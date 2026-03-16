O craque do Atlético de Madrid, Julián Álvarez, explicou por que deveria se transferir para o Chelsea em vez do Arsenal

Em entrevista à talkSPORT Bet Casino, o ex-jogador da seleção escocesa Ally McCoist apresentou uma análise detalhada sobre por que Stamford Bridge representa um destino mais lógico para Álvarez. McCoist argumentou que a “fenomenal” profundidade do elenco do Arsenal levaria inevitavelmente às mesmas frustrações com a rotação de jogadores que o atacante enfrentou em Manchester.

“Acho que ele tem mais chances de jogar com mais regularidade no Chelsea, para ser sincero, do que teria no Arsenal. O elenco do Arsenal é fenomenal”, explicou McCoist. “Eles estão escalando Kai Havertz, às vezes como falso nove, Gabriel Jesus no meio, e Leandro Trossard já jogou lá. Alvarez é um verdadeiro talento. Como eu disse, ficaria surpreso se ele voltasse. Mas, em termos de para onde ele foi, acho que provavelmente teria mais tempo de jogo.”