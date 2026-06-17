Goal.com
Ao VivoIngressos
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais

NÃO PERCA NENHUM MOMENTO DA COPA DO MUNDO

Seu passe de acesso total a resultados, atualizações em tempo real e análises
Explore
Ole WernerGetty Images
Jochen Tittmar e Jonas Rütten

Traduzido por

O desentendimento com Jürgen Klopp é grande demais! O RB Leipzig demite o técnico Ole Werner, apesar da excelente temporada

Bundesliga
RB Leipzig
O. Werner

O que já vinha se desenrolando nos últimos dias agora é oficial: Ole Werner não é mais o técnico do RB Leipzig.

O clube da Bundesliga anunciou a notícia na quarta-feira. Além de Werner, também devem deixar o cargo seus assistentes técnicos Tom Cichon e Patrick Kohlmann. Segundo a informação, o diretor esportivo Marcel Schäfer informou todas as partes envolvidas sobre a decisão. 

A revista “Sport Bild” havia noticiado anteriormente que, apesar da temporada do Leipzig ter sido muito bem-sucedida no papel, havia ocorrido um conflito ideológico acirrado entre Werner e o diretor de futebol global, Jürgen Klopp. O ex-jogador do Bayern de Munique, Martin Demichelis, é cotado como sucessor de Ole Werner.

  • "Nos últimos dias, analisamos mais uma vez de forma intensiva e conclusiva a temporada que acabou de terminar. Na noite de terça-feira, tomamos a decisão de renomear o cargo de técnico principal", disse Marcel Schäfer, diretor esportivo do RB. Segundo ele, "são necessários um aprimoramento no conteúdo e uma nova abordagem para as tarefas que temos pela frente".

    Recentemente, a revista “kicker” havia relatado preocupações quanto ao conteúdo e uma comunicação supostamente questionável. A relação de Werner com Klopp teria esfriado visivelmente. Werner assumiu o time em 1º de julho de 2025, liderou uma grande reformulação após as saídas dos artilheiros Xavi Simons, Benjamin Sesko e Lois Openda e, após uma das melhores temporadas da Bundesliga em termos de pontos com o time da Saxônia, levou o clube de volta à Liga dos Campeões.

    No entanto, segundo a Sport Bild, divergências sobre a orientação futebolística do time saxão levaram ao rompimento definitivo entre o técnico e o diretor de futebol global. Klopp, que no verão passado havia defendido internamente a contratação de Werner, aparentemente encontrou resistência inesperada por parte do ex-técnico do Werder Bremen.

    • Publicidade
  • Sport-Club Freiburg v RB Leipzig - BundesligaGetty Images Sport

    A ruptura de Jürgen Klopp com Ole Werner: a separação imediata fracassou devido a um veto interno

    Isso tocou no cerne do DNA da Red Bull. Enquanto Klopp defendia veementemente um estilo de jogo com pressão agressiva, intensidade máxima e uma linha defensiva de quatro, Werner se opôs e defendeu, entre outras coisas, uma linha defensiva de três como estratégia legítima. Uma afronta para o chefe: Klopp teria se sentido “pessoalmente ofendido” com essa recusa, segundo o relatório.

    As consequências dessa disputa interna de poder não demoraram a aparecer. Desde novembro passado, a colaboração entre Klopp, de 59 anos, e Werner teria praticamente chegado a um impasse. Já não era mais possível imaginar uma cooperação produtiva no dia a dia do Leipzig.

    Klopp tirou suas conclusões logo no início e pressionou internamente por um rápido fim ao mal-entendido. Durante a pausa de inverno e também em março, ele teria exigido, por duas vezes, a demissão imediata de Werner.

    O fato de o técnico ter podido terminar a temporada no banco do Leipzig se deveu a um veto interno. O diretor esportivo Marcel Schäfer e o CEO da Red Bull, Oliver Mintzlaff, impediram na época que tal medida fosse tomada no meio da temporada. Os responsáveis adiaram a decisão sobre o técnico para o final da temporada e deram agora uma resposta oficial na quarta-feira. Agora, Demichelis deve assumir o cargo.

  • Germany v Curacao: Group E - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    O RB Leipzig provavelmente terá que pagar uma quantia na casa dos milhões pelo Demichelis

    A relação entre o ex-jogador do Bayern e o time da Red Bull já está bem forte. Klopp conhece o técnico argentino do Mallorca Country Club, em Santa Ponca.

    Lá, os dois praticam padel regularmente. O filho de Klopp, Marc, também frequenta o clube com frequência. Segundo o jornal *Bild*, ele já havia perguntado, há semanas, sobre os planos futuros de Demichelis.

    No entanto, a solução desejada pelo RB não sairá exatamente barata. Demichelis renovou recentemente seu contrato com seu atual clube, o RCD Mallorca, até 2028. No entanto, o contrato conteria uma cláusula de rescisão.

    Se o acordo com o RB Leipzig for concretizado como esperado, segundo informações, uma quantia de milhões de euros deveria ser repassada para a ilha das Baleares.