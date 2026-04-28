O craque do AC Milan, Luka Modric, é submetido a uma cirurgia na fratura da maçã do rosto, conforme informou o técnico da Croácia em uma atualização sobre a Copa do Mundo

Modric passou por uma cirurgia após sofrer uma grave lesão facial no empate de 0 a 0 do AC Milan contra a Juventus no domingo, conforme noticiado pelo The Independent. O jogador de 40 anos, que tem sido um dos pilares dos Rossoneri nesta temporada, sofreu uma forte colisão de cabeças com o astro da Bianconeri, Manuel Locatelli, ao disputar uma bola aérea no San Siro.

O experiente meio-campista foi forçado a deixar o campo faltando apenas 10 minutos para o fim da partida. Apesar de demonstrar visível desconforto, Modric permaneceu na linha lateral até o apito final. Exames médicos posteriores confirmaram uma fratura na maçã do rosto esquerda, exigindo intervenção cirúrgica imediata para reparar o dano.