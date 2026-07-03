Getty Images Sport
Traduzido por
“O Diogo está lá em cima nos iluminando” - Cristiano Ronaldo presta homenagem a Jota com uma camisa especial após a vitória apertada de Portugal na Copa do Mundo
Uma homenagem especial a Diogo Jota
Ronaldo liderou as comemorações de Portugal após a partida com uma homenagem emocionante a Jota, após a vitória apertada por 2 a 1 sobre a Croácia na Copa do Mundo. No primeiro aniversário do falecimento de Jota, em 3 de julho, o capitão de Portugal vestiu uma camisa com o número 21 do falecido atacante e apontou para o céu após o apito final. A vitória garantiu a classificação de Portugal para as oitavas de final, após uma partida difícil contra uma seleção croata que mostrou muita resistência.
Ronaldo dedica a vitória a Jota
Ronaldo refletiu sobre o significado do momento após a partida, explicando que Portugal queria homenagear Jota com a vitória. O atacante repetiu a homenagem nas redes sociais depois de comemorar com seus companheiros de equipe.
“É um dia especial, para o nosso Jota, que está lá em cima nos iluminando”, disse ele àSIC. “Sabemos que ele está presente conosco e fazia todo o sentido vencermos hoje para homenageá-lo da melhor maneira possível.”
Ele também postou no Instagram: “Ganhamos por nós, pelo Diogo e por Portugal!!! VAMOS LÁÁÁÁ!!!!”
Adeus a uma lenda como nós
O jogo provavelmente também marcou o fim da trajetória na Copa do Mundo para o capitão da Croácia, Luka Modric. Ronaldo, que passou muitos anos de sucesso ao lado do meio-campista no Real Madrid, compartilhou um momento íntimo com seu ex-companheiro de equipe após o apito final.
“Eu me despedi, sim. Ele continua sendo uma lenda do futebol, temos quase a mesma idade. Tenho muito respeito por Modric, pelo que ele continua fazendo no futebol”, disse Ronaldo sobre o maestro de 40 anos.
- Getty Images Sport
A Espanha aguarda nas oitavas de final
Portugal agora enfrenta a Espanha nas oitavas de final, em uma repetição da final da Liga das Nações de 2025. A vitória mantém viva a busca de Ronaldo pelo título da Copa do Mundo, mas a Seleção precisará de mais uma atuação serena depois de ter sobrevivido a um confronto tenso contra a Croácia.
Siga a GOAL no Google
GOSTOU DESTA HISTÓRIA?
Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.