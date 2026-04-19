O custo da falta de títulos: € 40 milhões a menos na avaliação de Jude Bellingham no Real Madrid, enquanto Vinicius Júnior sofre o mesmo destino em meio à escassez de títulos

Com Florentino Pérez finalmente conseguindo contratar Kylian Mbappé para se juntar a um elenco já repleto de estrelas, o time parecia imbatível. No entanto, dois anos depois, a vitrine de troféus está visivelmente vazia, com apenas uma Supercopa da UEFA e uma Copa Intercontinental para comprovar seus esforços.

A decepção esportiva se traduziu diretamente em um pesadelo financeiro. Agravada ainda mais pela recente eliminação nas quartas de final da Liga dos Campeões para o Bayern de Munique e pela realidade de estar nove pontos atrás do Barcelona na La Liga, a equipe do Real Madrid sofreu uma desvalorização impressionante de € 176 milhões (£ 153 milhões/$ 207 milhões), de acordo com o Transfermarkt. Jogadores-chave que antes eram considerados ativos intocáveis estão vendo seus valores de mercado despencarem à medida que o custo do fracasso se torna uma realidade para o gigante espanhol.