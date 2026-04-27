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O diretor do Bayern de Munique dá novidades sobre o contrato de Harry Kane e confirma a posição do clube em relação à transferência de Michael Olise
A evolução sob o comando de Vincent Kompany
O impacto de Kane na Allianz Arena vai além de seu impressionante saldo de 138 gols em 141 partidas. Rummenigge destacou como o experiente atacante evoluiu seu jogo sob a orientação do técnico Vincent Kompany. O atacante não é mais apenas um clássico “número nove”, mas tornou-se um “atacante de jogo” que frequentemente recua para posições mais recuadas a fim de articular o jogo. Essa flexibilidade tática tornou-se um pilar da estratégia ofensiva do Bayern. O membro do conselho fiscal do Bayern observou que essa transformação é “muito importante” para o ritmo geral da equipe.
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Negociações sobre o contrato de Kane estão se aproximando
Rummenigge revelou que o clube planeja iniciar negociações formais sobre o contrato com Kane assim que a atual temporada terminar. O jogador de 32 anos ainda tem contrato com o Bayern até 2027. Em entrevista ao t-online, Rummenigge destacou a importância do atacante. “Trazer Harry Kane para Munique foi um feito importante na história do clube”, afirmou. “Sabe-se que ele tinha uma cláusula de rescisão. Ele não a acionou e sinalizou que definitivamente ficaria em Munique. E, conforme combinado, agora os responsáveis pela área operacional manterão conversas com ele em algum momento após o término da temporada.”
A posição em relação a Olise
Embora o futuro de Kane pareça estar definido, o Bayern também emitiu uma severa advertência para que ninguém se aproxime de Olise. O ponta francês vem apresentando um desempenho sensacional, contribuindo fortemente para a busca do Bayern pelo triplo nesta temporada. Apesar do grande interesse da Premier League, especificamente do Liverpool, que está vasculhando a Europa em busca de um substituto para Mohamed Salah, o Bayern não tem intenção de vendê-lo.
Rummenigge foi categórico em sua avaliação do ex-jogador do Crystal Palace, afirmando que não há quantia de dinheiro que possa convencer o clube a se separar dele. “Ele é um jogador maravilhoso. Também aprecio o quanto ele é reservado e quase tímido diante da mídia. Isso é raro nos dias de hoje. Ele é um cara ótimo e, em campo, é excepcional, a maneira como joga futebol é quase mágica. Em 2009, recebemos uma oferta incrível do Chelsea pelo Franck Ribéry. Na época, teria sido um novo recorde mundial de transferência. Fui então falar com nosso então diretor financeiro, Karl Hopfner, e com Uli Hoeneß sobre essa oferta. Discutimos o assunto por duas horas, tentando decidir o que fazer. Naquele dia, tomamos uma decisão fundamental: que, no futuro, nunca venderíamos um jogador de quem sentiríamos falta em campo. E essa regra não escrita ainda se aplica hoje. Para um jogador como Olise, não há preço que nos faça recuar.”
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Uma mensagem firme aos rivais europeus
A recusa em considerar ofertas por Olise foi reiterada pelo CEO do Bayern, Max Eberl, que recentemente descartou qualquer sugestão de que uma oferta milionária pudesse fazer o clube mudar de ideia. Olise, que tem contrato até 2029, tornou-se um dos talentos mais cobiçados da Europa após marcar 19 gols e dar 26 assistências nesta temporada. No entanto, com a diretoria do Bayern mantendo uma posição unânime, parece que os rivais europeus terão que procurar em outro lugar.
Olise e Kane voltarão a campo quando viajarem para enfrentar o PSG na partida de ida da semifinal da Liga dos Campeões na noite de terça-feira.