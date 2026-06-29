Getty Images Sport
Traduzido por
O diretor do RB Leipzig nega que Yan Diomande vá se transferir para o PSG, apesar dos rumores de que a transferência neste verão esteja prestes a se concretizar
O Leipzig mantém-se firme quanto ao futuro de Diomande
O Leipzig não permitirá que sua estrela em ascensão, Diomande, deixe o clube durante a atual janela de transferências, apesar do intenso interesse do Paris Saint-Germain. O time da Ligue 1 tem sido fortemente associado a uma possível contratação do jogador de 19 anos, mas o diretor esportivo do Leipzig, Marcel Schafer, foi muito claro quanto à situação.
Em entrevista ao Bild, Schafer foi inequívoco quanto à posição do clube em relação ao talento marfinense. “Yan Diomande jogará pelo RB Leipzig no ano que vem. E não vamos mudar essa decisão”, afirmou Schafer.
Embora tenha reconhecido que o jovem acabará por seguir para desafios maiores, ele deixou claro que ainda não é a hora. “Chegará o momento em que permitiremos que Diomande dê o próximo passo. Mas não este ano.”
- Getty Images Sport
Não há preço definido para a sensação da Costa do Marfim
O valor do jovem jogador subiu drasticamente desde sua transferência de € 20 milhões do Leganés, time da segunda divisão espanhola, há apenas um ano. Suas atuações têm sido tão impressionantes que, segundo relatos, o Leipzig recusou uma oferta gigantesca de € 100 milhões do Liverpool no início desta janela de transferências. De acordo com Schafer, o clube nem mesmo tem um “limite financeiro” para o jogador nesta fase.
Em vez de buscar uma saída, o Leipzig estaria trabalhando para garantir o compromisso de longo prazo do jogador. O clube alemão planeja ajustar o contrato atual de Diomande, válido até 2030, para oferecer a ele condições significativamente melhores. Essa medida visa refletir seu status como um dos jovens talentos mais cobiçados da Europa e afastar novos interesses do exterior.
Acordo com o PSG e possíveis modelos de empréstimo
A postura firme do Leipzig surge em meio a alegações do Footmercato de que Diomande já teria chegado a um acordo pessoal com o PSG. Supostamente, já ocorreram negociações entre os campeões franceses e o time alemão, mas a diretoria do RB Leipzig permanece imperturbável diante da pressão. O presidente do conselho fiscal, Oliver Mintzlaff, já havia manifestado sua atitude tranquila em relação à situação em abril.
Na época, Mintzlaff afirmou: “Se eu fosse o diretor esportivo, não venderia esse jovem jogador, que nem sequer está conosco há uma temporada completa, independentemente do preço oferecido.” No entanto, uma transferência não é totalmente impossível se for encontrada uma solução criativa. Um modelo cogitado envolve o PSG comprar Diomande neste verão, mas emprestá-lo de volta ao Leipzig por um ano – uma estratégia que o Leipzig já utilizou quando vendeu Naby Keita ao Liverpool em 2017.
- Getty Images
Ascensão rápida da segunda divisão espanhola
Depois de chegar como um talento relativamente desconhecido vindo do Leganés, ele rapidamente se consolidou como uma estrela consagrada da Bundesliga. Sua rápida adaptação gerou rumores constantes de que ele poderia sair após apenas uma temporada.
Suas estatísticas na Bundesliga contam a história de um jogador que se adaptou ao futebol profissional com notável facilidade. Com mais gols (12) e assistências (oito) somados do que qualquer outro jogador do Leipzig, exceto Christoph Baumgartner, Diomande se tornou o coração do ataque de sua equipe. Sua capacidade de vencer 55% dos duelos demonstra ainda mais que ele possui os atributos físicos à altura de seu talento técnico.
Questionado há um mês se ainda estaria no Leipzig na próxima temporada, o jogador de 19 anos disse à revista Kicker: “Sim”, acrescentando: “Não estou pensando nisso no momento. Tenho contrato com o Leipzig e gosto de jogar aqui. Mas ninguém sabe o que vai acontecer depois disso. Todo mundo tem ambições, inclusive eu. Meu sonho é jogar no mais alto nível possível.”