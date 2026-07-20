O craque francês Kylian Mbappé conquista sua segunda Chuteira de Ouro da Copa do Mundo, um feito histórico, após uma campanha recorde em 2026

Mbappé conquistou a Chuteira de Ouro na Copa do Mundo de 2026 após terminar como artilheiro do torneio, com dez gols em oito partidas. O atacante do Real Madrid se tornou o primeiro jogador desde Müller, em 1970, a marcar 10 gols em uma única Copa do Mundo, destacando mais uma conquista notável em sua carreira internacional.

O capitão da França alcançou essa marca durante a disputa pelo terceiro lugar contra a Inglaterra, marcando duas vezes, apesar de os Bleus terem sofrido uma dramática derrota por 6 a 4. A França não conseguiu chegar à final após ser eliminada nas semifinais pela Espanha, que acabou se sagrando campeã, fazendo com que as conquistas individuais de Mbappé fossem ofuscadas por uma campanha decepcionante da seleção.







