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Portugal v Croatia: Round of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Yosua Arya

Traduzido por

“O Diogo está lá em cima nos iluminando” - Cristiano Ronaldo presta homenagem a Jota com uma camisa especial após a vitória apertada de Portugal na Copa do Mundo

C. Ronaldo
Portugal
D. Jota
Portugal x Croácia
Croácia
Copa do Mundo

Cristiano Ronaldo prestou uma homenagem emocionante a Diogo Jota após a dramática vitória de Portugal sobre a Croácia na Copa do Mundo. Vestindo uma camisa com o antigo número 21 de Jota após o apito final, o capitão da seleção portuguesa dedicou a vitória ao seu falecido companheiro de seleção.

  • Uma homenagem especial a Diogo Jota

    Ronaldo liderou as comemorações de Portugal após a partida com uma homenagem emocionante a Jota, após a vitória apertada por 2 a 1 sobre a Croácia na Copa do Mundo. No primeiro aniversário do falecimento de Jota, em 3 de julho, o capitão de Portugal vestiu uma camisa com o número 21 do falecido atacante e apontou para o céu após o apito final. A vitória garantiu a classificação de Portugal para as oitavas de final, após uma partida difícil contra uma seleção croata que mostrou muita resistência.

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  • Ronaldo dedica a vitória a Jota

    Ronaldo refletiu sobre o significado do momento após a partida, explicando que Portugal queria homenagear Jota com a vitória. O atacante repetiu a homenagem nas redes sociais depois de comemorar com seus companheiros de equipe.

    “É um dia especial, para o nosso Jota, que está lá em cima nos iluminando”, disse ele àSIC. “Sabemos que ele está presente conosco e fazia todo o sentido vencermos hoje para homenageá-lo da melhor maneira possível.”

    Ele também postou no Instagram: “Ganhamos por nós, pelo Diogo e por Portugal!!! VAMOS LÁÁÁÁ!!!!”



  • Adeus a uma lenda como nós

    O jogo provavelmente também marcou o fim da trajetória na Copa do Mundo para o capitão da Croácia, Luka Modric. Ronaldo, que passou muitos anos de sucesso ao lado do meio-campista no Real Madrid, compartilhou um momento íntimo com seu ex-companheiro de equipe após o apito final.

    “Eu me despedi, sim. Ele continua sendo uma lenda do futebol, temos quase a mesma idade. Tenho muito respeito por Modric, pelo que ele continua fazendo no futebol”, disse Ronaldo sobre o maestro de 40 anos.

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  • Portugal v Croatia: Round of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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