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“O dinheiro é dele” – Por que Evangelos Marinakis, proprietário do Nottingham Forest, tem todo o direito de contratar e demitir quatro treinadores em uma temporada da Premier League
Os quatro treinadores do Forest na temporada 2025-26
Marinakis chegou ao City Ground em 2017 com grandes planos para levar o Forest de volta ao topo do futebol nacional e continental. Ele cumpriu essa missão, com a promoção da Championship em 2022, pondo fim a uma ausência de 23 anos da Premier League.
Sob a orientação de Nuno Espírito Santo, os Reds terminaram em sétimo lugar na temporada 2024-25 — garantindo uma vaga na Liga Europa, com o retorno das competições europeias a Trentside pela primeira vez em três décadas.
Esse sucesso não foi o alicerce que o Forest esperava que fosse, com Nuno, Ange Postecoglou e Sean Dyche assumindo o comando durante a temporada 2025-26. Vitor Pereira está agora no comando e conquistou apenas uma vitória — em sua estreia — em sete partidas.
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Por que Marinakis continuará a fazer mudanças
Mais mudanças no banco de reservas podem estar por vir neste verão, com Harewood, formado na academia do City Ground — falando em parceria com o sitehttps://uudetkasino.com/ — explicando ao GOAL por que Marinakis tem todo o direito de continuar fazendo mudanças: “Sim, com certeza. É como qualquer pessoa. Se você fosse o dono do seu clube e fosse uma pessoa muito ambiciosa, quisesse vencer jogos e ter um bom desempenho, e já tivesse passado por uma situação em que ele viu isso e o Forest conseguiu, como na temporada anterior, quando ficaram em terceiro, segundo e primeiro lugar na tabela. Ele viu isso e pensou: ‘Bem, é isso que eu quero. E você quer continuar assim. E se isso não estiver acontecendo, ele vai fazer tudo o que puder para que isso aconteça. E é isso que ele tem feito.
“Ele quer isso porque viu isso acontecer e é capaz de fazer isso. Então, acho que ele está tentando encontrar a fórmula certa nos treinadores que estão disponíveis para fazer isso. O que é ruim de se dizer, porque é horrível para os treinadores que estão chegando. Alguns treinadores realmente bons, e provavelmente são caras fantásticos, mas é difícil falar sobre isso porque você não quer repercussões hoje em dia, já que não dá para dizer nada a ninguém nem ter uma opinião sobre as coisas. Mas essa é apenas a natureza da situação em que o Forest se encontra no momento.
“E com os treinadores e o dono do clube, é isso que ele quer alcançar. E se você não está alcançando, essa é a filosofia dele. No fim das contas, é isso que ele quer fazer. Não dá para dizer nada sobre isso. A decisão é dele.
“É obviamente escolha dele. O dinheiro é dele. Ele faz o que quiser. Obviamente, ele quer ver o Forest no topo, e eles não estão rendendo no momento. E se não estão rendendo, ele tem que pensar por que não estão. E nessa situação, o técnico é quem normalmente leva a culpa.”
O enigmático bilionário grego é uma figura marcante
Outro ex-atacante do Reds, Rob Earnshaw, explicou recentemente aoGOAL por que não vê problema algum em Marinakis interferir em todos os aspectos do clube de que é proprietário: “Quando o Sr. Marinakis entra em campo e cumprimenta os jogadores no túnel, para mim não há absolutamente nada de errado nisso. Além disso, na Grécia, quando você é o proprietário, tem o direito de entrar no vestiário, de entrar em campo; faz parte do jogo, já que você vem para fazer parte dele — você conversa com os jogadores e é o homem no meio. Como proprietário, você tem uma noção melhor do que está acontecendo dentro do clube de futebol.
“Não vejo problema nisso e acho que o Sr. Marinakis fez um trabalho fantástico. Ele é, claro, muito implacável e muito determinado, muito direto em suas atitudes, mas levou este clube de futebol — nos últimos cinco/seis anos — para onde ele deveria estar: na Premier League, jogando na Europa e vivendo grandes noites europeias, disputando a Premier League e tendo a chance de chegar à Liga dos Campeões. Esses momentos são o que todo torcedor do Forest quer que aconteça.
“Eu gosto disso. Gosto que ele esteja envolvido. Acho que tem sido incrível e ele merece muito crédito, porque não investiu apenas no clube de futebol, mas se dedicou totalmente para levar o clube ao sucesso. Tem sido uma jornada e tanto, uns anos e tanto, mas não seria o Forest se fosse chato e não tivéssemos personalidades.
“O futebol tem a ver com personalidades, então eu adoro isso. Eles não deveriam ficar apenas sentados lá e você nunca ouvir nada deles na cabine. Eles fazem parte do clube de futebol e a personalidade deles transparece. Eu sou totalmente a favor disso.”
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O Forest está envolvido na briga contra o rebaixamento da Premier League
Depois de ter vivido os momentos de glória da disputa pela classificação para as competições europeias, o Forest encontra-se agora envolvido em mais uma batalha contra o rebaixamento. Apenas o saldo de gols o mantém fora da zona de rebaixamento, faltando oito partidas da Premier League para o fim da temporada — sendo que a primeira delas será um confronto decisivo contra o Tottenham, que também luta para evitar o rebaixamento, no norte de Londres, no domingo.
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