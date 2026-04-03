O craque do Stuttgart admite que ficaria “muito feliz em voltar ao Real Madrid”, já que o gigante espanhol detém uma opção de recompra a preço reduzido

Em uma entrevista recente, o espanhol expressou seu carinho pelo antigo clube, mantendo ao mesmo tempo o foco profissional em suas responsabilidades atuais na MHP Arena. Apesar dos rumores persistentes sobre um retorno à sua terra natal, Andrés insistiu que, no momento, está deixando todas as decisões relacionadas à carreira nas mãos de seus representantes para evitar distrações.

Em entrevista ao The Athletic, ele abordou a possibilidade de um retorno ao Bernabéu: “Isso é algo que o clube tem que decidir — eu ficaria muito feliz em voltar a Madri, mas não é algo com que esteja preocupado no momento. Estou muito feliz em Stuttgart. Eu disse ao meu agente que não quero saber nada sobre isso. Quando chegar a hora, conversaremos e veremos quais opções temos.”