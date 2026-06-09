"O Diogo estará com você" - Rute Cardoso, viúva de Jota, escreve carta emocionante a Andy Robertson antes da participação deste último na Copa do Mundo pela Escócia

Em uma comovente carta publicada pela entidade mundial, a mãe de três filhos expressou profunda gratidão pela lealdade inabalável do zagueiro. Dirigindo-se ao jogador da seleção escocesa antes do grande evento do verão, Cardoso escreveu: “Escrevo-lhe com o coração cheio de saudade, gratidão e, acima de tudo, orgulho.

“Diogo falava muito de você. Da amizade que construíram, das batalhas que travaram juntos, dos desafios, das risadas, das conversas sobre futebol… e sobre sonhos. A Copa do Mundo era um desses sonhos, um sonho que vocês dois alimentaram, lado a lado, com a mesma paixão com que entravam em campo.

“Quando ouvi suas palavras e soube o que você sentiu naquele dia em que a Escócia se classificou para a Copa do Mundo, após tantos anos de espera, percebi que o Diogo nunca saiu de verdade do campo. Ao alcançar esse momento e garantir sua vaga na Copa do Mundo, você não irá sozinho. Vocês levarão o sonho dele com vocês também. E quando pisarem no campo, sei que não serão apenas vocês a entrar; o Diogo estará com vocês em seus pensamentos, em seus passos, em seus corações.

"Por isso, hoje, quero agradecer-te. Obrigado por não o teres esquecido. Obrigado por o levares contigo. Obrigado por transformares a dor da perda em força e em algo tão belo. É assim que fazemos aqui em casa também. Todos os dias. Ele estaria, e está, incrivelmente orgulhoso de ti. Guarda esse sonho, Andy. Vive-o por ti e por ele."