Mais mudanças no banco de reservas podem estar por vir neste verão, com Harewood, formado na academia do City Ground — falando em parceria com o sitehttps://uudetkasino.com/ — explicando ao GOAL por que Marinakis tem todo o direito de continuar fazendo mudanças: “Sim, com certeza. É como qualquer pessoa. Se você fosse o dono do seu clube e fosse uma pessoa muito ambiciosa, quisesse vencer jogos e ter um bom desempenho, e já tivesse passado por uma situação em que ele viu isso e o Forest conseguiu, como na temporada anterior, quando ficaram em terceiro, segundo e primeiro lugar na tabela. Ele viu isso e pensou: ‘Bem, é isso que eu quero. E você quer continuar assim. E se isso não estiver acontecendo, ele vai fazer tudo o que puder para que isso aconteça. E é isso que ele tem feito.

“Ele quer isso porque viu isso acontecer e é capaz de fazer isso. Então, acho que ele está tentando encontrar a fórmula certa nos treinadores que estão disponíveis para fazer isso. O que é ruim de se dizer, porque é horrível para os treinadores que estão chegando. Alguns treinadores realmente bons, e provavelmente são caras fantásticos, mas é difícil falar sobre isso porque você não quer repercussões hoje em dia, já que não dá para dizer nada a ninguém nem ter uma opinião sobre as coisas. Mas essa é apenas a natureza da situação em que o Forest se encontra no momento.

“E com os treinadores e o dono do clube, é isso que ele quer alcançar. E se você não está alcançando, essa é a filosofia dele. No fim das contas, é isso que ele quer fazer. Não dá para dizer nada sobre isso. A decisão é dele.

“É obviamente escolha dele. O dinheiro é dele. Ele faz o que quiser. Obviamente, ele quer ver o Forest no topo, e eles não estão rendendo no momento. E se não estão rendendo, ele tem que pensar por que não estão. E nessa situação, o técnico é quem normalmente leva a culpa.”