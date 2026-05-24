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O craque do Manchester City, Erling Haaland, conquista sua TERCEIRA Chuteira de Ouro e iguala Harry Kane e Alan Shearer nos livros de recordes da Premier League
Haaland garante a Chuteira de Ouro apesar de ter ficado de fora na derrota para o Villa
Haaland ficou de fora da equipe na derrota por 2 a 1 para o Aston Villa no domingo, quando o City comemorou os dez anos repletos de títulos do reinado de Guardiola em sua última partida. Apesar dessa ausência, o prolífico atacante conquistou a Chuteira de Ouro, terminando à frente de Igor Thiago, do Brentford, que marcou 22 gols e garantiu uma convocação para a Copa do Mundo do Brasil. Este marco significa que o craque do City fica atrás apenas de Mohamed Salah e Thierry Henry, os únicos jogadores a conquistarem o prêmio quatro vezes. A incrível campanha de Haaland consistiu em 2.959 minutos na primeira divisão, somando um total formidável de 38 gols em 52 partidas em todas as competições nesta temporada.
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A excelente fase atual vem na esteira de temporadas anteriores que bateram recordes
Haaland já havia conquistado o prêmio na temporada 2023-24 com 27 gols, após uma estreia recorde em 2022-23, quando marcou 36 gols — um feito sem precedentes —, tornando-se o maior artilheiro em uma única temporada na história da competição. No total, o artilheiro infalível marcou 162 gols em 198 partidas durante sua carreira fenomenal no City, onde já foi coroado bicampeão da Premier League.
O City fica de fora da disputa pelo título
Sua importância para o time ficou evidente durante uma rara fase de baixa rendimento na virada do ano, que provavelmente custou o título à equipe. Haaland marcou apenas uma vez, de pênalti contra o Brighton, em sete jogos, enquanto o City venceu apenas duas vezes durante essa sequência. Ele voltou à boa forma para a reta final da temporada, marcando o gol da vitória fora de casa contra o Liverpool e contra o Arsenal em um confronto crucial no mês passado. No entanto, após perder pontos contra o Everton e o Bournemouth, os Gunners foram coroados campeões pela primeira vez em 22 anos, deixando o clube de Manchester um pouco aquém em sua busca por mais um título da liga.
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Foco na Copa do Mundo antes do início da era pós-Guardiola
De olho no futuro, o atacante agora voltará sua atenção para a seleção nacional, com o objetivo de liderar a Noruega na Copa do Mundo. Haaland, cujo contrato expira em 2034, retornará então a Manchester para liderar uma nova era sem Guardiola, com o ex-técnico do Chelsea, Enzo Maresca, supostamente pronto para substituir o lendário técnico catalão no banco do Etihad.