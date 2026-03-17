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Nick Woltemade Newcastle GFXGetty/GOAL
James Westwood

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O dilema de Nick Woltemade no Newcastle: por que os Magpies poderiam pensar em vender o atacante de 65 milhões de libras após apenas uma temporada

Quando o Newcastle superou o Bayern de Munique na contratação do imponente atacante do Stuttgart, Nick Woltemade, em agosto, isso foi visto como uma grande conquista, impulsionada pela classificação do clube para a Liga dos Campeões de 2025-26. De fato, Eddie Howe ficou muito satisfeito ao ver a transação de 65 milhões de libras (88 milhões de dólares) — um recorde para o clube — ser concretizada no final da janela de transferências de verão, com o alemão sendo contratado para substituir Alexander Isak, que se transferiu para o Liverpool.

"Ele se encaixa perfeitamente no perfil que procurávamos para reforçar nossas opções de ataque", disse o técnico do Newcastle. "Ele se destaca em vários aspectos — possui grande habilidade técnica e já provou ser uma verdadeira ameaça em uma das principais ligas da Europa —, mas ainda está numa idade em que tem muito espaço para se desenvolver e crescer aqui. O Nick também tem uma ótima personalidade, e estamos muito felizes em recebê-lo no grupo."

Woltemade acrescentou: "É um grande passo na minha vida deixar a Alemanha, mas todos me receberam tão bem que já me sinto em família. Tenho uma sensação muito boa, depois de conversar com o treinador principal, de que este é o lugar certo para eu atingir o meu melhor nível."

Os Magpies também contrataram Yoanne Wissa, do Brentford, no último dia da janela de transferências, mas o atacante da República Democrática do Congo ficou fora de ação devido a uma grave lesão no joelho poucos dias depois, deixando Woltemade sem concorrência como a primeira opção de Howe para a posição de camisa 9. No entanto, apenas seis meses depois, surgiram rumores de que o jogador de 24 anos está ansioso por voltar à sua terra natal. O BILD alegou, ainda que de forma bem-humorada, que Woltemade ficou “insatisfeito” com sua situação no St James’ Park e espera voltar ao Stuttgart ou se juntar ao Bayern no verão. Essa notícia veio de um jornalista conhecido por seu tom sarcástico, mas a talkSPORT informou desde então que o Newcastle estaria aberto a vender o atacante pelo preço certo.

Embora fosse uma surpresa se o Newcastle desistisse de Woltemade tão cedo, é justo dizer que ele não encontrou seu “melhor nível” em Tyneside, e uma separação pode ser do interesse de todas as partes se Howe não conseguir tirar o melhor dele daqui até maio.

  • Eintracht Braunschweig v VfB Stuttgart - DFB Cup: Round OneGetty Images Sport

    O Bayern critica os "idiotas" do Newcastle

    Apelidado de “Lionel Messi de dois metros”, Woltemade é admirado no Stuttgart por sua habilidade de segurar a bola e por seus passos surpreendentemente rápidos. Ele se tornou um nome conhecido na Alemanha após se transferir do Werder Bremen para o Stuttgart em agosto de 2024, quando marcou 17 gols em 33 partidas, ajudando o clube a conquistar a DFB-Pokal já em sua primeira temporada. 

    Woltemade desempenhou um papel fundamental na campanha da seleção alemã sub-21 até a final do Campeonato Europeu de 2025, conquistando a Chuteira de Ouro com seis gols em cinco jogos. Ele também estreou pela seleção principal em junho, jogando 61 minutos na derrota da Alemanha por 2 a 1 para Portugal nas semifinais da Liga das Nações. 

    No entanto, ainda houve muitas críticas em relação ao seu preço de 65 milhões de libras. A lenda do Bayern e membro da diretoria Karl-Heinz Rummenigge chegou a sugerir que o Stuttgart havia, metaforicamente, tirado as calças do Newcastle, dizendo à BR Sport: “Vou ser honesto: quando surgiu essa história com Woltemade e depois a exigência do Stuttgart, eu, assim como Uli Hoeness, Herbert Hainer, Jan Dreesen e Max Eberl (colegas da diretoria do Bayern), disse: ‘Pessoal, estamos lentamente chegando a um nível que eu simplesmente não acho mais aceitável. Não devemos atender a todas as exigências para agradar alguém, especialmente os financiadores do Stuttgart’.

    “Só posso parabenizar o pessoal de Stuttgart por ter encontrado — vou usar aspas aqui — um ‘idiota’ que pagou tanto dinheiro. Porque nós certamente não teríamos feito isso em Munique.”

