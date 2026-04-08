O diretor do Borussia Dortmund cita Jude Bellingham para provar que o gigante alemão está disposto a investir pesado em uma contratação “perfeita”

Embora o Dortmund seja frequentemente visto como um clube que "vende para comprar", o diretor-geral Ricken apontou a contratação de Bellingham como prova de que a diretoria está disposta a quebrar suas próprias regras por um jogador especial. "Nos últimos dois anos, gastamos muito dinheiro na contratação de jogadores. Se pensarmos nesses termos, uma venda é necessária”, disse Ricken aoBild. “Gostaria de enfatizar uma coisa: se você encontrar um jogador excepcional que se encaixe perfeitamente no perfil, então tal transferência raramente foi rejeitada pela diretoria, mesmo que estivesse um pouco acima do orçamento.”

Para ilustrar seu argumento, Ricken relembrou a transferência que trouxe o astro inglês do Birmingham City para o Signal Iduna Park. “Temos o exemplo em casa: Jude Bellingham. O BVB o contratou aos 16 anos, em plena pandemia de Covid-19. Da segunda divisão. Por uma quantia nada desprezível [30 milhões de euros]. Mas a ideia estava lá, os argumentos estavam lá e a convicção também. Foi por isso que o BVB fez isso na época. E o mesmo se aplica agora. Para jogadores de ponta que se encaixam perfeitamente em nós, certamente também encontraríamos soluções criativas.”