O desentendimento com Jürgen Klopp é grande demais! O RB Leipzig demite o técnico Ole Werner, apesar da excelente temporada

Isso tocou no cerne do DNA da Red Bull. Enquanto Klopp defendia veementemente um estilo de jogo com pressão agressiva, intensidade máxima e uma linha defensiva de quatro, Werner se opôs e defendeu, entre outras coisas, uma linha defensiva de três como estratégia legítima. Uma afronta para o chefe: Klopp teria se sentido “pessoalmente ofendido” com essa recusa, segundo o relatório.

As consequências dessa disputa interna de poder não demoraram a aparecer. Desde novembro passado, a colaboração entre Klopp, de 59 anos, e Werner teria praticamente chegado a um impasse. Já não era mais possível imaginar uma cooperação produtiva no dia a dia do Leipzig.

Klopp tirou suas conclusões logo no início e pressionou internamente por um rápido fim ao mal-entendido. Durante a pausa de inverno e também em março, ele teria exigido, por duas vezes, a demissão imediata de Werner.

O fato de o técnico ter podido terminar a temporada no banco do Leipzig se deveu a um veto interno. O diretor esportivo Marcel Schäfer e o CEO da Red Bull, Oliver Mintzlaff, impediram na época que tal medida fosse tomada no meio da temporada. Os responsáveis adiaram a decisão sobre o técnico para o final da temporada e deram agora uma resposta oficial na quarta-feira. Agora, Demichelis deve assumir o cargo.