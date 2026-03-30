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O craque do Liverpool, Alexis Mac Allister, posa com uma camisa de Zinedine Zidane em meio a rumores de transferência para o Real Madrid
Uma tendência de moda no Bernabéu?
O campeão da Copa do Mundo, de 27 anos, recorreu ao Instagram para compartilhar uma série de fotos que refletem suas atividades ao longo do mês de março, incluindo uma imagem marcante em que aparece vestindo a camisa nº 5 do Real Madrid de Zidane. Embora a publicação também apresentasse imagens dele em ação na Liga dos Campeões contra o Galatasaray, foi a homenagem à lenda francesa que ganhou destaque nas manchetes. Mac Allister tem sido um alvo constante do Real Madrid desde suas atuações de destaque na Copa do Mundo de 2022 e sua subsequente transferência do Brighton. Apesar de ter marcado contra o Real Madrid em campanhas consecutivas da Liga dos Campeões pelo time de Arne Slot, o fascínio pela capital espanhola continua sendo um tema recorrente para o astro sul-americano.
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Negociações contratuais suspensas
Ao falar sobre seu futuro antes da recente partida das oitavas de final da Europa League do Liverpool contra o Galatasaray, Mac Allister confirmou que as negociações oficiais sobre a renovação do contrato ainda não começaram. O meio-campista argentino declarou: “Em primeiro lugar, quero parabenizar o Ryan [Gravenberch, pelo novo contrato], porque é realmente muito bom para ele e ele merece. Ele tem sido um jogador muito importante para nós na temporada em que conquistamos a Premier League, o que não é nada fácil. Então, parabéns a ele. Quanto a mim, não estamos em negociações contratuais, mas não estou com pressa e isso é apenas um fato.”
A negação de um pai
Essas especulações surgem em um momento de grande transição para o Liverpool, cujo elenco enfrenta uma possível reformulação, já que figuras-chave como Mohamed Salah e Ibrahima Konaté estão chegando ao fim de seus contratos.
Em entrevista ao WinWinAllSportssobre o suposto interesse do Real Madrid, o pai do jogador, Carlos Mac Allister, afirmou anteriormente: “O que posso dizer no momento é que Alexis está focado no Liverpool e na temporada atual. Alexis está muito feliz e muito à vontade no Liverpool.”
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Momento decisivo para a Continental
O foco imediato do Liverpool volta-se agora para o confronto de elite das quartas de final da Liga dos Campeões contra o Paris Saint-Germain, com a primeira partida marcada para 8 de abril na capital francesa. Esta eliminatória de alto risco serve como uma plataforma vital para Mac Allister recuperar sua melhor forma, após uma temporada marcada por atuações irregulares e pequenas preocupações com a condição física. Fora de campo, a diretoria de Anfield precisa decidir se acelera as negociações contratuais ou se arrisca entrar nos dois últimos anos de contrato do jogador, um cenário que enfraqueceria significativamente seu poder de barganha diante de um Real Madrid à espreita.