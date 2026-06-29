O diretor de ciência do esporte do Arsenal deixa o clube após uma avaliação interna, enquanto continua a reestruturação da comissão técnica de Mikel Arteta

O Arsenal busca agora dar continuidade a uma campanha histórica que o levou a conquistar seu primeiro título da Premier League em 22 anos. Fundamentalmente, os Gunners provaram que eram capazes de superar uma fase instável no final da temporada, pondo fim a anos de oportunidades perdidas por pouco e colapsos em momentos decisivos. No entanto, seu sonho de conquistar uma memorável dobradinha nacional e europeia foi destruído após a derrota para o PSG na final da Liga dos Campeões.

Apesar de ter aberto o placar logo no início, o Arsenal acabou perdendo a final da Liga dos Campeões nos pênaltis para o PSG, com alguns analistas criticando a abordagem defensiva cautelosa dos Gunners. A derrota gerou discussões imediatas sobre a necessidade de injetar mais qualidade no terço final do campo — um sentimento compartilhado por Arteta, que admitiu que são necessárias medidas decisivas para elevar ainda mais o time. Refletindo sobre as mudanças que se aproximam, o técnico afirmou: “Vamos começar a tomar algumas decisões muito importantes; queremos alcançar outro nível. Teremos que demonstrar essa ambição, pois eles são mais do que capazes de alcançá-la, mas isso vai exigir que sejamos muito, muito ambiciosos, muito rápidos e muito inteligentes.”