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  • Nick Woltemade of Newcastle United celebrates scoringGetty Images

    "Começo emocionante"

    As palavras de Rummenigge foram inicialmente consideradas amargas, já que Woltemade conseguiu se adaptar rapidamente ao famoso uniforme preto e branco do Newcastle. Ele marcou cinco gols em suas primeiras seis partidas como titular e se juntou a Alan Shearer e Les Ferdinand como o terceiro jogador do Newcastle a marcar em cada uma de suas três primeiras partidas no St James' Park. 

    O atacante de 1,98 m recebeu elogios especiais de Howe após a goleada de 4 a 0 do Newcastle sobre o Union Saint-Gilloise na segunda rodada da Liga dos Campeões, depois de abrir o placar e impressionar como pivô.

    “Ele teve um desempenho realmente bom. Sua capacidade de articulação é uma parte muito importante do que ele faz e hoje foi excelente. Seu potencial é alto”, disse Howe. “Há certas coisas que queremos ver mais dele. Suas qualidades de destaque são sua habilidade técnica e seu talento para marcar gols, o que é ótimo. E, claro, sua altura e sua presença. É um começo empolgante para ele. O mais importante é que ele está disposto. Ele quer trabalhar e quer melhorar. Há muito mais por vir.”

    Naquela fase, ninguém no Newcastle estava sentindo muita falta de Isak. Woltemade também garantiu uma vaga no time titular da Alemanha durante as eliminatórias da Copa do Mundo, marcando quatro gols nas pausas internacionais de outubro e novembro, deixando Julian Nagelsmann igualmente satisfeito.

    “O desenvolvimento dele tem sido muito positivo. Mudar-se para outro país, onde se joga um estilo diferente de futebol, nunca é totalmente fácil”, disse o técnico da Alemanha. “Ele já marcou alguns gols, sente-se à vontade na cidade e acho que a situação geral está ótima tanto para ele quanto para nós.”

  • Sunderland v Newcastle United - Premier LeagueGetty Images Sport

    Humilhação no clássico

    Infelizmente, Woltemade não conseguiu manter o bom desempenho inicial pelo Newcastle, marcando apenas três gols nos últimos 13 jogos da Premier League de 2025. Ele também passou pela vergonha de marcar um gol contra no primeiro clássico Tyne-Wear da Premier League desde 2016, dando ao Sunderland a vitória por 1 a 0 no Stadium of Light.

    Nos primeiros instantes do segundo tempo, Nordi Mukiele cruzou da direita e Woltemade se jogou na bola para tentar afastá-la de cabeça. Infelizmente, ele calculou mal o tempo e desviou a bola para além do goleiro Aaron Ramsdale, do Newcastle, que nada pôde fazer. Malick Thiaw também teve culpa por não ter avisado Woltemade, já que estava em melhor posição para afastar a bola logo atrás de seu companheiro da seleção alemã, mas foi um erro bizarro, considerando que nenhum jogador do Sunderland estava pressionando-o.

    Shearer, no entanto, estava mais preocupado com o desempenho geral de Woltemade do que com aquele momento desastroso.

    “Tecnicamente, ele é muito bom, com a bola nos pés, ele é muito bom, embora não tenha sido no domingo. Mas ele representa um problema para o Newcastle porque não consegue pressionar”, disse o ícone dos Magpies no podcast Rest is Football. “Estávamos recuados num 4-5-1 e não pressionávamos a bola, nada. Ele não tem muita energia, não é rápido. Ele tem outros pontos fortes que traz, mas tudo o que diz respeito ao sucesso do Newcastle [sob o comando de Howe] não tem sido sobre isso. Tem sido sobre alta energia e pressão alta, e ele não consegue fazer isso. É uma das razões pelas quais o Newcastle tem enfrentado dificuldades fora de casa.”

  • Newcastle United v Chelsea - Premier LeagueGetty Images Sport

    Falsa esperança

    De fato, o resultado deixou o Newcastle na 12ª posição da tabela em meados de dezembro, quatro pontos atrás do Sunderland e a impressionantes 14 pontos do líder Arsenal. A euforia do triunfo na Carabao Cup do ano passado e do quinto lugar na Premier League deu lugar à frustração entre a torcida, que viu o time falhar espetacularmente em dar o salto para o próximo nível, e grande parte das críticas recaiu sobre Woltemade devido ao seu alto valor de transferência.

    Ainda assim, ele silenciou brevemente alguns de seus críticos na partida seguinte dos Magpies, marcando os dois gols no emocionante empate em 2 a 2 contra o Chelsea. O alívio tomou conta do ex-atacante do Werder Bremen após o apito final, quando ele disse aos repórteres: “Tive que lidar com [o gol contra]. No futebol, isso pode acontecer, faz parte do jogo. Agora marquei dois gols; na semana passada, marquei um gol contra e fui o vilão. Quero continuar assim, vocês viram isso na minha reação; fiquei feliz com a reação dos torcedores, não é normal que eles respondam assim. 

