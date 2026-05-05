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Viktor Gyokeres Arsenal GFX GOAL
Mark Doyle

Traduzido por

O dilema de Viktor Gyokeres no Arsenal: será que os Gunners já precisam substituir o jogador contratado no verão por 64 milhões de libras?

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Arsenal x Atlético de Madrid

A semana passada foi, sem dúvida, a melhor da carreira de Viktor Gyökéres no Arsenal até agora. Na quarta-feira, o jogador contratado no verão por 64 milhões de libras (86 milhões de dólares) converteu com segurança um pênalti no empate de 1 a 1 dos Gunners com o Atlético de Madrid na partida de ida da semifinal da Liga dos Campeões, no Metropolitano. Três dias depois, Gyokeres marcou dois gols e deu uma assistência na vitória por 3 a 0 sobre o Fulham, que ampliou a vantagem do Arsenal na liderança da Premier League para seis pontos.

Com isso, o jogador da seleção sueca tornou-se apenas o segundo jogador do Arsenal neste século a marcar mais de 20 gols em todas as competições em sua temporada de estreia no norte de Londres. Com o Arsenal ainda tendo três jogos a disputar na Premier League e talvez mais dois na Liga dos Campeões, Gyokeres ainda pode superar a marca de Alexis Sánchez (25) da temporada 2014-15.

No entanto, se acreditarmos nas notícias recentes, Mikel Arteta ainda preferiria ter Julian Alvarez como titular no ataque do Arsenal no jogo de volta contra o Atlético, na terça-feira, no Emirates, em vez de um centroavante que parece ter se adaptado tardiamente ao novo ambiente.

Então, faria sentido o Arsenal já estar buscando possíveis substitutos para Gyokeres? Ou ele está agora perfeitamente pronto para provar que é a solução para o problema de ataque de Arteta?

  • Viktor Gyokeres Arsenal 2025-26Getty

    Começo abaixo do esperado

    Gyokeres foi apresentado como o elo que faltava no ataque do Arsenal quando foi contratado do Sporting CP em julho passado, o artilheiro prolífico de que a equipe de Arteta, eterna vice-campeã da Premier League, vinha carecendo há tanto tempo.

    Durante suas duas temporadas em Lisboa, Gyokeres marcou mais gols no campeonato do que qualquer outro jogador nas 10 principais ligas da Europa — 68, para ser preciso, e em apenas 66 jogos. Ninguém esperava que ele mantivesse essa média absurda de gols na primeira divisão inglesa, mas o grau de dificuldade que ele enfrentou durante a primeira metade da temporada surpreendeu muitos observadores.

    Arteta atribuiu as dificuldades iniciais de Gyokeres a uma pré-temporada truncada, causada pela demora na conclusão de sua transferência do Sporting, mas parecia haver mais do que apenas falta de ritmo de jogo. Gyokeres parecia surpreendentemente lento e desajeitado em ocasiões demais, enquanto seu jogo de retenção de bola era fraco, o que significava que ele estava tendo dificuldades para envolver os outros jogadores na jogada.

    • Publicidade
  • Arsenal v Liverpool - Premier LeagueGetty Images Sport

    "Ele é da elite?"

    É claro que os atacantes não devem ser julgados apenas pelo número de toques na bola durante uma partida — basta olhar para Erling Haaland —, mas o problema era que Gyokeres não estava compensando sua falta de participação com contribuições decisivas na área.

    O jogador de 27 anos marcou apenas cinco gols em suas primeiras 21 partidas na Premier League — e dois desses gols foram de pênalti. Portanto, não foi surpresa ouvir nomes como Jamie Carragher questionando o status do sueco como um atacante verdadeiramente “de elite”.

    “Nos jogos mais importantes, ele tem parecido um pouco aquém”, disse o ex-zagueiro do Liverpool na Sky Sports — e esse continua sendo um argumento válido, já que Gyokeres marcou apenas um gol contra uma das nove equipes que atualmente ocupam as primeiras posições da Premier League (na derrota de abril para o Bournemouth).

    No entanto, Carragher também fez questão de enfatizar que não era como se Gyokeres estivesse perdendo muitas chances; o problema era mais que ele não estava tendo muitas: “As pessoas ficam dizendo que ‘o problema do Arsenal é a finalização’, mas não é isso, é a criação de jogadas. Eles não criam jogadas suficientes.”

  • Newcastle United v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport

    "Por que não aproveitar os pontos fortes dele?"

    A incapacidade do Arsenal de criar oportunidades em jogadas abertas tornou-se um problema recorrente à medida que a temporada avançava, e o ex-atacante do Blackburn Rovers e do Chelsea, Chris Sutton, argumentou que a equipe não tem ajudado a si mesma ao privar Gyokeres do tipo de assistência com que ele se destaca.

    "Ele é um atacante grande e forte fisicamente, mas quando a equipe tem a posse de bola nas laterais, eles deixam de cruzar a bola", disse o ex-campeão da Premier League à BBC Radio 5 Live. "Não entendo muito bem isso, porque por que ter um centroavante desse tipo e não tentar explorar seus pontos fortes?

    "Ele não é o jogador mais inteligente, mas é um trabalhador e um corredor de faixas. Eles precisam dar uma chance a ele, porque este não é um time do Arsenal que marca gols com facilidade.

    "As pessoas têm questionado ele porque é o jogador do Arsenal que deveria fazer a diferença e ele tem se saído bem nesta temporada. Mas se você quer marcar um gol, precisa criar oportunidades.

