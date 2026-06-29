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O diretor de ciência do esporte do Arsenal deixa o clube após uma avaliação interna, enquanto continua a reestruturação da comissão técnica de Mikel Arteta
Saída de grande repercussão no Emirates
De acordo com a BBC Sport, o Arsenal viu mais um dos colaboradores de Arteta deixar o clube neste verão: Allen, chefe de ciência esportiva e desempenho do clube, está de saída. A saída representa uma mudança significativa nos bastidores do norte de Londres, à medida que os Gunners buscam aprimorar sua abordagem em relação à disponibilidade dos jogadores e ao condicionamento físico.
A saída de Allen segue-se à demissão surpresa do chefe da equipe médica, Dr. Zafar Iqbal, no mês passado, marcando mais uma saída de destaque da comissão técnica de Mikel Arteta. Tendo chegado do Aston Villa em 2017, Allen encerra uma importante passagem de nove anos no Emirates Stadium — um período que abrangeu os últimos dias da era de Arsène Wenger e toda a gestão de Arteta.
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Avaliação interna leva a mudanças radicais
Essa decisão de reformular uma equipe tão consolidada surgiu depois que a diretoria do clube iniciou uma rigorosa análise interna do histórico recente de lesões. Diante dos persistentes problemas físicos que afetavam vários jogadores-chave, os dirigentes do Arsenal se viram obrigados a reavaliar suas estratégias preventivas. Para liderar essa investigação, Arteta trouxe um conhecido de confiança — o fisioterapeuta espanhol Joaquín Acedo — para conduzir uma análise independente e abrangente.
As temporadas anteriores mostraram como a ausência de jogadores-chave pode facilmente comprometer as ambições do clube de conquistar títulos, o que deixou a diretoria determinada a elevar seus departamentos médico e de ciência do esporte a níveis de elite. Apesar do recente sucesso na Premier League, o imenso desgaste físico de uma temporada exaustiva destacou uma clara necessidade de modernização e de uma nova perspectiva sobre a preparação física do elenco.
Mais demissões de treinadores confirmadas
Allen não é a única figura influente a deixar o norte de Londres; Sam Wilson, outro membro muito popular da comissão técnica da equipe principal, também está de saída. Atuando como preparador físico-chefe, Wilson encerra uma notável trajetória de 12 anos nas fileiras dos Gunners. De acordo com o The Telegraph, espera-se agora que ele continue sua carreira em um clube na Europa.
A abordagem tática de alta intensidade de Arteta, aliada à sua preferência por uma rotação de elenco mais restrita do que a de muitos rivais, naturalmente intensifica as exigências físicas impostas aos jogadores. Consequentemente, o clube está empenhado em implementar todas as medidas preventivas possíveis para mitigar os riscos de lesões. As vulnerabilidades desse estilo intenso ficaram evidentes na última temporada por meio de contratempos de grande repercussão; Kai Havertz, Bukayo Saka e Martin Ødegaard passaram longos períodos afastados dos gramados, enquanto Jurrien Timber não conseguiu se recuperar a tempo para a final da Liga dos Campeões e acabou sendo forçado a perder a Copa do Mundo.
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Arteta exige mais ambição
O Arsenal busca agora dar continuidade a uma campanha histórica que o levou a conquistar seu primeiro título da Premier League em 22 anos. Fundamentalmente, os Gunners provaram que eram capazes de superar uma fase instável no final da temporada, pondo fim a anos de oportunidades perdidas por pouco e colapsos em momentos decisivos. No entanto, seu sonho de conquistar uma memorável dobradinha nacional e europeia foi destruído após a derrota para o PSG na final da Liga dos Campeões.
Apesar de ter aberto o placar logo no início, o Arsenal acabou perdendo a final da Liga dos Campeões nos pênaltis para o PSG, com alguns analistas criticando a abordagem defensiva cautelosa dos Gunners. A derrota gerou discussões imediatas sobre a necessidade de injetar mais qualidade no terço final do campo — um sentimento compartilhado por Arteta, que admitiu que são necessárias medidas decisivas para elevar ainda mais o time. Refletindo sobre as mudanças que se aproximam, o técnico afirmou: “Vamos começar a tomar algumas decisões muito importantes; queremos alcançar outro nível. Teremos que demonstrar essa ambição, pois eles são mais do que capazes de alcançá-la, mas isso vai exigir que sejamos muito, muito ambiciosos, muito rápidos e muito inteligentes.”