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O Crystal Palace oferece novo contrato a Jean-Philippe Mateta na tentativa de evitar que ele saia de graça
O Palace toma medidas para garantir a permanência de seu craque
O Crystal Palace teria oferecido a Mateta um novo contrato que manteria o atacante no Selhurst Park até 2030. O repórter especializado em transferências Nicolò Schira afirma que o Palace apresentou a proposta com o objetivo de garantir o futuro de Mateta a longo prazo e afastar o crescente interesse de clubes estrangeiros.
O contrato atual do jogador da seleção francesa, de 29 anos, vence em junho de 2027, o que significa que ele provavelmente será vendido neste verão caso não aceite a oferta da diretoria do clube. Um novo acordo, no entanto, protegeria um dos jogadores de ataque mais importantes do Palace.
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Enfrentando os gigantes europeus
Ainda não foi divulgado nenhum acordo entre Mateta e o clube. A última informação disponível indica apenas que o Palace fez uma oferta, deixando a decisão totalmente nas mãos do jogador. A diretoria do Selhurst Park está empenhada em evitar que se repita o que ocorreu em janelas de transferências anteriores, quando o futuro do francês foi alvo de intensas especulações, especialmente após uma temporada excepcional em que Mateta disputou 50 partidas em todas as competições e marcou 16 gols, incluindo o gol histórico da vitória que garantiu o título da UEFA Conference League contra o Rayo Vallecano.
O futuro de Mateta tem sido alvo de especulações constantes após uma janela de transferências conturbada em janeiro. Uma proposta de transferência de 30 milhões de libras para o AC Milan fracassou no último dia do prazo, depois que seu exame médico revelou um problema no joelho, e ele acabou permanecendo no sul de Londres pelo restante da temporada. Desde então, notícias continuam associando o jogador da seleção francesa a uma possível saída, o que levou a diretoria do Palace a tomar essa iniciativa proativa de oferecer a ele uma renovação de contrato até 2030.
Parte essencial da era de Sêneca
Mateta continua sendo uma figura importante para o novo técnico Pierre Sage. O treinador vê o atacante — que chegou ao Crystal Palace por empréstimo do Mainz em janeiro de 2021, antes de assinar contrato definitivo em 2022 — como um pilar fundamental de seu projeto, valorizando seu perfil único e sua finalização precisa no terço final do campo.
Mateta teve uma passagem repleta de conquistas pelo Crystal Palace, ajudando a levar o clube ao título da FA Cup na temporada 2024–25, seguido pela conquista do FA Community Shield em 2025 e pelo título da UEFA Conference League na temporada 2025–26. Ao longo de sua passagem pelo Selhurst Park, o atacante francês acumulou 202 partidas pelos Eagles, marcando 62 gols e dando 14 assistências em todas as competições.
- AFP
As façanhas na Copa do Mundo adiam o retorno
O retorno do atacante aos treinos de pré-temporada foi adiado devido à sua participação com a seleção da França na Copa do Mundo. Conforme noticiado recentemente, a classificação da equipe para as fases finais fez com que Sage tivesse que esperar para trabalhar com seu principal centroavante, enquanto o elenco se prepara para a próxima temporada da Premier League. Durante o torneio, Mateta atuou por apenas alguns minutos nas partidas contra Noruega, Suécia e Marrocos, sem marcar nenhum gol. Ele permaneceu no banco ontem, sem entrar em campo, enquanto a França sofria uma derrota por 2 a 0 para a Espanha nas semifinais; os Bleus agora aguardam o perdedor do confronto entre Inglaterra e Argentina para disputar a disputa pelo terceiro lugar.
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