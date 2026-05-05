O craque do PSG, Khvicha Kvaratskhelia, não pôde ficar no Bayern de Munique após o treino de teste - será que seu irmão mais novo virá em seu lugar?

Khvicha jogou nas categorias de base do Dinamo Tiflis e chegou a fazer suas primeiras partidas como profissional, mas deixou o clube devido a divergências contratuais e passou a jogar pelo modesto FC Rustavi. Como uma transferência para o FC Bayern não deu certo, ele se transferiu pouco depois, no dia em que completou 18 anos, primeiro por empréstimo para o Lokomotiv de Moscou e, no verão de 2019 — já como jogador da seleção georgiana —, de forma definitiva para o Rubin de Kazan.

Durante seus três anos em Kazan, Kvaratskhelia se tornou um dos melhores jogadores da Premier Liga russa e, em 2021, despertou novamente o interesse do FC Bayern. “Estou convencido de que ele vai acabar no Real Madrid ou no Bayern”, disse seu agente, Nobel Dzhugueli, na época. Mais uma vez, a transferência não se concretizou e, assim, Kvaratskhelia só deixou Kazan após o ataque da Rússia à Ucrânia, em março de 2022. Em seguida, ele foi contratado temporariamente pelo Dinamo Batumi, da primeira divisão da Geórgia, mas, naturalmente, já era muito bom para a liga de seu pequeno país natal.

No verão de 2022, o SSC Napoli fechou o negócio por 11,5 milhões de euros; no Vesúvio, Kvaratskhelia tornou-se primeiro “Kvaradona” e depois campeão italiano. Em janeiro de 2025, ele se transferiu para o PSG por 80 milhões de euros; seis meses depois, conquistou a Liga dos Campeões – e isso em Munique. Hoje, Kvaratskhelia é considerado um dos melhores jogadores do mundo; ele marcou dois gols na vitória por 5 a 4 na partida de ida contra o Bayern de Munique.