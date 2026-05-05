A incapacidade do Arsenal de criar oportunidades em jogadas abertas tornou-se um problema recorrente à medida que a temporada avançava, e o ex-atacante do Blackburn Rovers e do Chelsea, Chris Sutton, argumentou que a equipe não tem ajudado a si mesma ao privar Gyokeres do tipo de assistência com que ele se destaca.

"Ele é um atacante grande e forte fisicamente, mas quando a equipe tem a posse de bola nas laterais, eles deixam de cruzar a bola", disse o ex-campeão da Premier League à BBC Radio 5 Live. "Não entendo muito bem isso, porque por que ter um centroavante desse tipo e não tentar explorar seus pontos fortes?

"Ele não é o jogador mais inteligente, mas é um trabalhador e um corredor de faixas. Eles precisam dar uma chance a ele, porque este não é um time do Arsenal que marca gols com facilidade.

"As pessoas têm questionado ele porque é o jogador do Arsenal que deveria fazer a diferença e ele tem se saído bem nesta temporada. Mas se você quer marcar um gol, precisa criar oportunidades.

"Ele é um bom finalizador, então não ajuda quando você tem a bola em uma boa área de cruzamento e as pessoas não estão dispostas a arriscar e colocar a bola na rede. Eu entendo os princípios de jogo, mas você pode marcar de cruzamentos — é permitido!"