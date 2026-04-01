O craque da seleção espanhola, Lamine Yamal, condena os gritos antimusulmanos “intoleráveis” durante o empate no Egito, enquanto a polícia inicia uma investigação

Enquanto isso, o Espanyol, rival do Barça na La Liga, que joga em casa no Estádio RCDE, divulgou seu próprio comunicado condenando os incidentes ocorridos na partida de terça-feira, mas também insistiu que nenhuma culpa deve ser atribuída à sua torcida.

“O RCD Espanyol também deseja expressar seu profundo descontentamento com a campanha de difamação gratuita e generalizada que tem sido dirigida contra nossos torcedores nas últimas horas”, dizia o comunicado. “Vale lembrar que a partida, organizada pela RFEF, reuniu torcedores da seleção espanhola provenientes de origens geográficas e futebolísticas muito diversas. Portanto, é profundamente injusto, excessivo e desproporcional atribuir esses comportamentos à torcida do RCD Espanyol, que, ao longo de seus mais de 125 anos de história, tem se caracterizado pela diversidade, respeito e compromisso com os valores do esporte.

"O clube não aceita e não aceitará que sua reputação seja colocada em causa por ações isoladas de um pequeno grupo de pessoas que não representam nem o clube nem nossa torcida. O RCD Espanyol reitera seu firme compromisso com a luta contra todas as formas de discriminação e continuará trabalhando para garantir que o Estádio RCDE continue sendo um local seguro, inclusivo e respeitoso para todos."