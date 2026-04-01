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O craque da seleção espanhola, Lamine Yamal, condena os gritos antimusulmanos “intoleráveis” durante o empate no Egito, enquanto a polícia inicia uma investigação
Foi aberta uma investigação policial
Segundo a ESPN, os Mossos, a polícia local de Barcelona, confirmaram a abertura de uma investigação sobre os gritos “islamofóbicos e xenófobos” que ocorreram durante o amistoso internacional de terça-feira. Os espectadores entoaram canções depreciativas contra a equipe visitante, além de assobiarem durante o hino nacional egípcio e as orações do intervalo. Embora os gritos não fossem dirigidos especificamente a Yamal, o jovem ala ficou profundamente afetado pela atmosfera hostil e recorreu às redes sociais para expressar seu repúdio.
A Yamal emite comunicado
Ao se manifestar no Instagram sobre a situação, Yamal reafirmou sua fé e expressou sua decepção com a falta de respeito demonstrada em relação à sua religião. O astro espanhol postou: "Sou muçulmano, Alhamdulillah. Ontem, no estádio, ouviu-se o canto 'quem não pular é muçulmano'. Sei que eu jogava pelo time rival e que não foi algo pessoal contra mim, mas, como muçulmano, isso não deixa de ser desrespeitoso e intolerável. Entendo que nem todos os torcedores são assim, mas para aqueles que cantam essas coisas: usar uma religião como motivo de zombaria em um campo de futebol mostra que vocês são pessoas ignorantes e racistas. O futebol deve ser apreciado e incentivado, não para desrespeitar as pessoas por quem elas são ou no que acreditam. Dito isso, obrigado às pessoas que vieram nos apoiar, nos vemos na Copa do Mundo.”
Ministra do Esporte da Catalunha se pronuncia
O ministro do Esporte da Catalunha, Berni Álvarez, concordou com a opinião de Yamal, descrevendo os acontecimentos como um “enorme retrocesso” para o futebol espanhol, ao mesmo tempo em que se comprometeu a apoiar o atacante do Barcelona.
Ele disse aos repórteres: “É normal que ele esteja abalado com o que aconteceu. Vamos tentar apoiá-lo, se conseguirmos entrar em contato com ele. O que aconteceu foi deplorável. É uma questão extremamente grave que condenamos veementemente. É um enorme retrocesso. A sensação é de que tudo foi planejado. Aqueles que gritavam vieram ao jogo para espalhar discurso de ódio. Duvido que muitos dos envolvidos tivessem qualquer ligação com o mundo do esporte. A reação chegou tarde e não foi suficiente.”
O Espanyol está insatisfeito com a "campanha de difamação"
Enquanto isso, o Espanyol, rival do Barça na La Liga, que joga em casa no Estádio RCDE, divulgou seu próprio comunicado condenando os incidentes ocorridos na partida de terça-feira, mas também insistiu que nenhuma culpa deve ser atribuída à sua torcida.
“O RCD Espanyol também deseja expressar seu profundo descontentamento com a campanha de difamação gratuita e generalizada que tem sido dirigida contra nossos torcedores nas últimas horas”, dizia o comunicado. “Vale lembrar que a partida, organizada pela RFEF, reuniu torcedores da seleção espanhola provenientes de origens geográficas e futebolísticas muito diversas. Portanto, é profundamente injusto, excessivo e desproporcional atribuir esses comportamentos à torcida do RCD Espanyol, que, ao longo de seus mais de 125 anos de história, tem se caracterizado pela diversidade, respeito e compromisso com os valores do esporte.
"O clube não aceita e não aceitará que sua reputação seja colocada em causa por ações isoladas de um pequeno grupo de pessoas que não representam nem o clube nem nossa torcida. O RCD Espanyol reitera seu firme compromisso com a luta contra todas as formas de discriminação e continuará trabalhando para garantir que o Estádio RCDE continue sendo um local seguro, inclusivo e respeitoso para todos."
Possíveis sanções da FIFA
Uma fonte informou à ESPNque a Espanha pode enfrentar possíveis sanções da FIFA, o que poderia prejudicar sua campanha na Copa do Mundo de 2026, enquanto se prepara para disputar o Grupo H ao lado de Cabo Verde, Arábia Saudita e Uruguai. A RFEF deve agora resolver essas questões, priorizando o bem-estar de Yamal antes que a seleção viaje para a América do Norte para os jogos de estreia.