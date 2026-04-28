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O craque do AC Milan, Luka Modric, é submetido a uma cirurgia na fratura da maçã do rosto, conforme informou o técnico da Croácia em uma atualização sobre a Copa do Mundo
Cirurgia concluída após o confronto no San Siro
Modric passou por uma cirurgia após sofrer uma grave lesão facial no empate de 0 a 0 do AC Milan contra a Juventus no domingo, conforme noticiado pelo The Independent. O jogador de 40 anos, que tem sido um dos pilares dos Rossoneri nesta temporada, sofreu uma forte colisão de cabeças com o astro da Bianconeri, Manuel Locatelli, ao disputar uma bola aérea no San Siro.
O experiente meio-campista foi forçado a deixar o campo faltando apenas 10 minutos para o fim da partida. Apesar de demonstrar visível desconforto, Modric permaneceu na linha lateral até o apito final. Exames médicos posteriores confirmaram uma fratura na maçã do rosto esquerda, exigindo intervenção cirúrgica imediata para reparar o dano.
- AFP
O técnico da Croácia dá notícias sobre a condição física dos jogadores
O momento em que a lesão ocorreu é particularmente cruel para o capitão da Croácia, que se prepara para sua quinta e possivelmente última participação na Copa do Mundo. No entanto, o técnico da seleção nacional, Zlatko Dalic, mostrou-se otimista quanto à recuperação de seu craque.
“Conversei com o Luka e desejei a ele uma cirurgia bem-sucedida e uma recuperação rápida e completa”, afirmou Dalic. “Estou convencido de que ele fará de tudo para estar pronto para a Copa do Mundo, e nós daremos todo o apoio. Estou confiante de que a recuperação ocorrerá conforme o planejado e que o Luka, como capitão da equipe, nos liderará em mais uma grande competição neste verão.”
A temporada do Milan provavelmente chegou ao fim para o veterano
Embora a Copa do Mundo continue sendo o objetivo a longo prazo, a temporada de Modric no campeonato nacional parece ter chegado ao fim. O AC Milan ocupa atualmente a terceira posição na tabela da Série A, 12 pontos atrás do líder Inter, faltando apenas quatro partidas para o fim do campeonato. Dada a natureza da cirurgia e o tempo de recuperação necessário, é altamente improvável que ele volte a jogar na reta final da temporada. A lesão encerra prematuramente o que tem sido uma campanha pessoal impressionante para o ex-jogador do Real Madrid. Modric desafiou a idade nesta temporada, tendo sido titular em 32 das 34 partidas do campeonato pelo Milan. Seu contrato está previsto para expirar neste verão, embora ele possua a opção de prolongar sua permanência por mais um ano.
- AFP
E agora?
A Croácia está programada para iniciar sua campanha no Grupo L contra a Inglaterra no dia 17 de junho, seguida por partidas contra Gana e Panamá. Se Modric se recuperar a tempo, espera-se que ele precise usar uma máscara protetora de fibra de carbono para evitar complicações futuras. Isso se tornou uma imagem comum no futebol moderno para jogadores que retornam após fraturas faciais.
A Federação Croata continua esperançosa de que seu líder volte à plena forma física dentro do prazo de sete semanas antes do início do torneio. Para um jogador que já participou de quatro edições anteriores, este verão representa uma última oportunidade de brilhar no maior palco do futebol. Todos os olhos estarão agora voltados para seu processo de reabilitação, à medida que a contagem regressiva para a Copa do Mundo continua.