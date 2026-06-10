Em um novo documentário sincero intitulado “Captain Kimmich”, exibido pela ZDF, o versátil meio-campista falou abertamente sobre um período turbulento em sua carreira, quando seu futuro no Bayern de Munique parecia incerto. Ao entrar nos últimos meses de seu contrato, há pouco mais de um ano, Kimmich dedicou algum tempo para avaliar suas opções, uma demora que, segundo relatos, frustrou o conselho fiscal do Bayern e levou o clube a retirar sua oferta por um breve período. Durante esse período, ele percebeu que figuras-chave dentro do clube, incluindo o diretor esportivo Max Eberl, estavam abertas à possibilidade de sua saída. No entanto, novas conversas com Eberl e Christoph Freund acabaram resultando na assinatura de uma extensão de contrato por Kimmich até 2029, em março de 2025.

Ao falar sobre uma conversa decisiva com o chefe do Bayern, Kimmich explicou que a porta ficou totalmente aberta para ele deixar o clube. “Conversei com Max Eberl”, afirmou Kimmich. “Ele então me confirmou novamente: ‘Se você quiser ir, então você está à venda, então isso é possível’.” Essa confirmação da diretoria mudou significativamente a mentalidade do jogador em relação ao seu futuro a longo prazo com o clube mais campeão da Alemanha.