O Crystal Palace intensifica a busca por Andoni Iraola, com os Eagles recorrendo ao técnico do Bournemouth para substituir Oliver Glasner

No entanto, o Palace enfrentará forte concorrência para garantir sua contratação. O técnico tem sido fortemente associado a clubes da Liga dos Campeões, bem como a um retorno ao time de sua cidade natal, o Athletic Club. Ele disputou mais de 500 partidas pelo time espanhol durante sua carreira como jogador. A vaga no San Mamés surgiu depois que o técnico Ernesto Valverde, há muito tempo no cargo, anunciou sua saída no final da temporada. Embora o ex-técnico do Borussia Dortmund, Edin Terzic, seja considerado um forte candidato ao cargo em Bilbao, o apelo emocional de um retorno ao clube de sua terra natal pode influenciar a decisão final.

“Não, isso não tem nada a ver comigo”, disse Iraola aos repórteres quando questionado se um retorno ao clube basco está nos planos. “Provavelmente como torcedor, porque é o meu clube, mas não, isso não afeta a situação. Já disse muitas vezes que estou muito feliz aqui. Tenho um ótimo relacionamento com o clube e é verdade que teremos que tomar uma decisão de acordo com isso, mas é uma situação que vivi na maior parte dos meus anos como técnico. Não é novidade para mim.”