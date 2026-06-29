O diretor do RB Leipzig nega que Yan Diomande vá se transferir para o PSG, apesar dos rumores de que a transferência neste verão esteja prestes a se concretizar

O Leipzig não permitirá que sua estrela em ascensão, Diomande, deixe o clube durante a atual janela de transferências, apesar do intenso interesse do Paris Saint-Germain. O time da Ligue 1 tem sido fortemente associado a uma possível contratação do jogador de 19 anos, mas o diretor esportivo do Leipzig, Marcel Schafer, foi muito claro quanto à situação.

Em entrevista ao Bild, Schafer foi inequívoco quanto à posição do clube em relação ao talento marfinense. “Yan Diomande jogará pelo RB Leipzig no ano que vem. E não vamos mudar essa decisão”, afirmou Schafer.

Embora tenha reconhecido que o jovem acabará por seguir para desafios maiores, ele deixou claro que ainda não é a hora. “Chegará o momento em que permitiremos que Diomande dê o próximo passo. Mas não este ano.”



