O craque da Suécia, Anthony Elanga, admite que “não sabia” que um empate seria suficiente para garantir a classificação para as oitavas de final da Copa do Mundo, após o empate com o Japão

Enquanto a comissão técnica sueca calculava freneticamente as possibilidades, Elanga revelou que seu único foco era marcar o gol da vitória. “Eu só gritava: ‘Vamos lá, podemos buscar mais’. Estou feliz por termos passado de fase, eu não sabia disso no final”, admitiu o atacante após o apito final. O ex-jogador do Manchester United estava tão determinado a continuar pressionando que chegou a ignorar as instruções gritadas da linha lateral.

O jogador de 24 anos explicou que o experiente técnico Sebastian Larsson e outros membros da comissão técnica tentavam comunicar a classificação do grupo à medida que o tempo se esgotava. “Acho que eles estavam tentando gritar comigo”, disse Elanga. “Obviamente, eu queria continuar correndo. Tive cãibras no final, mas não queria parar de correr. Estou feliz e toda a equipe também.”

Isak ficou incrédulo, admitindo que deu “uma bronca” em Elanga depois de confirmar que ele não tinha percebido nada. “Ele estava um pouco frustrado no final da partida, e agora dá para entender o porquê”, suspirou o atacante do Liverpool.

O técnico Graham Potter riu da situação. “Isso explica algumas coisas. Não poderíamos ter sido mais claros... Coitadinho! Mas eu adoro ele”, disse ele, rindo. Enquanto isso, o capitão Victor Lindelöf brincou sobre Elanga ter perdido a reunião pré-jogo sobre as formações: “Ele não devia estar acordado o suficiente.”