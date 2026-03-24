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O Crystal Palace intensifica a busca por Andoni Iraola, com os Eagles recorrendo ao técnico do Bournemouth para substituir Oliver Glasner
O Palace procura um substituto para Glasner
De acordo com o The Telegraph, o Crystal Palace está intensificando a busca por um novo técnico para suceder Glasner, que deixará o clube no final da temporada. A diretoria do clube procura um treinador capaz de dar continuidade ao bom momento da equipe, após um período de sucesso que culminou na conquista do primeiro título importante do clube no ano passado. Iraola, de 43 anos, é considerado um dos principais jovens treinadores da Premier League após sua impressionante passagem de três anos pelo Vitality Stadium, o que o torna um alvo ambicioso para o time do sul de Londres.
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O contrato de Iraola e o sucesso na costa sul
O técnico basco fica sem contrato no Bournemouth neste verão e ainda não deu nenhuma indicação clara sobre o seu futuro. Ele poderia optar por permanecer na costa sul, onde construiu um time atraente. O Bournemouth está perto de terminar entre os 10 primeiros nesta temporada, apesar de ter perdido jogadores importantes como Dean Huijsen, Milos Kerkez e Antoine Semenyo. Um ponto crucial para o Palace é que ele integrou uma nova geração de talentos, promovendo jovens como Eli Junior Kroupi e Rayan, ao mesmo tempo em que gerou lucros significativos para o clube.
Formação de talentos no Selhurst Park
O Palace representa uma proposta atraente para possíveis treinadores, não só devido aos títulos conquistados recentemente, mas também por ser um clube londrino. O clube possui um sólido histórico de formação de jogadores, tendo revelado nomes como Eberechi Eze e Marc Guehi. Ambos os jogadores conseguiram, posteriormente, transferências lucrativas para times da Liga dos Campeões e se firmaram na seleção inglesa, para grande frustração de Glasner.
Iraola pode se sentir tentado pela perspectiva de outro “projeto” no futebol, onde possa se concentrar na formação de um elenco, em vez de ingressar em um clube de peso que exige resultados imediatos em várias competições.
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Concorrência da La Liga?
No entanto, o Palace enfrentará forte concorrência para garantir sua contratação. O técnico tem sido fortemente associado a clubes da Liga dos Campeões, bem como a um retorno ao time de sua cidade natal, o Athletic Club. Ele disputou mais de 500 partidas pelo time espanhol durante sua carreira como jogador. A vaga no San Mamés surgiu depois que o técnico Ernesto Valverde, há muito tempo no cargo, anunciou sua saída no final da temporada. Embora o ex-técnico do Borussia Dortmund, Edin Terzic, seja considerado um forte candidato ao cargo em Bilbao, o apelo emocional de um retorno ao clube de sua terra natal pode influenciar a decisão final.
“Não, isso não tem nada a ver comigo”, disse Iraola aos repórteres quando questionado se um retorno ao clube basco está nos planos. “Provavelmente como torcedor, porque é o meu clube, mas não, isso não afeta a situação. Já disse muitas vezes que estou muito feliz aqui. Tenho um ótimo relacionamento com o clube e é verdade que teremos que tomar uma decisão de acordo com isso, mas é uma situação que vivi na maior parte dos meus anos como técnico. Não é novidade para mim.”