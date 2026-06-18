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O craque do Bayern de Munique, Luis Díaz, brilha em sua estreia na Copa do Mundo e inspira a vitória da Colômbia sobre o Uzbequistão
Diaz é quem manda na Cidade do México
Em uma partida em que foi necessário um toque de qualidade de nível mundial para quebrar o impasse, Diaz assumiu a responsabilidade. O ex-jogador do Liverpool, hoje a joia da coroa do ataque do Bayern de Munique, deu o impulso criativo que finalmente desfez a teimosa defesa do Uzbequistão no primeiro tempo. Depois de ver um chute potente acertar a trave no início da partida, Diaz assumiu o papel de garçom aos 40 minutos. Ao receber a bola em uma área perigosa, Diaz deu um passe preciso na trajetória do lateral Daniel Muñoz, que avançava em velocidade. O jogador do Crystal Palace finalizou com uma jogada acrobática, mandando a bola por cima de Utkir Yusupov.
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Os estreantes reagem com um gol histórico, mas o craque do Bayern volta a colocar o time na frente
O Uzbequistão, em sua primeira participação na fase final de uma Copa do Mundo, não se deixou intimidar pela ocasião nem pelo mar de amarelo colombiano nas arquibancadas. Sob o comando do campeão mundial Fábio Cannavaro, a seleção asiática manteve-se disciplinada e compacta, aguardando o momento certo para atacar. Esse momento chegou aos 60 minutos, quando Abbosbek Fayzullaev foi o mais rápido a reagir a um rebote e marcou de cabeça o histórico gol de empate. O gol provocou cenas de comemoração frenética entre o pequeno grupo de torcedores do Uzbequistão, mas a alegria durou pouco.
Apenas cinco minutos após o empate, a Colômbia voltou a abrir o placar, e mais uma vez Diaz esteve no centro da ação. Após uma perda de bola no meio-campo, Gustavo Puerta passou para Diaz, cujo chute rasteiro foi forte demais para Yusupov defender. A bola escapou das mãos do goleiro, restaurando a vantagem colombiana e acalmando os nervos da torcida visitante.
Diaz comemora estreia dos sonhos, enquanto Lorenzo exige mais
Depois de comandar a vitória, o craque do Bayern refletiu sobre a importância de sua primeira participação em uma Copa do Mundo.
“Estou realizando meu sonho de infância de jogar uma Copa do Mundo pela minha seleção e pelo meu país”, disse o astro de 29 anos após ser eleito o melhor jogador da partida. “E o que poderia ser mais bonito do que contribuir com um gol e uma assistência?”
Apesar da vitória na estreia, o clima no banco de reservas era mais cauteloso. Reconhecendo a resistência obstinada dos estreantes asiáticos, o técnico da Colômbia, Néstor Lorenzo, destacou pontos que precisam ser aprimorados à medida que o torneio avança.
“Sabíamos que o primeiro jogo não seria fácil”, disse Lorenzo. “Poderíamos ter marcado e ampliado a vantagem, mas nossos adversários jogaram bem; eles são uma equipe muito compacta e foi difícil para nós furar a defesa. Precisamos finalizar melhor nossas jogadas. Tivemos muita posse de bola, mas não criamos cruzamentos nem chutes a gol; precisamos melhorar isso.”
A vitória coloca a Colômbia em uma posição sólida no Grupo K, após o empate entre a República Democrática do Congo e Portugal na outra partida do grupo.
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Campaz sela a vitória enquanto Cannavaro olha para o futuro
O placar foi finalmente definido já nos acréscimos, quando o reserva Jaminton Campaz subiu mais alto que todos para cabecear para o gol um cruzamento de Juan Camilo Hernández. Foi um final cruel para o Uzbequistão, que quase havia empatado novamente quando o jovem Bekhruz Karimov acertou a trave nos últimos instantes da partida. O placar de 3 a 1 talvez tenha sido um pouco favorável à Colômbia, mas a diferença técnica acabou pesando.
Apesar da derrota, Cannavaro viu muitos aspectos positivos na resiliência de sua equipe. “Precisamos melhorar”, disse o lendário zagueiro italiano. “Vencer a Colômbia e Portugal será difícil. Mas hoje nos mantivemos na partida até o fim e a equipe soube quando resistir à pressão e quando contra-atacar por meio da posse de bola.” O Uzbequistão agora enfrenta uma batalha difícil para avançar, enquanto a Colômbia contará mais uma vez com Díaz quando enfrentar desafios mais difíceis no decorrer do torneio.