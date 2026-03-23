O craque da Inglaterra explica por que SABIA que Thomas Tuchel o deixaria de fora, de forma controversa, da última convocação de 35 jogadores

Watkins estreou pela Inglaterra em 2021 e já marcou seis gols em 20 partidas pela seleção, tendo vivido seu momento de maior destaque com a camisa dos Três Leões ao marcar o gol dramático da vitória na semifinal da Euro 2024 contra a Holanda.

No entanto, sua última partida pela seleção ocorreu em outubro de 2025, quando marcou contra o País de Gales antes de ser substituído por lesão no intervalo. Ele ficou de fora da convocação de novembro, principalmente devido a um problema no joelho com o qual vinha jogando, e não foi incluído na última convocação, com Harry Kane, Dominic Calvert-Lewin e Dominic Solanke sendo preferidos em seu lugar.

O próprio Tuchel admitiu que optou por incluir Calvert-Lewin e Solanke em vez de Watkins porque já sabe o que o jogador de 30 anos pode trazer para o time.