    "Eu queria marcar os gols e agradecer. Vocês viram que eu estava confiante hoje; parte dessa confiança vinha do fato de saber que os torcedores estavam do meu lado. Meu Instagram ficou cheio de mensagens. Acho que vocês viram hoje: se você trata bem um jogador, recebe o mesmo em troca. Sinto-me muito bem aqui." 

    No entanto, essa atuação não serviu de trampolim. Desde então, Woltemade passou 12 partidas do campeonato sem marcar nenhum gol e não tem mais vaga garantida na escalação de Howe.

  • Aston Villa v Newcastle United - Emirates FA Cup Fourth RoundGetty Images Sport

    Uma mudança de papel surpreendente

    Isso apesar das dificuldades de Wissa, que marcou apenas três gols em todas as competições desde que fez sua tão esperada estreia pelo Newcastle em dezembro. Howe escalou o ex-jogador do Brentford como titular apenas oito vezes; surpreendentemente, foi Anthony Gordon quem acabou se tornando a maior ameaça à posição de Woltemade.

    Howe tem feito experiências intermitentes com Woltemade no meio-campo e Gordon na ponta de ataque, com resultados geralmente positivos. O Newcastle subiu para a nona posição na Premier League, voltando a ter as vagas europeias à vista, enquanto também mantém chances de chegar às quartas de final da Liga dos Campeões, após empatar a primeira partida das oitavas de final contra o Barcelona em 1 a 1 em casa. 

    “Nick sempre esteve em nossos planos como um jogador mais recuado, um camisa nove mais recuado. Todo o seu melhor trabalho veio de começar mais à frente e descer para o meio”, disse Howe ao explicar a mudança para Woltemade. “Agora, apenas começar mais recuado e ficar na linha do meio, não acho que seja uma grande mudança. Tenho ficado muito impressionado com ele.”

    No entanto, isso não tem sido uma repetição da história de sucesso de Joelinton. Woltemade nunca vai se encaixar naturalmente na posição híbrida de número 8, como o Newcastle percebeu na semana passada na derrota por 3 a 1 para o Manchester City na quinta rodada da FA Cup. Ele conseguiu apenas 28 toques na bola, nove passes precisos e duas entradas bem-sucedidas antes de ser substituído no final da partida, sendo praticamente anulado pelo trio de meio-campistas do City: Nico O’Reilly, Tijjani Reijinders e Nico Gonzalez.

    Woltemade tem as habilidades necessárias para atuar atrás do atacante, mas o esquema 4-3-3 de Howe não permite isso, e ele ainda tem se mostrado muito lento com e sem a bola como camisa 9, o que sem dúvida explica por que William Osula jogou na frente dele contra o Barcelona enquanto Gordon lutava contra uma doença. Independentemente do que Howe diga diante da imprensa, é óbvio que ele ainda não confia plenamente em Woltemade.

  • Newcastle United v Manchester City - Emirates FA Cup Fifth RoundGetty Images Sport

    Gigante adormecido

    De acordo com o The Telegraph, o Newcastle acredita que Woltemade ainda pode se tornar seu principal centroavante indiscutível após uma pré-temporada completa no clube, e foram definidos dois objetivos simples para ele: movimentar a bola com mais rapidez e usar sua força física para chegar em mais cruzamentos e jogadas de bola parada. No entanto, certamente haverá a tentação de considerar outras opções se ele não começar a mostrar sinais de melhora em breve. 

    Não é exagero dizer que esta semana pode ser decisiva para o seu futuro. Os Magpies viajam primeiro ao Camp Nou para o confronto decisivo da Liga dos Campeões, com o Atlético de Madrid provavelmente à espera nas quartas de final caso consigam causar uma surpresa no Spotify Camp Nou, e o foco se voltará então para o clássico de volta contra o Sunderland no campeonato. Se Woltemade conseguir brilhar na Catalunha e se redimir contra os rivais mais ferrenhos do Newcastle, suas perspectivas podem mudar. Ele terá que melhorar significativamente seu desempenho após mais uma atuação abaixo do esperado na vitória de 1 a 0 sobre o Chelsea no sábado, no entanto. 

    O Chelsea dominou a posse de bola e acumulou 21 chutes contra seis do Newcastle, embora tenha tido dificuldades para criar oportunidades claras, e Woltemade ficou praticamente à margem da partida antes de ser substituído pouco depois da marca de uma hora. Há muito o que admirar no alemão, que tem a capacidade técnica e a visão para ser um jogador decisivo, mas ele precisa começar a se impor.

    Isso significa invadir a área em todas as oportunidades, mesmo que continue sendo utilizado no meio-campo. Woltemade é atualmente a definição de um gigante adormecido, e é hora de acordar, ou então sua carreira na Premier League será de curta duração.

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