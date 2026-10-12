Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos
Torino FC v Udinese Calcio - Serie A 2026/27Getty Images Sport
Traduzido por

O desastre de Okoye impulsiona o Torino: 2 a 1 sobre a Udinese, que sofre a quarta derrota seguida. Estreia de Alaba

Torino x Udinese
Torino
Udinese
Campeonato Italiano

Acompanhe com a gente, AO VIVO, a terceira rodada da Série A.

Campeonato Italiano, 6ª rodada

Torino 2 x 1 Udinese

Gols: 37' Braganca (T), 43' Ekkelenkamp (U), 67' Kulenovic (T)


No Estádio Olímpico Grande Torino, às 20h45, aconteceu o confronto entre Torino e Udinese, na partida que encerrou a sexta rodada do Campeonato Italiano. O Torino de Ignazio Abate venceu por 2 a 1, com gols de Braganca, Ekkelenkamp e Kulenovic. O último saiu após um erro clamoroso de Okoye ao sair do gol e se chocar com Bertola: o Torino chegou a sete pontos, com duas vitórias, um empate e três derrotas. A Udinese de Kosta Runjaic sofreu quatro derrotas consecutivas após um início animador. David Alaaba estreou pela equipe visitante, mas não teve sorte.

  • OS GOLS E OS PRINCIPAIS LANCES:

    67' - TORINO MARCA O SEGUNDO, KULENOVIC APROVEITA FALHA DESASTROSA DE OKOYE! Vlasic cruza do lado direito do campo de ataque. O goleiro da Udinese sai de forma inexplicável e se choca com Bertola. A bola rebate no croata, que empurra para o gol vazio e faz o 2 a 1.


    43' - UDINESE EMPATA COM EKKELENKAMP! Solet arma a jogada, passa para Ebosse, que encontra o ex-Ajax. O primeiro chute é bloqueado, mas a segunda finalização, rasteira e de esquerda, não dá chances a Perri, que reage lentamente. É o 1 a 1 da Udinese.


    37' - TORINO ABRE O PLACAR COM BRAGANCA! Após cobrança de falta pela esquerda, Che Adams faz uma acrobacia e, girando o corpo, acerta a trave. O português é o mais rápido para aproveitar o rebote e, com um toque, marca seu primeiro gol na Série A e coloca o Torino em vantagem.

  • FICHA TÉCNICA:

    Torino-Udinese 2 a 1

    Gols: 37' Braganca (T), 43' Ekkelenkamp (U), 67' Kulenovic (T)


    TORINO (3-4-1-2): Perri; Comuzzo, Coco, Rodriguez (aos 46' Ismajli); Belghali, Bragança (aos 54' Ilkhan, aos 77 Gineitis), Mandragora, Cacciamani; Oristanio (aos 54' Vlasic); Adams (aos 65' Kulenovic), Simeone. Técnico: Abate


    UDINESE (3-4-2-1): Okoye; Abankwah (aos 60' Bertola), Solet, Ebosse; Vojvoda (aos 72' Alaba), Karlstrom, Zarraga (aos 72' Jovanovic), Kamara (aos 81' Arizala); Ekkelenkamp, Chakvetadze; Gomez (aos 72' Davies). Técnico: Runjaic


    Advertidos: Bertola (U)

    Expulsos: -

    Assistências: -

    Árbitro: Crezzini



    • GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

    Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

    Siga GOAL no Google
Próximas partidas
UDI

UDI

Campeonato Italiano

18 de out. de 2026

LEC

LEC

PAR

PAR

Campeonato Italiano

19 de out. de 2026

TOR

TOR