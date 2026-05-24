O craque do Manchester City, Erling Haaland, conquista sua TERCEIRA Chuteira de Ouro e iguala Harry Kane e Alan Shearer nos livros de recordes da Premier League

Sua importância para o time ficou evidente durante uma rara fase de baixa rendimento na virada do ano, que provavelmente custou o título à equipe. Haaland marcou apenas uma vez, de pênalti contra o Brighton, em sete jogos, enquanto o City venceu apenas duas vezes durante essa sequência. Ele voltou à boa forma para a reta final da temporada, marcando o gol da vitória fora de casa contra o Liverpool e contra o Arsenal em um confronto crucial no mês passado. No entanto, após perder pontos contra o Everton e o Bournemouth, os Gunners foram coroados campeões pela primeira vez em 22 anos, deixando o clube de Manchester um pouco aquém em sua busca por mais um título da liga.