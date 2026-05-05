A boa fase de Gyokeres certamente não poderia ter chegado em melhor hora, tanto para o Arsenal quanto para ele próprio. Ele contribuiu para que os jogadores de Arteta se recuperassem de uma queda dramática de rendimento e voltassem a disputar tanto a Premier League quanto a Liga dos Campeões. Consequentemente, ele certamente será titular contra o Atlético na terça-feira — e, no entanto, o consenso geral é que ele ficaria no banco se Kai Havertz estivesse apto para jogar.
De fato, foi extremamente significativo que Arteta tenha escalado o alemão no ataque para o confronto crucial do mês passado contra o Manchester City, rival pelo título da Premier League, no Etihad, pois a sensação é que Havertz oferece mais do que Gyokeres em termos de pressão e articulação de jogadas.
Olhando para o panorama geral, porém, não se pode contar com a permanência de Havertz em boa forma, assim como seu companheiro de ataque Gabriel Jesus, que está de saída do Emirates.
Como resultado, é quase certo que o Arsenal contratará um atacante neste verão, e a única dúvida real é se eles trarão um jovem promissor, como o adolescente do Bournemouth Eli Junior Kroupi ou Endrick, para eventualmente suceder Gyokeres como titular, ou se contratarão um artilheiro comprovado, como Alvarez ou Victor Osimhen, para substituí-lo imediatamente.
Consequentemente, os últimos jogos da temporada parecem tão importantes para Gyokeres quanto para o Arsenal.
“Ele foi colocado no time para garantir que eles vencessem os times mais fracos, e ele cumpriu”, disse Merson. “Você quer que seu atacante marque 20 gols, e ele fez isso. Se eles ganharem o campeonato, ele terá sido uma contratação brilhante. Se não ganharem, talvez não tenha sido.
"Mas ele foi realmente bom [contra o Fulham] e foi para isso que o contrataram. Essas atuações não têm se repetido semana após semana, mas se acontecerem nas próximas quatro semanas — então [o Arsenal terá recuperado] seu investimento."
Merson pode estar simplificando um pouco demais a situação — como é de costume —, mas não há como negar que Gyokeres, como qualquer atacante de elite, será julgado não apenas pela quantidade de gols que marcar nesta temporada, mas por quantos deles serão marcados nos jogos que realmente importam. Nesse sentido, poderemos ter uma resposta definitiva para o dilema do Arsenal em relação a Gyokeres até o final do mês.