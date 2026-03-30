O craque do Liverpool, Alexis Mac Allister, posa com uma camisa de Zinedine Zidane em meio a rumores de transferência para o Real Madrid

Essas especulações surgem em um momento de grande transição para o Liverpool, cujo elenco enfrenta uma possível reformulação, já que figuras-chave como Mohamed Salah e Ibrahima Konaté estão chegando ao fim de seus contratos.

Em entrevista ao WinWinAllSportssobre o suposto interesse do Real Madrid, o pai do jogador, Carlos Mac Allister, afirmou anteriormente: “O que posso dizer no momento é que Alexis está focado no Liverpool e na temporada atual. Alexis está muito feliz e muito à vontade no Liverpool.”