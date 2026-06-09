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"O Diogo estará com você" - Rute Cardoso, viúva de Jota, escreve carta emocionante a Andy Robertson antes da participação deste último na Copa do Mundo pela Escócia
Robertson se prepara para uma campanha emocionante
Robertson levou a Escócia à sua primeira classificação para um torneio mundial desde 1998, após uma vitória decisiva por 4 a 2 sobre a Dinamarca em novembro do ano passado. No clima de emoção que se seguiu, o capitão revelou que seu falecido amigo esteve muito presente em seus pensamentos durante toda a campanha de qualificação. Os dois haviam criado laços por causa de suas aspirações comuns de chegar à fase final enquanto treinavam juntos durante o torneio de 2022, do qual o atacante português infelizmente ficou de fora devido a uma lesão.
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Cardoso incentiva o capitão a lutar pelo sonho
Em uma comovente carta publicada pela entidade mundial, a mãe de três filhos expressou profunda gratidão pela lealdade inabalável do zagueiro. Dirigindo-se ao jogador da seleção escocesa antes do grande evento do verão, Cardoso escreveu: “Escrevo-lhe com o coração cheio de saudade, gratidão e, acima de tudo, orgulho.
“Diogo falava muito de você. Da amizade que construíram, das batalhas que travaram juntos, dos desafios, das risadas, das conversas sobre futebol… e sobre sonhos. A Copa do Mundo era um desses sonhos, um sonho que vocês dois alimentaram, lado a lado, com a mesma paixão com que entravam em campo.
“Quando ouvi suas palavras e soube o que você sentiu naquele dia em que a Escócia se classificou para a Copa do Mundo, após tantos anos de espera, percebi que o Diogo nunca saiu de verdade do campo. Ao alcançar esse momento e garantir sua vaga na Copa do Mundo, você não irá sozinho. Vocês levarão o sonho dele com vocês também. E quando pisarem no campo, sei que não serão apenas vocês a entrar; o Diogo estará com vocês em seus pensamentos, em seus passos, em seus corações.
"Por isso, hoje, quero agradecer-te. Obrigado por não o teres esquecido. Obrigado por o levares contigo. Obrigado por transformares a dor da perda em força e em algo tão belo. É assim que fazemos aqui em casa também. Todos os dias. Ele estaria, e está, incrivelmente orgulhoso de ti. Guarda esse sonho, Andy. Vive-o por ti e por ele."
O vínculo com Anfield transcende a trágica derrota
A comunidade futebolística ficou devastada quando o atacante de 28 anos e seu irmão, André Silva, perderam a vida. Robertson, que ficou visivelmente emocionado ao receber a mensagem da equipe de imprensa, prometeu homenagear seu amigo íntimo durante todo o torneio.
Reagindo ao gesto, Robertson disse: “É obviamente incrível da parte da Rute ter dedicado tempo, mesmo com tudo o que está passando, para me escrever uma carta, mas isso apenas resume o tipo de pessoa que ela é. Felizmente, tive a oportunidade de conhecê-la e saber dos momentos incríveis que eles viveram.
“Essa carta ficará comigo por muito tempo. Vou carregá-lo no meu coração e sei que ele estará comigo no primeiro jogo, no segundo jogo, no terceiro jogo e, espero, além disso.
"Ele está sempre presente. As lembranças são algo que sempre trazemos à tona e, às vezes, rimos, às vezes choramos. E isso não será diferente, especialmente ao entrar em um torneio que é cheio de emoção. Sei que ele estará bem na frente da minha mente. Não estou jogando apenas por mim, estou jogando por nós dois."
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Robertson, que está de mudança para o Tottenham, enfrenta o teste definitivo
O lateral-esquerdo de 32 anos disputou 45 minutos sólidos na confortável vitória da Escócia por 4 a 0 sobre a Bolívia, em partida preparatória. Com o último amistoso já disputado, Robertson está agora pronto para liderar sua equipe em uma campanha exigente no Grupo C, ao lado de Haiti, Marrocos e Brasil. O verdadeiro teste começa quando a seleção iniciar sua jornada na Copa do Mundo contra o Haiti no Boston Stadium, no domingo, 14 de junho, onde conquistar uma vitória logo no início será crucial.