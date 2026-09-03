Carragher não poupou críticas ao avaliar a consciência tática de Kerkez, afirmando que a contratação de £ 40 milhões carece de compostura. O ex-defensor do Liverpool acredita que o jovem depende demais da velocidade bruta, em vez de um posicionamento inteligente.

"O entendimento deles do jogo é muito, muito ruim. Você está assistindo ao jogo e pensando: 'Por que ele fez isso?'", explicou Carragher no The Overlap.

"Eu descrevi Kerkez na última temporada, e foi a primeira temporada dele, talvez tenha sido um pouco duro na época, como o Darwin Nunez dos laterais. É simplesmente 'cabeça baixa e corre', tudo o que Kerkez faz é a 160 km/h.

"Eles contrataram Kerkez por £ 40 milhões. Ele teve a primeira temporada dele, não foi incrível, mas aí você pensa: 'OK, Iraola veio do Bournemouth, conhece ele, ele ainda é o nosso lateral-esquerdo. Andy Robertson saiu, tínhamos outro lateral-esquerdo emprestado, então provavelmente não vamos gastar mais £ 40 milhões em outro. Ele é o nosso lateral-esquerdo, deixe-o ter mais um ano'."