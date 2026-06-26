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O craque da Suécia, Anthony Elanga, admite que “não sabia” que um empate seria suficiente para garantir a classificação para as oitavas de final da Copa do Mundo, após o empate com o Japão
Elanga é o herói em partida cheia de cautela
Em uma partida que careceu de ritmo durante um primeiro tempo sem gols, o jogo ganhou vida após o intervalo. O Japão abriu o placar aos 56 minutos, quando Daizen Maeda finalizou uma jogada de passes bem elaborada, mas a Suécia respondeu quase imediatamente por meio de Elanga. O jogador do Nottingham Forest cortou para dentro pela direita e desferiu um chute sublime com o pé esquerdo, seu pé menos dominante, para empatar o jogo.
O gol marcou o segundo de Elanga no torneio e, no fim das contas, garantiu o ponto necessário para a Suécia avançar como uma das melhores terceiras colocadas. Os minutos finais da partida foram frenéticos, com Alexander Isak chegando a poucos centímetros de marcar o gol da vitória quando sua cabeçada no final da partida acertou a trave. Apesar da tensão, a Suécia segurou o resultado e terminou atrás da Holanda e do Japão no Grupo F.
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Confusão em campo para a Suécia
Enquanto a comissão técnica sueca calculava freneticamente as possibilidades, Elanga revelou que seu único foco era marcar o gol da vitória. “Eu só gritava: ‘Vamos lá, podemos buscar mais’. Estou feliz por termos passado de fase, eu não sabia disso no final”, admitiu o atacante após o apito final. O ex-jogador do Manchester United estava tão determinado a continuar pressionando que chegou a ignorar as instruções gritadas da linha lateral.
O jogador de 24 anos explicou que o experiente técnico Sebastian Larsson e outros membros da comissão técnica tentavam comunicar a classificação do grupo à medida que o tempo se esgotava. “Acho que eles estavam tentando gritar comigo”, disse Elanga. “Obviamente, eu queria continuar correndo. Tive cãibras no final, mas não queria parar de correr. Estou feliz e toda a equipe também.”
Isak ficou incrédulo, admitindo que deu “uma bronca” em Elanga depois de confirmar que ele não tinha percebido nada. “Ele estava um pouco frustrado no final da partida, e agora dá para entender o porquê”, suspirou o atacante do Liverpool.
O técnico Graham Potter riu da situação. “Isso explica algumas coisas. Não poderíamos ter sido mais claros... Coitadinho! Mas eu adoro ele”, disse ele, rindo. Enquanto isso, o capitão Victor Lindelöf brincou sobre Elanga ter perdido a reunião pré-jogo sobre as formações: “Ele não devia estar acordado o suficiente.”
As apostas táticas de Potter dão certo
Potter fez mudanças significativas para o confronto decisivo, incluindo a escalação de Elanga como titular e a escolha de Jacob Widell Zetterstorm no gol. A confiança do técnico na profundidade do elenco foi recompensada, já que a Suécia demonstrou resiliência para se recuperar da pesada derrota anterior contra a Holanda.
Ele disse: “Analisamos a partida contra a Holanda. Tínhamos que defender melhor a área e as laterais [hoje]. Decidimos aproveitar as qualidades do Jacob porque acho que ele é um goleiro fantástico. Sua distribuição de bola foi muito impressionante. Anthony entra e oferece uma ameaça no contra-ataque, e sua velocidade desestabiliza o adversário.”
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Possíveis adversários de peso aguardam na fase de 32
Ao terminar em terceiro lugar no grupo, a Suécia evitou um confronto direto com o Brasil, que agora enfrentará o Japão. No entanto, o caminho à frente continua desafiador para a equipe de Potter. É provável que a Suécia enfrente o vencedor do Grupo I em uma partida atualmente marcada para 30 de junho, dependendo do resultado do próximo jogo entre França e Noruega. Outros possíveis adversários incluem a Alemanha, que venceu o Grupo E.
Elanga não se intimida com a perspectiva de enfrentar a elite mundial no maior palco do futebol. “Ambas são boas seleções. Será um desafio. Todas as seleções são boas, mas estamos prontos para o que vier”, insistiu. Com quatro pontos e saldo de gols equilibrado nas três partidas, os azul e amarelos sentirão que encontraram seu ritmo bem a tempo para as oitavas de final.