O diretor do Bayern de Munique dá novidades sobre o contrato de Harry Kane e confirma a posição do clube em relação à transferência de Michael Olise

Embora o futuro de Kane pareça estar definido, o Bayern também emitiu uma severa advertência para que ninguém se aproxime de Olise. O ponta francês vem apresentando um desempenho sensacional, contribuindo fortemente para a busca do Bayern pelo triplo nesta temporada. Apesar do grande interesse da Premier League, especificamente do Liverpool, que está vasculhando a Europa em busca de um substituto para Mohamed Salah, o Bayern não tem intenção de vendê-lo.

Rummenigge foi categórico em sua avaliação do ex-jogador do Crystal Palace, afirmando que não há quantia de dinheiro que possa convencer o clube a se separar dele. “Ele é um jogador maravilhoso. Também aprecio o quanto ele é reservado e quase tímido diante da mídia. Isso é raro nos dias de hoje. Ele é um cara ótimo e, em campo, é excepcional, a maneira como joga futebol é quase mágica. Em 2009, recebemos uma oferta incrível do Chelsea pelo Franck Ribéry. Na época, teria sido um novo recorde mundial de transferência. Fui então falar com nosso então diretor financeiro, Karl Hopfner, e com Uli Hoeneß sobre essa oferta. Discutimos o assunto por duas horas, tentando decidir o que fazer. Naquele dia, tomamos uma decisão fundamental: que, no futuro, nunca venderíamos um jogador de quem sentiríamos falta em campo. E essa regra não escrita ainda se aplica hoje. Para um jogador como Olise, não há preço que nos faça recuar.”