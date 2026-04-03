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O craque do Stuttgart admite que ficaria “muito feliz em voltar ao Real Madrid”, já que o gigante espanhol detém uma opção de recompra a preço reduzido
Ex-aluno da Castilla brilha na Alemanha
Desde que deixou a capital espanhola por modestos 3 milhões de euros no verão de 2025, Andrés se consolidou como uma presença confiável no meio-campo do Stuttgart. O jogador de 20 anos já contribuiu com um gol e uma assistência em 19 partidas da Bundesliga, sendo titular em 10 delas durante uma impressionante temporada de estreia na Alemanha. Sua rápida adaptação ao futebol de primeira divisão reacendeu o interesse do Real Madrid, que, segundo relatos, estaria considerando ativar uma cláusula de recompra vantajosa para reforçar suas opções no meio-campo.
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Andrés se pronuncia sobre os rumores em torno de Bernabéu
Em uma entrevista recente, o espanhol expressou seu carinho pelo antigo clube, mantendo ao mesmo tempo o foco profissional em suas responsabilidades atuais na MHP Arena. Apesar dos rumores persistentes sobre um retorno à sua terra natal, Andrés insistiu que, no momento, está deixando todas as decisões relacionadas à carreira nas mãos de seus representantes para evitar distrações.
Em entrevista ao The Athletic, ele abordou a possibilidade de um retorno ao Bernabéu: “Isso é algo que o clube tem que decidir — eu ficaria muito feliz em voltar a Madri, mas não é algo com que esteja preocupado no momento. Estou muito feliz em Stuttgart. Eu disse ao meu agente que não quero saber nada sobre isso. Quando chegar a hora, conversaremos e veremos quais opções temos.”
Cláusulas contratuais e elogios dos companheiros de equipe
O Real Madrid teve a perspicácia de incluir uma cláusula de recompra no contrato de Andrés, permitindo-lhe garantir os serviços do jogador por apenas € 13 milhões neste verão ou € 16 milhões em 2027. O meio-campista também aproveitou a oportunidade para elogiar seu companheiro de equipe Angelo Stiller, que também tem sido associado ao gigante espanhol.
Comentando sobre as brincadeiras no vestiário a respeito de seus respectivos futuros, Andrés observou: “Todo mundo sabe sobre o Real Madrid, mas tem rolado algumas piadas entre nós: ‘Você vai para lá? Eu vou chegar e você vai embora?’ Mas é só isso. Ele é o nosso melhor jogador, é espetacular. Se você assistir a uma partida do Stuttgart, verá que é ele quem manda no jogo. Ele é um jogador de primeira linha e poderia jogar em qualquer time — espero que no Real Madrid, ou onde ele quiser.”
- AFP
Decisões estratégicas para o Real Madrid
O Real Madrid parece pronto para fazer um investimento significativo no meio-campo neste verão, com nomes de destaque como Vitinha, Rodri e Adam Wharton figurando em uma lista repleta de talentos. Embora Andrés continue sendo uma alternativa econômica formada nas categorias de base, ele está atualmente vinculado a um contrato de longo prazo com o Stuttgart até junho de 2030. O Real Madrid deve agora decidir se vai ativar sua cláusula de recompra a preço reduzido ou permitir que o valor do jovem jogador suba ainda mais, em meio a relatos de interesse do Manchester United.