Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Live Scores, Stats, and the Latest News
Spain v Egypt - International FriendlyGetty Images Sport
Adhe Makayasa

Traduzido por

O craque da seleção espanhola, Lamine Yamal, condena os gritos antimusulmanos “intoleráveis” durante o empate no Egito, enquanto a polícia inicia uma investigação

L. Yamal
Espanha
Espanha x Egito
Egito
Amistosos
Barcelona
La Liga
Espanyol

O craque do Barcelona, Lamine Yamal, condenou os gritos antimusulmanos “intoleráveis” que mancharam o empate sem gols da Espanha com o Egito no Estádio RCDE. O jogador de 18 anos, que é muçulmano praticante, classificou os responsáveis como “ignorantes” e “racistas” depois que a polícia local abriu uma investigação formal.

  • Foi aberta uma investigação policial

    Segundo a ESPN, os Mossos, a polícia local de Barcelona, confirmaram a abertura de uma investigação sobre os gritos “islamofóbicos e xenófobos” que ocorreram durante o amistoso internacional de terça-feira. Os espectadores entoaram canções depreciativas contra a equipe visitante, além de assobiarem durante o hino nacional egípcio e as orações do intervalo. Embora os gritos não fossem dirigidos especificamente a Yamal, o jovem ala ficou profundamente afetado pela atmosfera hostil e recorreu às redes sociais para expressar seu repúdio.

    • Publicidade

  • A Yamal emite comunicado

    Ao se manifestar no Instagram sobre a situação, Yamal reafirmou sua fé e expressou sua decepção com a falta de respeito demonstrada em relação à sua religião. O astro espanhol postou: "Sou muçulmano, Alhamdulillah. Ontem, no estádio, ouviu-se o canto 'quem não pular é muçulmano'. Sei que eu jogava pelo time rival e que não foi algo pessoal contra mim, mas, como muçulmano, isso não deixa de ser desrespeitoso e intolerável. Entendo que nem todos os torcedores são assim, mas para aqueles que cantam essas coisas: usar uma religião como motivo de zombaria em um campo de futebol mostra que vocês são pessoas ignorantes e racistas. O futebol deve ser apreciado e incentivado, não para desrespeitar as pessoas por quem elas são ou no que acreditam. Dito isso, obrigado às pessoas que vieram nos apoiar, nos vemos na Copa do Mundo.”



  • Ministra do Esporte da Catalunha se pronuncia

    O ministro do Esporte da Catalunha, Berni Álvarez, concordou com a opinião de Yamal, descrevendo os acontecimentos como um “enorme retrocesso” para o futebol espanhol, ao mesmo tempo em que se comprometeu a apoiar o atacante do Barcelona.

    Ele disse aos repórteres: “É normal que ele esteja abalado com o que aconteceu. Vamos tentar apoiá-lo, se conseguirmos entrar em contato com ele. O que aconteceu foi deplorável. É uma questão extremamente grave que condenamos veementemente. É um enorme retrocesso. A sensação é de que tudo foi planejado. Aqueles que gritavam vieram ao jogo para espalhar discurso de ódio. Duvido que muitos dos envolvidos tivessem qualquer ligação com o mundo do esporte. A reação chegou tarde e não foi suficiente.”

  • O Espanyol está insatisfeito com a "campanha de difamação"

    Enquanto isso, o Espanyol, rival do Barça na La Liga, que joga em casa no Estádio RCDE, divulgou seu próprio comunicado condenando os incidentes ocorridos na partida de terça-feira, mas também insistiu que nenhuma culpa deve ser atribuída à sua torcida.

    “O RCD Espanyol também deseja expressar seu profundo descontentamento com a campanha de difamação gratuita e generalizada que tem sido dirigida contra nossos torcedores nas últimas horas”, dizia o comunicado. “Vale lembrar que a partida, organizada pela RFEF, reuniu torcedores da seleção espanhola provenientes de origens geográficas e futebolísticas muito diversas. Portanto, é profundamente injusto, excessivo e desproporcional atribuir esses comportamentos à torcida do RCD Espanyol, que, ao longo de seus mais de 125 anos de história, tem se caracterizado pela diversidade, respeito e compromisso com os valores do esporte.

    "O clube não aceita e não aceitará que sua reputação seja colocada em causa por ações isoladas de um pequeno grupo de pessoas que não representam nem o clube nem nossa torcida. O RCD Espanyol reitera seu firme compromisso com a luta contra todas as formas de discriminação e continuará trabalhando para garantir que o Estádio RCDE continue sendo um local seguro, inclusivo e respeitoso para todos."

  • Possíveis sanções da FIFA

    Uma fonte informou à ESPNque a Espanha pode enfrentar possíveis sanções da FIFA, o que poderia prejudicar sua campanha na Copa do Mundo de 2026, enquanto se prepara para disputar o Grupo H ao lado de Cabo Verde, Arábia Saudita e Uruguai. A RFEF deve agora resolver essas questões, priorizando o bem-estar de Yamal antes que a seleção viaje para a América do Norte para os jogos de estreia.