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O diretor do Borussia Dortmund cita Jude Bellingham para provar que o gigante alemão está disposto a investir pesado em uma contratação “perfeita”
O plano de Bellingham para futuras transferências
Embora o Dortmund seja frequentemente visto como um clube que "vende para comprar", o diretor-geral Ricken apontou a contratação de Bellingham como prova de que a diretoria está disposta a quebrar suas próprias regras por um jogador especial. "Nos últimos dois anos, gastamos muito dinheiro na contratação de jogadores. Se pensarmos nesses termos, uma venda é necessária”, disse Ricken aoBild. “Gostaria de enfatizar uma coisa: se você encontrar um jogador excepcional que se encaixe perfeitamente no perfil, então tal transferência raramente foi rejeitada pela diretoria, mesmo que estivesse um pouco acima do orçamento.”
Para ilustrar seu argumento, Ricken relembrou a transferência que trouxe o astro inglês do Birmingham City para o Signal Iduna Park. “Temos o exemplo em casa: Jude Bellingham. O BVB o contratou aos 16 anos, em plena pandemia de Covid-19. Da segunda divisão. Por uma quantia nada desprezível [30 milhões de euros]. Mas a ideia estava lá, os argumentos estavam lá e a convicção também. Foi por isso que o BVB fez isso na época. E o mesmo se aplica agora. Para jogadores de ponta que se encaixam perfeitamente em nós, certamente também encontraríamos soluções criativas.”
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Do Birmingham City ao Borussia Dortmund
Em 2020, o Dortmund contratou o então jogador de 17 anos do Birmingham por uma quantia inicial de 25 milhões de libras, tornando-o o adolescente mais caro da história do futebol na época. O gigante da Bundesliga não mediu gastos para contratá-lo, apesar de Bellingham ter passado apenas uma temporada no futebol profissional, disputando 41 partidas da Championship pelo Birmingham. A transição foi tão significativa que o Birmingham City aposentou de forma controversa sua camisa nº 22, um gesto que acabou se justificando à medida que Bellingham se tornou um meio-campista de classe mundial ao longo de seus três anos na Alemanha, antes de sua transferência recorde para o Real Madrid.
O meio-campista e sua família criaram laços tão fortes com o Dortmund que seu irmão mais novo, Jobe, optou por assinar com o clube alemão no verão passado, vindo do Sunderland. No entanto, a temporada de estreia do jogador de 20 anos não tem sido tão tranquila, já que ele foi titular em apenas 14 das 26 partidas da Bundesliga em que atuou até agora.
Reestruturação do elenco e a busca pela criatividade
Com a saída de Sebastian Kehl e a chegada de Ole Book como novo diretor esportivo, o Dortmund busca mudar sua abordagem. Ricken quer ver mais “rapidez, coragem e agressividade” no mercado, já que jogadores como Julian Brandt e Niklas Süle deixaram o clube no meio do ano.
“A criatividade e a capacidade de marcar gols de Julian Brandt terão que ser compensadas; estávamos cientes disso na nossa decisão. É claro que estamos procurando um jogador de ataque que traga qualidade, possa nos ajudar imediatamente e não exija uma taxa de transferência exorbitante. Na defesa, Niklas Süle está nos deixando, e Emre Can ficará fora por mais tempo. Nesse aspecto, também estamos pensando nisso.”
Ricken também deu um forte apoio ao técnico Niko Kovac, confirmando que ele comandará a equipe na próxima temporada. “Sim. Com certeza. Sem ele, não estaríamos em segundo lugar, porque, em primeiro lugar, ele estabilizou a equipe e, em segundo lugar, nos levou à Liga dos Campeões na temporada passada. Niko se encaixa maravilhosamente em nosso clube. Está se formando atualmente um grupo com o Niko, com o Ole, com o Carsten [Cramer], com o Matthias Sammer, com a equipe de olheiros e a base, no qual há total confiança mútua. Dá para sentir uma nova energia, um espírito de otimismo e confiança.”
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O impasse em torno do contrato de Nico Schlotterbeck
No entanto, o Dortmund não precisa se preocupar apenas com o recrutamento. O futuro do importante zagueiro Nico Schlotterbeck continua sendo um dos principais assuntos em pauta. Como o jogador da seleção alemã ainda não se comprometeu a longo prazo com o clube, chegando até mesmo a desmentir publicamente as notícias de que teria havido um avanço nas negociações, Ricken abordou as negociações em andamento e a possibilidade de uma saída no meio do ano.
“Já tive várias conversas com o Nico. Acho perfeitamente compreensível que ele precise de tempo para refletir sobre certas coisas. Isso não é incomum, dada a situação contratual e o nível de um jogador da sua classe”, disse Ricken. Ele também descartou a ideia de estabelecer um prazo público para o zagueiro, como sugerido por alguns especialistas.