o atacante disse à ESPN: “Não acho que seja o momento certo para falar, mas também não quero me esconder. Tento ser uma pessoa honesta. Conversei com as pessoas do [Atlético] com quem precisava conversar. Acho que o melhor para todos é uma transferência. Quero realizar meu sonho.” Esses comentários diretos, nos quais o atacante admitiu abertamente que aceitaria uma transferência, não caíram bem entre os dirigentes do clube.

“Lamento profundamente seus comentários. Não era o dia certo para fazer essas declarações — era o dia do Messi e da seleção argentina, não do Julián”, acrescentou Gil Marín. Apesar do aparente desejo do jogador por um novo começo, o presidente insistiu que a posição do clube continua firme: “Julián tem um sonho, e nós, do Atlético, também temos sonhos. É verdade que ele conversou conosco, mas também é verdade que ele está plenamente ciente da nossa posição, pois fomos muito claros. O Atlético não quer transferir seus direitos. Ele é um grande jogador, e temos muito orgulho de que ele jogue por nós.”