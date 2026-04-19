Getty Images Sport
Traduzido por
O custo da falta de títulos: € 40 milhões a menos na avaliação de Jude Bellingham no Real Madrid, enquanto Vinicius Júnior sofre o mesmo destino em meio à escassez de títulos
As avaliações dos “galácticos” estão em queda livre
Com Florentino Pérez finalmente conseguindo contratar Kylian Mbappé para se juntar a um elenco já repleto de estrelas, o time parecia imbatível. No entanto, dois anos depois, a vitrine de troféus está visivelmente vazia, com apenas uma Supercopa da UEFA e uma Copa Intercontinental para comprovar seus esforços.
A decepção esportiva se traduziu diretamente em um pesadelo financeiro. Agravada ainda mais pela recente eliminação nas quartas de final da Liga dos Campeões para o Bayern de Munique e pela realidade de estar nove pontos atrás do Barcelona na La Liga, a equipe do Real Madrid sofreu uma desvalorização impressionante de € 176 milhões (£ 153 milhões/$ 207 milhões), de acordo com o Transfermarkt. Jogadores-chave que antes eram considerados ativos intocáveis estão vendo seus valores de mercado despencarem à medida que o custo do fracasso se torna uma realidade para o gigante espanhol.
- AFP
Bellingham e Vinicius lideram a queda
Bellingham, que chegou em meio a uma enorme expectativa e inicialmente causou sensação na La Liga, sofreu uma das quedas mais significativas em seu valor de mercado. O meio-campista inglês viu seu valor cair drasticamente em € 40 milhões (R$ 100 milhões), passando de € 180 milhões para € 140 milhões (R$ 240 milhões). Ele não está sozinho nessa tendência de queda, já que seu companheiro de ataque, Vinícius Júnior, também viu seu valor despencar de € 180 milhões para € 150 milhões (£ 131 milhões/$ 177 milhões) após um período de instabilidade. O atacante brasileiro foi apontado por alguns críticos como uma das grandes decepções do Real Madrid, já que a equipe teve dificuldades para manter sua eficiência na Liga dos Campeões e nas competições nacionais. Essa falta de impacto nos momentos decisivos forçou uma dura reavaliação do valor real dessas superestrelas no mercado atual.
O buraco negro de 176 milhões de euros revelado
Apenas oito jogadores conseguiram aumentar seu valor de mercado, deixando o restante do elenco em situação difícil. Esse seleto grupo é composto principalmente por jogadores formados na base, como Asencio e Gonzalo, além da revelação Arda Güler, que registrou o aumento mais significativo, passando de € 30 milhões para € 90 milhões (£ 78 milhões/$ 106 milhões).
Enquanto isso, os volantes Eduardo Camavinga e Aurelien Tchouameni não foram poupados do declínio geral. O valor de Camavinga caiu pela metade, passando de € 100 milhões para € 50 milhões (£ 44 milhões/$ 59 milhões), e o de Tchouameni caiu de € 100 milhões para € 75 milhões (£ 65 milhões/$ 88 milhões). Até mesmo a defesa está sentindo o impacto, com a avaliação de Éder Militão despencando de € 60 milhões para € 25 milhões, enquanto Rodrygo Goes sofreu uma queda devastadora de € 60 milhões, caindo para uma avaliação de apenas € 50 milhões. O único jogador sênior a manter sua avaliação para 2024 é Federico Valverde, que se mantém firme em € 120 milhões em meio à carnificina do restante do elenco.
- Getty Images Sport
A idade e os contratos agravam a crise
Além da falta de títulos, outros fatores estão prejudicando o valor total do elenco comandado por Florentino Pérez. Líderes veteranos como Thibaut Courtois, Antonio Rüdiger e Dani Carvajal também viram seus valores de mercado caírem, embora a idade e o fim de seus contratos sejam as principais razões para essa queda.
Com a temporada chegando ao fim, as perspectivas continuam sombrias para a diretoria do Real Madrid. Especialistas alertam que os números podem ser ainda mais dramáticos nos próximos meses, quando forem divulgadas as próximas atualizações de avaliação do Transfermarkt. Sem um rápido retorno às vitórias, o prestígio financeiro do clube mais famoso do mundo continua em jogo.