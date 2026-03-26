O craque do Liverpool, Alexis Mac Allister, exibe um novo penteado radical ao se juntar à seleção argentina

O ex-jogador do Brighton trocou seu visual habitual por um corte à máquina bem curto. Ele compartilhou a transformação no Instagram acompanhada de uma legenda que dizia: “Tal pai, tal filho”, marcando seu pai e ex-jogador de futebol profissional, Carlos Mac Allister.

A notícia surge em um momento agitado para o meio-campista, que é um dos 13 jogadores do Liverpool atualmente fora do clube durante a pausa para os jogos internacionais. Embora o esperado confronto da Finalissima entre Argentina e Espanha tenha sido cancelado devido a preocupações geopolíticas no Oriente Médio, Mac Allister continua focado nos próximos jogos de sua seleção. Os atuais campeões mundiais agora devem enfrentar a Mauritânia e a Zâmbia em amistosos, enquanto continuam seus preparativos para a Copa do Mundo de 2026.







