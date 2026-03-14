Em entrevista ao Ruhr Nachrichten, Ricken enfatizou que a relação entre o clube e o jogador continua sólida, apesar da ausência de uma assinatura imediata. “Com o Nico, continuamos mantendo um diálogo bom e de confiança. Isso demonstra apreço mútuo, pois estamos totalmente alinhados nesse ponto. Também compartilhamos um conjunto de expectativas e agimos de acordo com elas”, explicou o executivo de 49 anos.

Embora o tom das discussões seja positivo, o clube está ciente de que não pode deixar a situação se arrastar indefinidamente. O contrato atual de Schlotterbeck está previsto para expirar no verão de 2027, mas os dirigentes do BVB estão pressionando por uma decisão o mais rápido possível para permitir o planejamento do elenco. Eles esperam evitar chegar ao último ano do contrato, o que enfraqueceria significativamente sua posição de negociação caso um grande clube europeu formalize seu interesse durante a próxima janela de transferências.