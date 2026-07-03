“O Diogo está lá em cima nos iluminando” - Cristiano Ronaldo presta homenagem a Jota com uma camisa especial após a vitória apertada de Portugal na Copa do Mundo

Ronaldo refletiu sobre o significado do momento após a partida, explicando que Portugal queria homenagear Jota com a vitória. O atacante repetiu a homenagem nas redes sociais depois de comemorar com seus companheiros de equipe.

“É um dia especial, para o nosso Jota, que está lá em cima nos iluminando”, disse ele àSIC. “Sabemos que ele está presente conosco e fazia todo o sentido vencermos hoje para homenageá-lo da melhor maneira possível.”

Ele também postou no Instagram: “Ganhamos por nós, pelo Diogo e por Portugal!!! VAMOS LÁÁÁÁ!!!!”







