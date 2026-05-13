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Southampton v Middlesbrough - Sky Bet Championship Play-Off Semi-Final Second LegGetty Images Sport
Moataz Elgammal

Traduzido por

O craque do Middlesbrough não vai dar continuidade ao processo por discriminação contra Taylor Harwood-Bellis em meio ao escândalo de "espionagem" do Southampton

L. Ayling
Middlesbrough
Championship
T. Harwood-Bellis
Southampton

O zagueiro do Middlesbrough, Luke Ayling, informou formalmente à Federação Inglesa de Futebol que não dará continuidade à sua denúncia de discriminação contra o capitão do Southampton, Taylor Harwood-Bellis. O suposto incidente ocorreu durante o acirrado confronto das eliminatórias na terça-feira, aumentando ainda mais a tensão em uma partida já marcada pela investigação em andamento do caso “Spygate”, que envolve vigilância ilegal nos campos de treinamento.

  • A FA encerra investigação sobre discriminação

    De acordo com o jornal The Independent, a FA encerrou oficialmente a investigação sobre um suposto comentário discriminatório feito durante a vitória do Southampton por 2 a 1 na repescagem do Campeonato Inglês. O zagueiro do Middlesbrough, Ayling, inicialmente sinalizou ao árbitro Andrew Madley que o capitão do Saints, Harwood-Bellis — que é futuro genro da lenda do Manchester United, Roy Keane —, havia feito referência à sua gagueira. No entanto, após analisar o relatório da partida, a FA entrou em contato com o clube de Teesside na quarta-feira, mas foi informada de que Ayling não desejava levar adiante a denúncia. Isso encerra o processo disciplinar para o zagueiro de 24 anos, poupando-o de uma punição pessoal durante uma semana caótica.

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  • Southampton v Middlesbrough - Sky Bet Championship Play-Off Semi-Final Second LegGetty Images Sport

    Drama na linha lateral e contexto da partida

    O confronto inicial ocorreu aos 38 minutos, depois que Ayling recebeu um cartão amarelo por uma falta cínica em Leo Scienza. O jornalista da Sky Sports, Jonathan Oakes, relatou que Ayling alegou ter sido alvo de “linguagem discriminatória”, o que provocou indignação nas arquibancadas. O técnico do Middlesbrough, Kim Hellberg, e o técnico do Southampton, Tonda Eckert, entraram em confronto e tiveram que ser separados pelo quarto árbitro. O incidente aconteceu enquanto o Boro vencia por 1 a 0 com gol de Riley McGree, embora Ross Stewart tenha empatado mais tarde, antes de Shea Charles dar um cruzamento decisivo na prorrogação para garantir a vitória. A retirada da queixa por parte de Ayling alivia a tensão imediata.

  • O Southampton enfrenta acusações relacionadas ao caso "Spygate" da EFL

    Embora o processo por discriminação tenha sido arquivado, o Southampton ainda enfrenta um problema sistêmico, já que está sendo acusado pela Liga Inglesa de Futebol (EFL) de ter espionado um treino do Middlesbrough. Na quarta-feira, o Daily Mail publicou fotografias que parecem identificar um indivíduo filmando a sessão como membro da equipe de Eckert. O diretor executivo Phil Parsons solicitou tempo suficiente para responder adequadamente às acusações. A EFL solicitou explicitamente que uma comissão independente se reúna o mais rápido possível, com possíveis sanções que vão desde uma advertência até a expulsão, o que aumenta imensamente a pressão sobre as aspirações de promoção do clube.

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    O que vem por aí para os rivais da repescagem?

    Ambos os clubes aguardam a próxima decisão da comissão independente em relação às acusações de espionagem. Enquanto o Middlesbrough encerra suas atividades da temporada, o Southampton precisa lidar com esse complexo emaranhado jurídico enquanto se prepara para o confronto decisivo em Wembley contra o Hull City, no dia 23 de maio, ciente de que sanções severas fora de campo ainda podem comprometer seus sonhos de promoção.

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