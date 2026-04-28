O diretor do Arsenal, Andrea Berta, observa Victor Osimhen e outros dois jogadores na vitória do Galatasaray sobre o Fenerbahçe no clássico

A estratégia de contratações do Arsenal parece estar entrando em alta velocidade, já que o diretor esportivo Berta foi visto no Ali Sami Yen Rams Park no fim de semana. O ex-dirigente do Atlético de Madrid, que agora lidera o departamento técnico no norte de Londres, viajou para Istambul especificamente para assistir ao acirrado clássico entre Galatasaray e Fenerbahçe, onde o time da casa conquistou uma vitória fácil por 3 a 0.

De acordo com uma reportagem do AS, o principal objetivo da viagem era observar mais de perto Osimhen, que marcou o primeiro gol da partida. Apesar de o Arsenal ter gasto recentemente € 75 milhões para contratar Viktor Gyokeres do Sporting CP, cresce a convicção de que Mikel Arteta precisa de mais poder de fogo. Berta manteve conversas informais com a diretoria do Galatasaray para coletar informações sobre a disponibilidade do craque nigeriano e os parâmetros financeiros de uma possível transferência para a Premier League no meio do ano.