O craque do Bayern de Munique, Luis Díaz, brilha em sua estreia na Copa do Mundo e inspira a vitória da Colômbia sobre o Uzbequistão

Depois de comandar a vitória, o craque do Bayern refletiu sobre a importância de sua primeira participação em uma Copa do Mundo.

“Estou realizando meu sonho de infância de jogar uma Copa do Mundo pela minha seleção e pelo meu país”, disse o astro de 29 anos após ser eleito o melhor jogador da partida. “E o que poderia ser mais bonito do que contribuir com um gol e uma assistência?”

Apesar da vitória na estreia, o clima no banco de reservas era mais cauteloso. Reconhecendo a resistência obstinada dos estreantes asiáticos, o técnico da Colômbia, Néstor Lorenzo, destacou pontos que precisam ser aprimorados à medida que o torneio avança.

“Sabíamos que o primeiro jogo não seria fácil”, disse Lorenzo. “Poderíamos ter marcado e ampliado a vantagem, mas nossos adversários jogaram bem; eles são uma equipe muito compacta e foi difícil para nós furar a defesa. Precisamos finalizar melhor nossas jogadas. Tivemos muita posse de bola, mas não criamos cruzamentos nem chutes a gol; precisamos melhorar isso.”

A vitória coloca a Colômbia em uma posição sólida no Grupo K, após o empate entre a República Democrática do Congo e Portugal na outra partida do grupo.



