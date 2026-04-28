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Muhammad Zaki

Traduzido por

O diretor do Arsenal, Andrea Berta, observa Victor Osimhen e outros dois jogadores na vitória do Galatasaray sobre o Fenerbahçe no clássico

Mercado da bola
V. Osimhen
Arsenal
Galatasaray
Premier League
Galatasaray x Fenerbahçe
Campeonato Turco
B. Yilmaz
U. Cakir

O Arsenal está intensificando a busca por reforços para a janela de transferências de verão, com o diretor esportivo Andrea Berta supervisionando pessoalmente uma missão de observação na Turquia. O dirigente dos Gunners assistiu ao importante clássico de Istambul entre Galatasaray e Fenerbahçe para observar Victor Osimhen e outros dois jogadores.

  • O diretor do Arsenal lidera missão de observação em Istambul

    A estratégia de contratações do Arsenal parece estar entrando em alta velocidade, já que o diretor esportivo Berta foi visto no Ali Sami Yen Rams Park no fim de semana. O ex-dirigente do Atlético de Madrid, que agora lidera o departamento técnico no norte de Londres, viajou para Istambul especificamente para assistir ao acirrado clássico entre Galatasaray e Fenerbahçe, onde o time da casa conquistou uma vitória fácil por 3 a 0.

    De acordo com uma reportagem do AS, o principal objetivo da viagem era observar mais de perto Osimhen, que marcou o primeiro gol da partida. Apesar de o Arsenal ter gasto recentemente € 75 milhões para contratar Viktor Gyokeres do Sporting CP, cresce a convicção de que Mikel Arteta precisa de mais poder de fogo. Berta manteve conversas informais com a diretoria do Galatasaray para coletar informações sobre a disponibilidade do craque nigeriano e os parâmetros financeiros de uma possível transferência para a Premier League no meio do ano.

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    O Arsenal está de olho em Osimhen para reforçar o ataque

    Osimhen tem sido uma revelação na Turquia desde que chegou do Napoli em 2024. O Arsenal está ansioso por oferecer a Arteta uma variedade de perfis ofensivos para a próxima temporada. No entanto, o clube não está sozinho nessa busca, já que o Bayern de Munique está avaliando a possibilidade de contratar Osimhen para, eventualmente, suceder Harry Kane.

    O nigeriano está atualmente vinculado ao campeão turco até 2029, mas a atração de Londres pode ser significativa. O interesse do Arsenal na linha de ataque faz parte de uma reestruturação mais ampla, com relatos sugerindo que o clube também está acompanhando de perto o futuro incerto de Endrick no Real Madrid.

  • Talentos turcos em destaque

    A missão de Berta em Istambul não se limitou apenas a Osimhen, já que ele também acompanhou de perto Baris Alper Yilmaz. O ponta de 25 anos do Galatasaray se destacou como um dos talentos mais promissores da Super Lig, principalmente devido à sua incrível versatilidade em campo. Yilmaz pode atuar com eficácia nas duas laterais ou como atacante central, e suas contribuições defensivas como lateral-direito na última temporada não passaram despercebidas pelos principais olheiros europeus.

    O jogador da seleção turca é atualmente uma peça fundamental no esquema tático de Okan Buruk. Com o Arsenal potencialmente buscando reformular suas opções nas laterais, além da busca por um atacante, a capacidade de Yilmaz de atuar em várias posições o torna um perfil atraente para o sistema de Arteta. Berta teria mantido conversas preliminares com dirigentes do Galatasaray para entender a situação contratual dos principais jogadores do clube.

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    Reforços para a posição de goleiro estão sendo considerados

    O terceiro nome na lista de Berta é o goleiro Ugurcan Cakir, que se transferiu do Galatasaray vindo do arquirrival Trabzonspor por € 30,5 milhões no verão passado. Suas atuações têm justificado o valor pago, especialmente suas defesas heroicas na Liga dos Campeões.

    Seu desempenho não passou despercebido em outras partes do continente. O Bayern de Munique estaria considerando Cakir como um possível substituto a longo prazo para o lendário Manuel Neuer, enquanto a Juventus e a Inter também estão de olho no jogador da seleção turca. Com o Arsenal buscando garantir um elenco de nível mundial em todas as posições, as atuações de Cakir claramente o colocaram na mira para uma transferência no verão.

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