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O craque francês Kylian Mbappé conquista sua segunda Chuteira de Ouro da Copa do Mundo, um feito histórico, após uma campanha recorde em 2026
Mbappé reescreve os recordes da Copa do Mundo
Mbappé conquistou a Chuteira de Ouro na Copa do Mundo de 2026 após terminar como artilheiro do torneio, com dez gols em oito partidas. O atacante do Real Madrid se tornou o primeiro jogador desde Müller, em 1970, a marcar 10 gols em uma única Copa do Mundo, destacando mais uma conquista notável em sua carreira internacional.
O capitão da França alcançou essa marca durante a disputa pelo terceiro lugar contra a Inglaterra, marcando duas vezes, apesar de os Bleus terem sofrido uma dramática derrota por 6 a 4. A França não conseguiu chegar à final após ser eliminada nas semifinais pela Espanha, que acabou se sagrando campeã, fazendo com que as conquistas individuais de Mbappé fossem ofuscadas por uma campanha decepcionante da seleção.
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Mbappé reflete sobre o sucesso individual e a decepção da equipe
Após a disputa pelo terceiro lugar, Mbappé admitiu que a Chuteira de Ouro lhe trouxe sentimentos contraditórios, já que a França não conseguiu chegar à final. Ele disse aos repórteres: “Quando você marca tantos gols na Copa do Mundo, isso certamente o leva a um nível totalmente novo. Mas eu teria preferido não ser o artilheiro e ter jogado a final. É bom para o meu legado quando eu me aposentar, mas, neste momento, não é isso que está na minha cabeça.”
Em busca do recorde ao longo das rodadas
A trajetória de Mbappé rumo à marca de dez gols começou na fase de grupos, onde ele mostrou-se em grande forma desde o apito inicial, marcando dois gols tanto contra o Senegal quanto contra o Iraque. Ele manteve seu excelente desempenho nas fases eliminatórias, marcando dois gols contra a Suécia nas oitavas de final. O craque do Real Madrid marcou, em seguida, um gol contra o Paraguai e outro contra o Marrocos, antes de atingir a marca de dez gols com dois gols contra a Inglaterra.
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Mbappé olha para o futuro após mais um torneio marcante
Mbappé voltará ao futebol de clubes após concluir mais uma campanha memorável na Copa do Mundo, tendo conquistado sua segunda Chuteira de Ouro para sua crescente lista de conquistas. Embora suas atuações individuais tenham feito história, o capitão da seleção francesa buscará transformar esses gols em sucesso coletivo quando chegar o próximo grande torneio internacional.
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