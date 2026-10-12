Campeonato Italiano, 6ª rodada
Torino 2 x 1 Udinese
Gols: 37' Braganca (T), 43' Ekkelenkamp (U), 67' Kulenovic (T)
No Estádio Olímpico Grande Torino, às 20h45, aconteceu o confronto entre Torino e Udinese, na partida que encerrou a sexta rodada do Campeonato Italiano. O Torino de Ignazio Abate venceu por 2 a 1, com gols de Braganca, Ekkelenkamp e Kulenovic. O último saiu após um erro clamoroso de Okoye ao sair do gol e se chocar com Bertola: o Torino chegou a sete pontos, com duas vitórias, um empate e três derrotas. A Udinese de Kosta Runjaic sofreu quatro derrotas consecutivas após um início animador. David Alaaba estreou pela equipe visitante, mas não teve sorte.