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"O dinheiro era uma loucura!" – O craque do Bayern de Munique admite que quase foi convencido por Luis Enrique a ir para o PSG, depois que o gigante alemão lhe disse que ele poderia sair
Eberl deu sinal verde para a partida
Em um novo documentário sincero intitulado “Captain Kimmich”, exibido pela ZDF, o versátil meio-campista falou abertamente sobre um período turbulento em sua carreira, quando seu futuro no Bayern de Munique parecia incerto. Ao entrar nos últimos meses de seu contrato, há pouco mais de um ano, Kimmich dedicou algum tempo para avaliar suas opções, uma demora que, segundo relatos, frustrou o conselho fiscal do Bayern e levou o clube a retirar sua oferta por um breve período. Durante esse período, ele percebeu que figuras-chave dentro do clube, incluindo o diretor esportivo Max Eberl, estavam abertas à possibilidade de sua saída. No entanto, novas conversas com Eberl e Christoph Freund acabaram resultando na assinatura de uma extensão de contrato por Kimmich até 2029, em março de 2025.
Ao falar sobre uma conversa decisiva com o chefe do Bayern, Kimmich explicou que a porta ficou totalmente aberta para ele deixar o clube. “Conversei com Max Eberl”, afirmou Kimmich. “Ele então me confirmou novamente: ‘Se você quiser ir, então você está à venda, então isso é possível’.” Essa confirmação da diretoria mudou significativamente a mentalidade do jogador em relação ao seu futuro a longo prazo com o clube mais campeão da Alemanha.
- AFP
A intensa perseguição do PSG e o fator Luis Enrique
Com o Bayern deixando claro que estava disposto a ouvir propostas, o PSG, gigante da Ligue 1, não perdeu tempo e entrou em ação. Kimmich admitiu que o time francês, liderado pelo técnico Luis Enrique e pelo diretor esportivo Luis Campos, causou uma ótima impressão nele. A campanha de sedução foi tão intensa que Campos chegou a visitar a residência particular do jogador para convencê-lo a aderir ao projeto na capital francesa.
O jogador de 31 anos ficou impressionado com o empenho demonstrado pelos responsáveis do Parc des Princes. “Com o Paris, havia um clube muito empenhado. Um clube que eu nem sequer tinha em vista dessa forma”, observou Kimmich. Ao falar sobre as conversas com as principais figuras, ele acrescentou: “Eles realmente fizeram um ótimo trabalho e me deram a impressão de que realmente me queriam. Isso realmente chamou minha atenção.”
Ofertas financeiras imperdíveis e planos familiares
As negociações sobre uma transferência para Paris chegaram a um ponto tão avançado que Kimmich já havia começado a planejar a logística para sua família e seus quatro filhos. Ele revelou que havia pesquisado bairros residenciais e escolas em Paris, motivado por uma oferta de contrato que descreveu como extraordinária. Apesar da generosidade da proposta, Kimmich insistiu que sua decisão final não foi motivada exclusivamente por sua conta bancária.
Kimmich não escondeu a magnitude do pacote proposto pela diretoria do PSG durante as negociações. “A parte financeira era absurda. Sério. Muito, muito absurda, devo dizer”, confessou.
No entanto, ele manteve os pés no chão durante todo o processo, acrescentando: “Mas eu não queria que isso fosse o fator decisivo.” Naquele momento, o jogador sentia que sua saída era quase certa, afirmando: “Neste momento, não sei o que teria que acontecer para eu renovar aqui. Considero 95% improvável que eu renove aqui.”
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Decidir ficar para a era Kompany
Apesar de estar “95%” de saída, uma combinação de considerações familiares e a chegada de um novo técnico acabaram por convencer Kimmich a reverter sua decisão. A nomeação de Vincent Kompany como sucessor de Thomas Tuchel desempenhou um papel fundamental para manter o jogador na Allianz Arena, já que o técnico belga delineou uma visão que incluía o meio-campista como um pilar central.
Refletindo sobre a saga agora que a poeira baixou, Kimmich acredita ter feito a escolha certa ao ignorar as riquezas de Paris e permanecer em Munique. Ele se reintegrou ao elenco como líder e parece destinado a continuar sendo uma figura-chave no futuro próximo. “Foi certo eu ter renovado meu contrato com o Bayern”, concluiu o meio-campista, encerrando o capítulo de uma das transferências mais significativas que quase aconteceram na história recente da Bundesliga.