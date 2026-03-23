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Thomas Tuchel Ollie Watkins England 2026Getty Images

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O craque da Inglaterra explica por que SABIA que Thomas Tuchel o deixaria de fora, de forma controversa, da última convocação de 35 jogadores

Ollie Watkins revelou que esperava ficar de fora da convocação da Inglaterra para os amistosos de março contra o Uruguai e o Japão. O atacante do Aston Villa tem enfrentado dificuldades para encontrar sua melhor forma ao longo da temporada 2025-26 até o momento, mas se recuperou com gols recentes contra o West Ham United e o Lille, e ainda pode ser incluído na lista dos Três Leões para a Copa do Mundo de 2026 na América do Norte.

  • Watkins ficou de fora da convocação da Inglaterra para os amistosos de março

    Watkins estreou pela Inglaterra em 2021 e já marcou seis gols em 20 partidas pela seleção, tendo vivido seu momento de maior destaque com a camisa dos Três Leões ao marcar o gol dramático da vitória na semifinal da Euro 2024 contra a Holanda.

    No entanto, sua última partida pela seleção ocorreu em outubro de 2025, quando marcou contra o País de Gales antes de ser substituído por lesão no intervalo. Ele ficou de fora da convocação de novembro, principalmente devido a um problema no joelho com o qual vinha jogando, e não foi incluído na última convocação, com Harry Kane, Dominic Calvert-Lewin e Dominic Solanke sendo preferidos em seu lugar.

    O próprio Tuchel admitiu que optou por incluir Calvert-Lewin e Solanke em vez de Watkins porque já sabe o que o jogador de 30 anos pode trazer para o time.

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  • Aston Villa v West Ham United - Premier LeagueGetty Images Sport

    O atacante do Aston Villa continua confiante em uma vaga na Copa do Mundo

    Watkins respondeu à sua ausição da melhor maneira possível na tarde de domingo, marcando um gol na vitória do Villa por 2 a 0 sobre o West Ham, enquanto a equipe de Unai Emery consolidava sua posição na quarta colocação na disputa pela classificação para a Liga dos Campeões. 

    Em declarações após a partida, Watkins admitiu que temia ficar de fora, mas reiterou sua autoconfiança e destacou seu histórico positivo com a Inglaterra.

    Ele revelou: “Todo mundo quer jogar pela seleção, mas eu já esperava por isso, pois meu desempenho não tem sido tão bom.

    "Sei do que sou capaz e, quando visto a camisa da Inglaterra, sinto que sempre tenho um bom desempenho."

  • A disputa pela vaga de reserva de Kane já começou

    Embora jogadores como Calvert-Lewin e Solanke esperem causar boa impressão durante a pausa para os jogos internacionais em março, quaisquer que sejam os atacantes convocados para a seleção na Copa do Mundo, eles quase certamente terão que se contentar com um papel de reserva atrás do capitão Kane.

    O atacante do Bayern de Munique teve mais uma temporada brilhante na Alemanha, marcando 51 gols em todas as competições até agora, e será fundamental para que a equipe de Tuchel conquiste sua primeira Copa do Mundo desde 1966.

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    Watkins espera terminar a temporada em grande estilo

    Sem nenhum compromisso internacional neste mês, Watkins se concentrará totalmente em manter a forma e o ritmo de jogo daqui até o final da temporada. O Villa aproveitou os tropeços do Manchester United, do Liverpool e do Chelsea no último fim de semana na disputa pela Liga dos Campeões, além de ter chances de conquistar um título graças à sua campanha na Liga Europa.

    Os Villans enfrentarão o Bologna nas quartas de final da segunda competição de clubes da Europa e são, sem dúvida, a equipe mais forte ainda na disputa. Braga, Real Betis, Freiburg, Celta Vigo, Porto e Nottingham Forest são os outros times que sonham em levantar o troféu em Istambul em maio.

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