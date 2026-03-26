Getty Images Sport
Traduzido por
O craque do Liverpool, Alexis Mac Allister, exibe um novo penteado radical ao se juntar à seleção argentina
Mac Allister surpreende com um corte à escovinha
O ex-jogador do Brighton trocou seu visual habitual por um corte à máquina bem curto. Ele compartilhou a transformação no Instagram acompanhada de uma legenda que dizia: “Tal pai, tal filho”, marcando seu pai e ex-jogador de futebol profissional, Carlos Mac Allister.
A notícia surge em um momento agitado para o meio-campista, que é um dos 13 jogadores do Liverpool atualmente fora do clube durante a pausa para os jogos internacionais. Embora o esperado confronto da Finalissima entre Argentina e Espanha tenha sido cancelado devido a preocupações geopolíticas no Oriente Médio, Mac Allister continua focado nos próximos jogos de sua seleção. Os atuais campeões mundiais agora devem enfrentar a Mauritânia e a Zâmbia em amistosos, enquanto continuam seus preparativos para a Copa do Mundo de 2026.
- Getty Images Sport
Os companheiros de equipe reagem à transformação
Não demorou muito para que os colegas de Mac Allister no Liverpool se manifestassem na seção de comentários. Ryan Gravenberch respondeu com uma série de emojis de risadas, enquanto Curtis Jones acrescentou: “Bom rapaz”. Ibrahima Konate, que também já está acostumado com o visual de cabeça raspada, demonstrou sua aprovação postando um emoji de coração.
Incerteza sobre o futuro em Anfield
Apesar de ser uma figura-chave no meio-campo do Liverpool de Arne Slot, continuam a circular rumores sobre o futuro a longo prazo de Mac Allister. Notícias sugerem que o Real Madrid está de olho no camisa 10 do Liverpool, especialmente agora que os Reds enfrentam um período de transição. Seu pai, Carlos, comentou recentemente que eles ainda estão “aguardando uma proposta para renovar o contrato” e estão ansiosos para conhecer os planos futuros do clube.
Ao falar sobre sua trajetória profissional, o meio-campista admitiu ao streamer La Agusneta: “Me tornei pai e você começa a priorizar muitas coisas. E talvez não seja tão egoísta fazer apenas o que eu quero.” Ele também expressou um desejo sentimental de, eventualmente, retornar às suas raízes, afirmando: “Adoraria voltar ao Argentinos Juniors porque meu pai e meus irmãos cresceram lá e somos gratos. E depois, obviamente, ao Boca em algum momento.”
- Getty Images Sport
E agora?
Por enquanto, a prioridade de Mac Allister é conquistar o sucesso internacional antes de retornar a Merseyside. Desde que chegou a Anfield em 2023 e herdou a camisa número 10 de Sadio Mané, o argentino tem sido um ponto central na evolução da equipe. Resta saber se o novo corte de cabelo sinaliza um recomeço em seu desempenho, já que o argentino foi uma das várias estrelas do Liverpool a enfrentar críticas durante a frustrante temporada 2025-26.
No entanto, espera-se que ele faça parte da seleção final da Argentina para a Copa do Mundo, enquanto o país se prepara para defender o título nos Estados Unidos, Canadá e México.