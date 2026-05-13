O craque do Middlesbrough não vai dar continuidade ao processo por discriminação contra Taylor Harwood-Bellis em meio ao escândalo de "espionagem" do Southampton

De acordo com o jornal The Independent, a FA encerrou oficialmente a investigação sobre um suposto comentário discriminatório feito durante a vitória do Southampton por 2 a 1 na repescagem do Campeonato Inglês. O zagueiro do Middlesbrough, Ayling, inicialmente sinalizou ao árbitro Andrew Madley que o capitão do Saints, Harwood-Bellis — que é futuro genro da lenda do Manchester United, Roy Keane —, havia feito referência à sua gagueira. No entanto, após analisar o relatório da partida, a FA entrou em contato com o clube de Teesside na quarta-feira, mas foi informada de que Ayling não desejava levar adiante a denúncia. Isso encerra o processo disciplinar para o zagueiro de 24 anos, poupando-o de uma punição pessoal durante uma semana caótica.