O Crystal Palace oferece novo contrato a Jean-Philippe Mateta na tentativa de evitar que ele saia de graça

Ainda não foi divulgado nenhum acordo entre Mateta e o clube. A última informação disponível indica apenas que o Palace fez uma oferta, deixando a decisão totalmente nas mãos do jogador. A diretoria do Selhurst Park está empenhada em evitar que se repita o que ocorreu em janelas de transferências anteriores, quando o futuro do francês foi alvo de intensas especulações, especialmente após uma temporada excepcional em que Mateta disputou 50 partidas em todas as competições e marcou 16 gols, incluindo o gol histórico da vitória que garantiu o título da UEFA Conference League contra o Rayo Vallecano.

O futuro de Mateta tem sido alvo de especulações constantes após uma janela de transferências conturbada em janeiro. Uma proposta de transferência de 30 milhões de libras para o AC Milan fracassou no último dia do prazo, depois que seu exame médico revelou um problema no joelho, e ele acabou permanecendo no sul de Londres pelo restante da temporada. Desde então, notícias continuam associando o jogador da seleção francesa a uma possível saída, o que levou a diretoria do Palace a tomar essa iniciativa proativa de oferecer a ele uma renovação de contrato até 2030.