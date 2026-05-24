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Erling Haaland(C)Getty Images
Moataz Elgammal

Traduzido por

O craque do Manchester City, Erling Haaland, conquista sua TERCEIRA Chuteira de Ouro e iguala Harry Kane e Alan Shearer nos livros de recordes da Premier League

E. Haaland
Manchester City
H. Kane
A. Shearer
Premier League
Manchester City x Aston Villa
Aston Villa

O atacante do Manchester City, Erling Haaland, conquistou no domingo sua terceira Chuteira de Ouro da Premier League em quatro temporadas. Apesar de ter ficado de fora da última partida de Pep Guardiola, quando o City encerrou a temporada com uma derrota por 2 a 1 em casa para o Aston Villa, o norueguês marcou 27 gols em 35 partidas nesta temporada, juntando-se a Alan Shearer e Harry Kane como tricampeão da Chuteira de Ouro.

  • Haaland garante a Chuteira de Ouro apesar de ter ficado de fora na derrota para o Villa

    Haaland ficou de fora da equipe na derrota por 2 a 1 para o Aston Villa no domingo, quando o City comemorou os dez anos repletos de títulos do reinado de Guardiola em sua última partida. Apesar dessa ausência, o prolífico atacante conquistou a Chuteira de Ouro, terminando à frente de Igor Thiago, do Brentford, que marcou 22 gols e garantiu uma convocação para a Copa do Mundo do Brasil. Este marco significa que o craque do City fica atrás apenas de Mohamed Salah e Thierry Henry, os únicos jogadores a conquistarem o prêmio quatro vezes. A incrível campanha de Haaland consistiu em 2.959 minutos na primeira divisão, somando um total formidável de 38 gols em 52 partidas em todas as competições nesta temporada.

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  • Haaland Burnley 2Getty

    A excelente fase atual vem na esteira de temporadas anteriores que bateram recordes

    Haaland já havia conquistado o prêmio na temporada 2023-24 com 27 gols, após uma estreia recorde em 2022-23, quando marcou 36 gols — um feito sem precedentes —, tornando-se o maior artilheiro em uma única temporada na história da competição. No total, o artilheiro infalível marcou 162 gols em 198 partidas durante sua carreira fenomenal no City, onde já foi coroado bicampeão da Premier League.

  • O City fica de fora da disputa pelo título

    Sua importância para o time ficou evidente durante uma rara fase de baixa rendimento na virada do ano, que provavelmente custou o título à equipe. Haaland marcou apenas uma vez, de pênalti contra o Brighton, em sete jogos, enquanto o City venceu apenas duas vezes durante essa sequência. Ele voltou à boa forma para a reta final da temporada, marcando o gol da vitória fora de casa contra o Liverpool e contra o Arsenal em um confronto crucial no mês passado. No entanto, após perder pontos contra o Everton e o Bournemouth, os Gunners foram coroados campeões pela primeira vez em 22 anos, deixando o clube de Manchester um pouco aquém em sua busca por mais um título da liga.

  • Gabriel HaalandGetty Images

    Foco na Copa do Mundo antes do início da era pós-Guardiola

    De olho no futuro, o atacante agora voltará sua atenção para a seleção nacional, com o objetivo de liderar a Noruega na Copa do Mundo. Haaland, cujo contrato expira em 2034, retornará então a Manchester para liderar uma nova era sem Guardiola, com o ex-técnico do Chelsea, Enzo Maresca, supostamente pronto para substituir o lendário técnico catalão no banco do Etihad.