O dilema de Nick Woltemade no Newcastle: por que os Magpies poderiam pensar em vender o atacante de 65 milhões de libras após apenas uma temporada

"Ele se encaixa perfeitamente no perfil que procurávamos para reforçar nossas opções de ataque", disse o técnico do Newcastle. "Ele se destaca em vários aspectos — possui grande habilidade técnica e já provou ser uma verdadeira ameaça em uma das principais ligas da Europa —, mas ainda está numa idade em que tem muito espaço para se desenvolver e crescer aqui. O Nick também tem uma ótima personalidade, e estamos muito felizes em recebê-lo no grupo."

Woltemade acrescentou: "É um grande passo na minha vida deixar a Alemanha, mas todos me receberam tão bem que já me sinto em família. Tenho uma sensação muito boa, depois de conversar com o treinador principal, de que este é o lugar certo para eu atingir o meu melhor nível."

Os Magpies também contrataram Yoanne Wissa, do Brentford, no último dia da janela de transferências, mas o atacante da República Democrática do Congo ficou fora de ação devido a uma grave lesão no joelho poucos dias depois, deixando Woltemade sem concorrência como a primeira opção de Howe para a posição de camisa 9. No entanto, apenas seis meses depois, surgiram rumores de que o jogador de 24 anos está ansioso por voltar à sua terra natal. O BILD alegou, ainda que de forma bem-humorada, que Woltemade ficou “insatisfeito” com sua situação no St James’ Park e espera voltar ao Stuttgart ou se juntar ao Bayern no verão. Essa notícia veio de um jornalista conhecido por seu tom sarcástico, mas a talkSPORT informou desde então que o Newcastle estaria aberto a vender o atacante pelo preço certo.

Embora fosse uma surpresa se o Newcastle desistisse de Woltemade tão cedo, é justo dizer que ele não encontrou seu “melhor nível” em Tyneside, e uma separação pode ser do interesse de todas as partes se Howe não conseguir tirar o melhor dele daqui até maio.