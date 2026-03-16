O craque do Chelsea, Pedro Neto, escapa de suspensão na Liga dos Campeões após empurrar um gandula contra o PSG

A UEFA iniciou uma investigação sobre a conduta de Neto durante a derrota do Chelsea por 5 a 2 no Parc des Princes. O ponta reagiu com raiva no final da partida, empurrando um gandula enquanto tentava pegar a bola rapidamente para reiniciar o jogo. Apesar do incidente, o jornalistaBen Jacobsinforma que não se espera que o jogador de 26 anos receba suspensão e que ele deve estar disponível para a partida de volta em Stamford Bridge.

A decisão é um alívio para o técnico Liam Rosenior, que busca um milagre para reverter a desvantagem de três gols contra os campeões da Ligue 1. Neto está descansado para a partida continental, tendo ficado de fora da decepcionante derrota do fim de semana na Premier League para o Newcastle United. Essa ausência se deveu a uma suspensão por cartão vermelho em outra partida, o que significa que ele deve estar totalmente descansado para o confronto europeu de alto risco.