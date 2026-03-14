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O diretor do Borussia Dortmund confirma que as negociações sobre o contrato de Nico Schlotterbeck continuam em andamento, apesar do interesse do Real Madrid e do Liverpool
Ricken mantém a calma em relação às negociações
Em entrevista ao Ruhr Nachrichten, Ricken enfatizou que a relação entre o clube e o jogador continua sólida, apesar da ausência de uma assinatura imediata. “Com o Nico, continuamos mantendo um diálogo bom e de confiança. Isso demonstra apreço mútuo, pois estamos totalmente alinhados nesse ponto. Também compartilhamos um conjunto de expectativas e agimos de acordo com elas”, explicou o executivo de 49 anos.
Embora o tom das discussões seja positivo, o clube está ciente de que não pode deixar a situação se arrastar indefinidamente. O contrato atual de Schlotterbeck está previsto para expirar no verão de 2027, mas os dirigentes do BVB estão pressionando por uma decisão o mais rápido possível para permitir o planejamento do elenco. Eles esperam evitar chegar ao último ano do contrato, o que enfraqueceria significativamente sua posição de negociação caso um grande clube europeu formalize seu interesse durante a próxima janela de transferências.
- AFP
A perspectiva de Niko Kovac
A comissão técnica também está ansiosa por uma resolução, com o técnico Niko Kovac destacando a importância do zagueiro para seu esquema tático. No entanto, o técnico tem tomado cuidado para não ultrapassar os limites durante o processo de negociação. “O treinador não tem nada a ver com isso; no fim das contas, trata-se do clube, e o clube está acima de tudo”, afirmou Kovac durante uma recente coletiva de imprensa.
Kovac admitiu que uma conclusão rápida beneficiaria a todos os envolvidos, embora continue paciente em relação ao prazo. Ele observou que, embora ainda haja tempo, o ideal seria ver a questão resolvida antes da reabertura do mercado. O foco do técnico continua em campo, onde Schlotterbeck continua liderando uma defesa que tem ajudado a manter o Dortmund na briga pelo título da Bundesliga nesta temporada.
O fator Felix Nmecha
O Dortmund já tomou medidas para garantir outros elementos-chave de sua espinha dorsal, tendo confirmado recentemente a renovação do contrato de longo prazo do meio-campista alemão Felix Nmecha até 2030. O clube espera que o compromisso de Nmecha com o projeto sirva como ferramenta de recrutamento, mostrando a Schlotterbeck e a outros alvos em potencial que o Westfalenstadion é um lugar onde os melhores jogadores podem realizar suas ambições. Ricken e a diretoria estão usando essas renovações para sinalizar sua intenção de competir no mais alto nível.
Apesar desses sinais positivos, o ponto crucial para Schlotterbeck continua sendo a busca por títulos. O ex-jogador do Freiburg estaria empenhado em garantir que está em um clube capaz de conquistar troféus importantes regularmente. O Dortmund, atualmente em segundo lugar na tabela, precisa convencê-lo de que a diferença para o topo pode ser superada. A saída de outras figuras importantes, como Niklas Süle, só aumentou a urgência do clube em manter seus jogadores mais confiáveis no elenco.
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Enfrentando os gigantes europeus
É impossível ignorar o interesse vindo do exterior, com o Real Madrid sendo frequentemente associado a uma possível contratação do zagueiro canhoto. O clube madrilenho vem há muito tempo observando o mercado alemão em busca de reforços defensivos, e Schlotterbeck se encaixa no perfil de um zagueiro central moderno, habilidoso com a bola, capaz de liderar a equipe a partir da defesa. Acredita-se também que o Liverpool esteja acompanhando a situação, já que busca renovar suas opções defensivas sob a nova comissão técnica.
O Dortmund encontra-se em uma posição familiar, equilibrando o desejo de manter seus melhores talentos com a realidade do mercado de transferências. Se nenhum acordo for alcançado em breve, o clube poderá ser forçado a considerar ofertas no verão para garantir que receba uma quantia adequada.
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