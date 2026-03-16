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O craque do Chelsea, Pedro Neto, escapa de suspensão na Liga dos Campeões após empurrar um gandula contra o PSG
A UEFA não toma nenhuma medida em relação ao empurrão dado a Neto
A UEFA iniciou uma investigação sobre a conduta de Neto durante a derrota do Chelsea por 5 a 2 no Parc des Princes. O ponta reagiu com raiva no final da partida, empurrando um gandula enquanto tentava pegar a bola rapidamente para reiniciar o jogo. Apesar do incidente, o jornalistaBen Jacobsinforma que não se espera que o jogador de 26 anos receba suspensão e que ele deve estar disponível para a partida de volta em Stamford Bridge.
A decisão é um alívio para o técnico Liam Rosenior, que busca um milagre para reverter a desvantagem de três gols contra os campeões da Ligue 1. Neto está descansado para a partida continental, tendo ficado de fora da decepcionante derrota do fim de semana na Premier League para o Newcastle United. Essa ausência se deveu a uma suspensão por cartão vermelho em outra partida, o que significa que ele deve estar totalmente descansado para o confronto europeu de alto risco.
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O revés de James foi compensado pelos resultados individuais
Embora as notícias sobre Neto sejam positivas, os preparativos do Chelsea foram abalados por um recuo familiar devido a uma lesão de Reece James. O capitão do clube, que assinou recentemente um novo contrato de longo prazo em Stamford Bridge, enfrentará várias semanas afastado dos gramados após sofrer mais uma lesão no tendão da coxa. O jogador da seleção inglesa vinha desfrutando de um raro período de boa forma física, mas este último revés priva os Blues de seu líder e de uma qualidade de nível mundial na lateral direita.
Há, no entanto, notícias melhores em relação a Estevao Willian. O sensacional jogador brasileiro de 18 anos foi visto em um treino aberto, marcando sua primeira aparição com o grupo desde o início de fevereiro. Embora ainda reste saber se ele está em forma o suficiente para ser incluído na equipe contra o PSG, sua presença em campo é um enorme impulso psicológico para um time que atualmente carece de confiança.
Espera-se uma mudança tática para a segunda partida
Com Neto disponível, espera-se que ele retorne à equipe titular na ala esquerda. Ele parece destinado a substituir Alejandro Garnacho, que teve dificuldades durante a derrota para o Newcastle e tem enfrentado críticas por seu desempenho recente. A agilidade e a velocidade de Neto serão fundamentais para que o Chelsea consiga desestabilizar o PSG, que chega à segunda partida com uma vantagem confortável e muita disciplina tática.
A comissão técnica também deve avaliar outros dilemas de escalação em todo o campo. O goleiro Filip Jorgensen não foi visto durante o treino recente, levantando dúvidas sobre sua condição física, enquanto Levi Colwill continua improvável de jogar, apesar de ter participado de treinos leves enquanto se recupera de uma grave lesão no joelho. O meio-campista Dario Essugo é outra opção em fase de recuperação física, tendo atuado pela equipe sub-21 no fim de semana.
- AFP
O Chelsea busca salvar a temporada europeia
Os londrinos enfrentam uma batalha difícil para manter vivos seus sonhos na Liga dos Campeões, mas a mentalidade dentro do time continua desafiadora. Apesar do placar de 5 a 2 na primeira partida, o Chelsea está determinado a lutar até o fim e contará com a atmosfera em Stamford Bridge para abalar os adversários franceses. Poder contar com os melhores jogadores do atual campeão da Copa do Mundo de Clubes da FIFA, incluindo Neto, é fundamental para qualquer possível reviravolta.
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