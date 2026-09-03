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Fulham FC v Liverpool FC - Premier LeagueGetty Images Sport
Yosua Arya

Traduzido por

'O Darwin Núñez dos laterais' - Jamie Carragher detona estrela do Liverpool após início caótico de temporada

Liverpool
M. Kerkez
Premier League

Jamie Carragher criticou duramente Milos Kerkez após o início lento do Liverpool na temporada da Premier League, rotulando de forma bizarra o lateral-esquerdo como o "Darwin Nunez dos laterais". O ex-defensor do Liverpool também questionou a inteligência futebolística do húngaro.

  • Carragher detona o zagueiro do Liverpool Kerkez

    Carragher fez duras críticas ao lateral-esquerdo do Liverpool, Kerkez, chamando-o de "o Darwin Nunez dos laterais" por causa de seu estilo de jogo caótico. O defensor foi titular nas duas primeiras partidas do Liverpool na Premier League, mas suas atuações têm sido alvo de forte escrutínio.

    O Liverpool teve um início frustrante na nova temporada sob o comando do técnico Andoni Iraola. Até aqui, somou apenas dois pontos, com dois empates consecutivos por 2 a 2 contra o Newcastle e o Nottingham Forest. Tanto Kerkez quanto o também lateral Jeremie Frimpong têm enfrentado forte reação negativa por suas fragilidades defensivas. Comentaristas rapidamente passaram a questionar se o clube de Merseyside cometeu um grande erro durante a janela de transferências de verão.

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  • Newcastle United v Liverpool - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    “O Darwin Nunez entre os laterais”

    Carragher não poupou críticas ao avaliar a consciência tática de Kerkez, afirmando que a contratação de £ 40 milhões carece de compostura. O ex-defensor do Liverpool acredita que o jovem depende demais da velocidade bruta, em vez de um posicionamento inteligente.

    "O entendimento deles do jogo é muito, muito ruim. Você está assistindo ao jogo e pensando: 'Por que ele fez isso?'", explicou Carragher no The Overlap.

    "Eu descrevi Kerkez na última temporada, e foi a primeira temporada dele, talvez tenha sido um pouco duro na época, como o Darwin Nunez dos laterais. É simplesmente 'cabeça baixa e corre', tudo o que Kerkez faz é a 160 km/h.

    "Eles contrataram Kerkez por £ 40 milhões. Ele teve a primeira temporada dele, não foi incrível, mas aí você pensa: 'OK, Iraola veio do Bournemouth, conhece ele, ele ainda é o nosso lateral-esquerdo. Andy Robertson saiu, tínhamos outro lateral-esquerdo emprestado, então provavelmente não vamos gastar mais £ 40 milhões em outro. Ele é o nosso lateral-esquerdo, deixe-o ter mais um ano'."

  • Neville questiona estratégia de transferências para o verão

    Apesar de ter gasto pesado no mercado de verão, o Liverpool ignorou completamente as suas laterais. O clube investiu quantias enormes em outros setores, trazendo nomes como Bradley Barcola por £ 106 milhões e Jeremy Jacquet por £ 55 milhões, além de outras quatro contratações.

    Gary Neville admitiu que ficou perplexo com essa estratégia de contratações. Ele sugeriu que as vulnerabilidades defensivas de Kerkez e Frimpong já eram claramente evidentes durante a campanha anterior.

    "Os dois laterais, estava bem claro no começo da temporada passada, quando você os via por cinco ou seis jogos, que defensivamente eles não estariam exatamente no nível necessário para dar conta", explicou Neville. "Fico espantado. Falamos sobre 'o Arsenal vai se arrepender de não ter contratado um atacante?'... o Liverpool vai se arrepender de não ter contratado um par de laterais?"

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  • Liverpool v Nottingham Forest FC - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Iraola precisa encontrar soluções defensivas rapidamente

    O Liverpool buscará garantir sua primeira vitória na Premier League nesta temporada em sua próxima partida. O time viaja até Portman Road para enfrentar o recém-promovido Ipswich Town, onde os holofotes sem dúvida continuarão sobre seus laterais sob pressão.

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