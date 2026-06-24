Getty Images
Traduzido por
O diretor executivo do Atlético de Madrid, Gil Marín, “lamenta profundamente” os comentários públicos de Julián Álvarez sobre a transferência, ao mesmo tempo em que acusa o Barcelona de “mentiras e desrespeito”
O Atlético vai apresentar uma reclamação à FIFA por abordagem ilegal
A relação entre os dois gigantes espanhóis atingiu um novo ponto baixo, já que o Atlético de Madrid se prepara para denunciar oficialmente o Barcelona ao órgão que rege o futebol mundial. O clube madrilenho está indignado com o que considera uma tentativa ilegal de contratar seu atacante estrela, que chegou ao Atlético vindo do Manchester City no verão de 2024 com um contrato válido até 2030, por uma quantia de cerca de 81,8 milhões de libras — o que se tornou a maior transferência da história do City. Como o jogador ainda está sob contrato de longo prazo no Metropolitano, o Atlético está determinado a tomar medidas formais sobre o assunto.
Em entrevista à EFE, Gil Marín deixou claras as intenções do clube: “Nossa responsabilidade é defender os interesses do Atlético de Madrid, e é por isso que vamos apresentar uma queixa à FIFA contra o Barcelona por negociar com um jogador que tinha um contrato válido durante o período de proteção.”
- AFP
Gil Marin critica Alvarez pelo momento “desrespeitoso”
A indignação da diretoria do Atlético não se limita apenas ao Barcelona, já que o próprio Álvarez tem sido alvo de críticas por suas recentes declarações públicas. Enquanto defendia a seleção argentina após a vitória por 2 a 0 sobre a Áustria na Copa do Mundo, na segunda-feira, o atacante disse à ESPN: “Não acho que seja o momento certo para falar, mas também não quero me esconder. Tento ser uma pessoa honesta. Conversei com as pessoas do [Atlético] com quem precisava conversar. Acho que o melhor para todos é uma transferência. Quero realizar meu sonho.” Esses comentários diretos, nos quais o atacante admitiu abertamente que aceitaria uma transferência, não caíram bem entre os dirigentes do clube.
“Lamento profundamente seus comentários. Não era o dia certo para fazer essas declarações — era o dia do Messi e da seleção argentina, não do Julián”, acrescentou Gil Marín. Apesar do aparente desejo do jogador por um novo começo, o presidente insistiu que a posição do clube continua firme: “Julián tem um sonho, e nós, do Atlético, também temos sonhos. É verdade que ele conversou conosco, mas também é verdade que ele está plenamente ciente da nossa posição, pois fomos muito claros. O Atlético não quer transferir seus direitos. Ele é um grande jogador, e temos muito orgulho de que ele jogue por nós.”
Acusações de mentiras e fraude financeira
Gil Marin criticou duramente a conduta do Barcelona, questionando sua capacidade financeira de concretizar a negociação e acusando o clube de enganar publicamente. Essa iniciativa surge após uma temporada de 2025-26 brilhante para Álvarez, que marcou 20 gols e deu nove assistências pelo Atlético, incluindo gols decisivos que eliminaram o Barça tanto das quartas de final da Liga dos Campeões quanto das semifinais da Copa del Rey.
“O Barcelona está nos desrespeitando; eles acham que podem nos pisar, que somos fracos ou estúpidos”, afirmou o executivo. “Mas o que eles estão, na verdade, mostrando ao mundo é uma forma de agir que os define. Estão mentindo para nós, para o jogador, para a mídia e também para seus próprios torcedores. Estão tentando fazer com que todos acreditem que podem assumir um negócio que, na verdade, não são capazes de conduzir.”
- AFP
Um padrão recorrente de comportamento
Esta não é a primeira vez que o Atlético de Madrid ou outros clubes da La Liga questionam as táticas de transferência do Barcelona. Gil Marín citou casos anteriores como prova de que se trata de um problema sistêmico na forma como a diretoria do Spotify Camp Nou atua no mercado.
“Não é a primeira vez que o Barcelona age dessa forma, e o mundo do futebol está bem ciente disso. No ano passado, eles fizeram algo muito semelhante com Nico Williams e o Athletic Club”, concluiu.