    "Ele é um bom finalizador, então não ajuda quando você tem a bola em uma boa área de cruzamento e as pessoas não estão dispostas a arriscar e colocar a bola na rede. Eu entendo os princípios de jogo, mas você pode marcar de cruzamentos — é permitido!"

  • Arsenal v Fulham - Premier LeagueGetty Images Sport

    "Me lembrou o Haaland"

    Na opinião de Paul Merson, a relutância do Arsenal em passar a bola para Gyokeres era um reflexo da falta de confiança dos companheiros de equipe em sua capacidade de fazer algo positivo com ela.

    “Eles não confiam nele — nunca passam a bola para ele”, disse a lenda dos Gunners ao podcast Stick to Football em fevereiro. No entanto, Merson mudou de tom, tendo ficado extremamente impressionado com a excelência geral de Gyokeres na vitória de sábado sobre o Fulham.

    “Ele me lembrou Haaland”, entusiasmou-se o jogador de 58 anos. “Eu o critiquei bastante, mas essa foi a melhor partida que já o vi jogar.”

    Foi definitivamente a atuação mais completa de Gyokeres com a camisa do Arsenal até o momento; na verdade, foi a primeira vez que ele esteve envolvido em três gols na mesma partida desde que chegou ao norte de Londres. Com os dois gols marcados, ele agora ocupa a quarta posição na disputa pela Chuteira de Ouro da Premier League, com 14 gols, atrás apenas de Haaland, Igor Thiago, do Brentford, e do ponta Antoine Semenyo, do Manchester City.

  • Arsenal v Fulham - Premier LeagueGetty Images Sport

    "Grande impulso"

    O primeiro gol de Gyokeres no sábado pode ter sido um simples empurrão, após uma jogada sensacional pela lateral de Bukayo Saka, mas foi exatamente o tipo de gol para o qual ele foi contratado; já o segundo foi um cabeceio impressionante, considerando que o cruzamento alto de Leandro Trossard não só carecia de velocidade, como também estava ligeiramente atrás dele.

    É claro que a assistência de Gyokeres provavelmente agradou Arteta mais do que qualquer outra coisa, com o ex-jogador do Coventry City fazendo uma ótima corrida por trás da defesa para receber a bola lançada por Eberechi Eze e, com inteligência, colocar Saka na cara do gol com um passe de costas.

    “Ele teve uma ótima atuação”, disse o espanhol. “Acho que em Madri, especialmente no primeiro tempo, ele foi muito bem, e hoje, em todos os minutos que jogou também, sua contribuição com os gols... Em todas as jogadas de ataque, ele esteve envolvido – marcou dois gols excelentes. Em termos de posicionamento e de timing também – é algo em que temos trabalhado.

    "Isso vai dar a ele um grande impulso de energia e também confiança para a equipe."

  • Atletico de Madrid v Arsenal FC - UEFA Champions League 2025/26 Semi Final First LegGetty Images Sport

    Mês decisivo

    A boa fase de Gyokeres certamente não poderia ter chegado em melhor hora, tanto para o Arsenal quanto para ele próprio. Ele contribuiu para que os jogadores de Arteta se recuperassem de uma queda dramática de rendimento e voltassem a disputar tanto a Premier League quanto a Liga dos Campeões. Consequentemente, ele certamente será titular contra o Atlético na terça-feira — e, no entanto, o consenso geral é que ele ficaria no banco se Kai Havertz estivesse apto para jogar.

    De fato, foi extremamente significativo que Arteta tenha escalado o alemão no ataque para o confronto crucial do mês passado contra o Manchester City, rival pelo título da Premier League, no Etihad, pois a sensação é que Havertz oferece mais do que Gyokeres em termos de pressão e articulação de jogadas.

    Olhando para o panorama geral, porém, não se pode contar com a permanência de Havertz em boa forma, assim como seu companheiro de ataque Gabriel Jesus, que está de saída do Emirates.

    Como resultado, é quase certo que o Arsenal contratará um atacante neste verão, e a única dúvida real é se eles trarão um jovem promissor, como o adolescente do Bournemouth Eli Junior Kroupi ou Endrick, para eventualmente suceder Gyokeres como titular, ou se contratarão um artilheiro comprovado, como Alvarez ou Victor Osimhen, para substituí-lo imediatamente.

    Consequentemente, os últimos jogos da temporada parecem tão importantes para Gyokeres quanto para o Arsenal.

    “Ele foi colocado no time para garantir que eles vencessem os times mais fracos, e ele cumpriu”, disse Merson. “Você quer que seu atacante marque 20 gols, e ele fez isso. Se eles ganharem o campeonato, ele terá sido uma contratação brilhante. Se não ganharem, talvez não tenha sido.

    "Mas ele foi realmente bom [contra o Fulham] e foi para isso que o contrataram. Essas atuações não têm se repetido semana após semana, mas se acontecerem nas próximas quatro semanas — então [o Arsenal terá recuperado] seu investimento."

    Merson pode estar simplificando um pouco demais a situação — como é de costume —, mas não há como negar que Gyokeres, como qualquer atacante de elite, será julgado não apenas pela quantidade de gols que marcar nesta temporada, mas por quantos deles serão marcados nos jogos que realmente importam. Nesse sentido, poderemos ter uma resposta definitiva para o dilema do Arsenal em relação a Gyokeres até o final do mês.

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