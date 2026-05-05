Um mora em Paris, o outro em Tiflis — mas, nos próximos dias, pode rolar uma reunião de família georgiana em Munique. Khvicha Kvaratskhelia (25) joga na quarta-feira com o Paris Saint-Germain na partida de volta das semifinais contra o FC Bayern na Allianz Arena. A missão é defender a vantagem apertada de 5 a 4 conquistada na partida de ida.
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O craque do PSG, Khvicha Kvaratskhelia, não pôde ficar no Bayern de Munique após o treino de teste - será que seu irmão mais novo virá em seu lugar?
Seu irmão, nove anos mais novo, também estaria no local. Mas não como adversário do FC Bayern, e sim como um potencial reforço futuro. Conforme noticiou na segunda-feira a filial georgiana do renomado jornal italiano Gazzetta dello Sport, Tornike Kvaratskhelia voou para Munique para se reunir e conversar com a diretoria do clube.
Kvaratskhelia Júnior joga atualmente pela equipe reserva do Dinamo Tiflis, clube georgiano recordista de títulos, e no sábado integrou pela primeira vez o elenco dos profissionais em uma partida do campeonato. O jogador de 16 anos atua pela seleção sub-17 e é considerado um grande talento; outros clubes europeus também estariam interessados nele.
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Khvicha Kvaratskhelia participou de um treino de teste no campus do FC Bayern
Assim como seu famoso irmão, ele joga na ponta esquerda. E há mais uma semelhança entre os dois: Khvicha Kvaratskhelia também estava na mira do FC Bayern quando era adolescente. Segundo informações do SPOX, o então jovem de 17 anos chegou a fazer, em abril de 2018, um período de testes de cerca de uma semana no campus do FC Bayern. Ele conheceu as instalações do complexo, inaugurado um ano antes, e foi convidado para assistir a uma partida na Allianz Arena.
Os responsáveis pelo campus ficaram convencidos tanto das qualidades esportivas quanto das humanas de Kvaratskhelia, e o jogador também demonstrou interesse geral — mas, no fim das contas, a transferência não se concretizou. Segundo consta, o assunto não foi levado adiante com a devida consistência.
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Khvicha Kvaratskhelia venceu a Liga dos Campeões em Munique
Khvicha jogou nas categorias de base do Dinamo Tiflis e chegou a fazer suas primeiras partidas como profissional, mas deixou o clube devido a divergências contratuais e passou a jogar pelo modesto FC Rustavi. Como uma transferência para o FC Bayern não deu certo, ele se transferiu pouco depois, no dia em que completou 18 anos, primeiro por empréstimo para o Lokomotiv de Moscou e, no verão de 2019 — já como jogador da seleção georgiana —, de forma definitiva para o Rubin de Kazan.
Durante seus três anos em Kazan, Kvaratskhelia se tornou um dos melhores jogadores da Premier Liga russa e, em 2021, despertou novamente o interesse do FC Bayern. “Estou convencido de que ele vai acabar no Real Madrid ou no Bayern”, disse seu agente, Nobel Dzhugueli, na época. Mais uma vez, a transferência não se concretizou e, assim, Kvaratskhelia só deixou Kazan após o ataque da Rússia à Ucrânia, em março de 2022. Em seguida, ele foi contratado temporariamente pelo Dinamo Batumi, da primeira divisão da Geórgia, mas, naturalmente, já era muito bom para a liga de seu pequeno país natal.
No verão de 2022, o SSC Napoli fechou o negócio por 11,5 milhões de euros; no Vesúvio, Kvaratskhelia tornou-se primeiro “Kvaradona” e depois campeão italiano. Em janeiro de 2025, ele se transferiu para o PSG por 80 milhões de euros; seis meses depois, conquistou a Liga dos Campeões – e isso em Munique. Hoje, Kvaratskhelia é considerado um dos melhores jogadores do mundo; ele marcou dois gols na vitória por 5 a 4 na partida de ida contra o Bayern de Munique.