O craque do Dortmund iguala a lenda do Bayern, Franz Beckenbauer, e busca quebrar um incrível recorde de assistências

O rei das assistências do Borussia Dortmund, Julian Ryerson, está em companhia de peso e pode até quebrar um recorde. O norueguês está agora empatado em segundo lugar na tabela de assistências da Bundesliga, após cobrar o escanteio que Ramy Bensebaini cabeceou para fazer o 3 a 0 na vitória do BVB por 4 a 0 sobre o SC Freiburg no domingo.

    O norueguês agora ocupa o 13º lugar na lista dos zagueiros com mais assistências em uma única temporada. Esse número iguala os recordes estabelecidos por Franz Beckenbauer (Bayern de Munique, 1973-74), Philipp Max (Augsburgo, 2017-18) e David Raum (Hoffenheim, 2021-22). Apenas Jorginho (Leverkusen, 1991-92), com 14 assistências, e Alejandro Grimaldo (Leverkusen, 2023-24), com 15 assistências, tiveram desempenho melhor. Ryerson tem ainda três partidas da liga pela frente para subir ainda mais na lista. 

    • Publicidade
    Apenas Olise está melhor classificado nesta temporada

    A nível internacional, Ryerson ocupa o segundo lugar entre os zagueiros em assistências nesta temporada, superado apenas por Federico Dimarco, do Inter, que soma 18 assistências e já bateu o recorde da Série A. Em toda a Bundesliga, ele divide o segundo lugar com Luis Díaz, do Bayern de Munique, enquanto Michael Olise lidera a classificação com 18 assistências. 

