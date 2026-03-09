O diretor do Bayern de Munique confirma que as negociações contratuais com o lateral estão “em espera”, apesar da esperança do gigante da Bundesliga em fechar um novo acordo

O cerne da questão parece ser uma diferença substancial nas expectativas salariais entre o jogador e a diretoria do clube. Relatos sugerem que Laimer, que atualmente ganha entre € 8 milhões e € 9 milhões por ano, está buscando um aumento significativo em seu salário. Com o meio-campista se aproximando de seu 29º aniversário em maio, seus representantes estariam buscando um acordo no valor de aproximadamente € 15 milhões por ano, incluindo bônus, considerando isso como sua última oportunidade para um grande contrato na carreira.

O Bayern, no entanto, hesita em atender a essas demandas, pois busca manter uma estrutura salarial sustentável. Para contextualizar os números, acredita-se que as contratações de alto nível Luis Diaz e Michael Olise estejam ganhando aproximadamente € 14 milhões e € 13 milhões, respectivamente. A hierarquia da Allianz Arena estaria cautelosa em inflar a folha salarial além dos limites estabelecidos para o confiável lateral.