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O craque da Inglaterra explica por que SABIA que Thomas Tuchel o deixaria de fora, de forma controversa, da última convocação de 35 jogadores
Watkins ficou de fora da convocação da Inglaterra para os amistosos de março
Watkins estreou pela Inglaterra em 2021 e já marcou seis gols em 20 partidas pela seleção, tendo vivido seu momento de maior destaque com a camisa dos Três Leões ao marcar o gol dramático da vitória na semifinal da Euro 2024 contra a Holanda.
No entanto, sua última partida pela seleção ocorreu em outubro de 2025, quando marcou contra o País de Gales antes de ser substituído por lesão no intervalo. Ele ficou de fora da convocação de novembro, principalmente devido a um problema no joelho com o qual vinha jogando, e não foi incluído na última convocação, com Harry Kane, Dominic Calvert-Lewin e Dominic Solanke sendo preferidos em seu lugar.
O próprio Tuchel admitiu que optou por incluir Calvert-Lewin e Solanke em vez de Watkins porque já sabe o que o jogador de 30 anos pode trazer para o time.
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O atacante do Aston Villa continua confiante em uma vaga na Copa do Mundo
Watkins respondeu à sua ausição da melhor maneira possível na tarde de domingo, marcando um gol na vitória do Villa por 2 a 0 sobre o West Ham, enquanto a equipe de Unai Emery consolidava sua posição na quarta colocação na disputa pela classificação para a Liga dos Campeões.
Em declarações após a partida, Watkins admitiu que temia ficar de fora, mas reiterou sua autoconfiança e destacou seu histórico positivo com a Inglaterra.
Ele revelou: “Todo mundo quer jogar pela seleção, mas eu já esperava por isso, pois meu desempenho não tem sido tão bom.
"Sei do que sou capaz e, quando visto a camisa da Inglaterra, sinto que sempre tenho um bom desempenho."
A disputa pela vaga de reserva de Kane já começou
Embora jogadores como Calvert-Lewin e Solanke esperem causar boa impressão durante a pausa para os jogos internacionais em março, quaisquer que sejam os atacantes convocados para a seleção na Copa do Mundo, eles quase certamente terão que se contentar com um papel de reserva atrás do capitão Kane.
O atacante do Bayern de Munique teve mais uma temporada brilhante na Alemanha, marcando 51 gols em todas as competições até agora, e será fundamental para que a equipe de Tuchel conquiste sua primeira Copa do Mundo desde 1966.
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Watkins espera terminar a temporada em grande estilo
Sem nenhum compromisso internacional neste mês, Watkins se concentrará totalmente em manter a forma e o ritmo de jogo daqui até o final da temporada. O Villa aproveitou os tropeços do Manchester United, do Liverpool e do Chelsea no último fim de semana na disputa pela Liga dos Campeões, além de ter chances de conquistar um título graças à sua campanha na Liga Europa.
Os Villans enfrentarão o Bologna nas quartas de final da segunda competição de clubes da Europa e são, sem dúvida, a equipe mais forte ainda na disputa. Braga, Real Betis, Freiburg, Celta Vigo, Porto e Nottingham Forest são os outros times que sonham em levantar o troféu em Istambul em maio.