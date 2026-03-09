getty
O diretor do Bayern de Munique confirma que as negociações contratuais com o lateral estão “em espera”, apesar da esperança do gigante da Bundesliga em fechar um novo acordo
As negociações chegam a um impasse
Em declarações no aeroporto de Munique, antes da viagem do clube para enfrentar o Atalanta na Liga dos Campeões, Eberl foi transparente sobre a situação atual do jogador de 28 anos, que tem pouco mais de um ano restante em seu contrato com o gigante alemão. “Gostaríamos de renovar com Konny. Houve conversas, mas no momento elas estão em pausa”, afirmou o diretor esportivo. Ele foi rápido em minimizar qualquer sugestão de atrito entre o clube e o jogador, acrescentando que a situação “também não é ruim, não há ressentimento nem malícia”.
Uma lacuna financeira significativa
O cerne da questão parece ser uma diferença substancial nas expectativas salariais entre o jogador e a diretoria do clube. Relatos sugerem que Laimer, que atualmente ganha entre € 8 milhões e € 9 milhões por ano, está buscando um aumento significativo em seu salário. Com o meio-campista se aproximando de seu 29º aniversário em maio, seus representantes estariam buscando um acordo no valor de aproximadamente € 15 milhões por ano, incluindo bônus, considerando isso como sua última oportunidade para um grande contrato na carreira.
O Bayern, no entanto, hesita em atender a essas demandas, pois busca manter uma estrutura salarial sustentável. Para contextualizar os números, acredita-se que as contratações de alto nível Luis Diaz e Michael Olise estejam ganhando aproximadamente € 14 milhões e € 13 milhões, respectivamente. A hierarquia da Allianz Arena estaria cautelosa em inflar a folha salarial além dos limites estabelecidos para o confiável lateral.
Eberl mantém a calma apesar do impasse
Apesar da atual falta de progresso, Eberl continua otimista de que uma solução poderá ser encontrada. Ele reconheceu que ambas as partes têm suas próprias perspectivas sobre o que constitui um acordo justo no mercado atual. “Você tem suas ideias, os outros têm as deles, e elas precisam se encaixar de alguma forma. No momento, isso não está acontecendo, mas isso não é algo ruim”, explicou o diretor esportivo ao discutir a situação atual.
Eberl está acostumado a negociações difíceis, tendo recentemente passado por um complicado processo de renovação com o zagueiro francês Dayot Upamecano. Seus comentários públicos sugerem uma abordagem sensata em relação à situação de Laimer, priorizando as contribuições atuais do jogador em campo em detrimento das distrações fora dele.
O foco continua no campo
A versatilidade e o ritmo de trabalho de Laimer fizeram dele um dos favoritos de Vincent Kompany, e o foco principal do clube agora é garantir que ele permaneça em forma para a reta final da temporada. “Estamos extremamente felizes por ele estar aqui, por estar saudável novamente e por estar disponível para os jogos”, concluiu Eberl.
Enquanto o Bayern se prepara para jogos cruciais tanto na Bundesliga quanto na Liga dos Campeões, a saga do contrato provavelmente permanecerá em segundo plano. Embora o status “em espera” confirme que não se espera um avanço imediato, tanto o clube quanto Laimer parecem satisfeitos em deixar que seu futebol fale por si mesmo por enquanto. Se as duas partes conseguirão superar a diferença de milhões de euros ainda este ano continua sendo a grande questão em Munique.
