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Roberto ManciniKOOORA

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O "cozinheiro" do Al-Sadd e a epopeia da Itália... Mancini se inspira na história para derrotar o Al-Hilal

Especiais e Opinião
Al Hilal x Al-Sadd
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Uma receita secreta em Jeddah

A aparição do “cozinheiro rebelde” no campo de treinamento do Al-Sadd não foi um detalhe passageiro, como poderia parecer à primeira vista, mas sim um fio condutor que reabriu velhos capítulos da história do futebol... Capítulos em que as vitórias foram, por vezes, conquistadas longe do gramado.

Nos bastidores tranquilos, onde os pequenos detalhes são preparados antes do barulho dos jogos, o “cozinheiro misterioso” acompanha a delegação da seleção do Catar até Jeddah, guardando uma receita invisível aos olhos, mas que pode fazer a diferença no momento decisivo. E aqui, surge na memória uma história distante, quando o talento por si só não bastava, mas a Itália precisava de algo mais simples... e mais profundo.

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Entre o campo de treinamento do Al Sadd hoje e as memórias da Azzurra de décadas atrás, a história se repete de forma enigmática: será que as vitórias começam na cozinha? Ou será que o que acontece a portas fechadas é o que traça os contornos da glória antes que ela seja escrita no campo?

E a torcida árabe aguarda ansiosamente um dos maiores confrontos do futebol asiático, quando o Al-Hilal saudita enfrentar o Al-Sadd catariano no Estádio Príncipe Abdullah Al-Faisal amanhã, segunda-feira, pelas oitavas de final da Liga dos Campeões da Ásia para a elite da temporada 2025-2026.

O vencedor do confronto entre Al-Hilal e Al-Sadd se classificará para as quartas de final, onde enfrentará o clube japonês Vissel Kobe, na competição cujas fases decisivas serão disputadas na cidade de Jeddah.

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  • FBL-TUR-FENERBAHCE-GALATASARAYAFP

    Mancini reforça o Al-Sadd com 10 jogadores estrangeiros

    As escolhas do italiano Roberto Mancini, técnico do Al Sadd, incluíram uma lista forte de 24 jogadores, entre os quais 10 profissionais estrangeiros, liderados pelo brasileiro Paulo Otávio na lateral esquerda, seu compatriota Giovanni Henrique na ponta direita e Claudinho na meia-campista, e Roberto Firmino na ponta de lança.

    A lista também incluiu o marroquino Romain Saïss na zaga, o uruguaio Agustín Soria no meio-campo, o atacante espanhol Rafa Mochica, o lateral-direito francês Younes El Hannach, o ponta holandês Javiero Delroson e o meio-campista malinês Mohamed Camara.

    A lista incluiu ainda 14 jogadores catarianos, liderados pelo astro internacional Akram Afif, eleito o melhor jogador da Ásia em 2019 e 2023, além do capitão da equipe, Hassan Al-Haydos, e de Pedro Miguel, lateral-direito da seleção do Catar.

    A lista completa do Al Sadd ficou da seguinte forma: “Saad Al-Dosari, Meshaal Barsham, Youssef Al-Balushi, Karim Mohammed, Pedro Miguel, Roman Saiss, Ahmed Suhail, Paulo Otávio, Tariq Salman, Agustín Soria, Mohamed Kamara, Rafa Mochica, Akram Afif, Hashim Ali, Giovanni Henrique, Claudinho, Roberto Firmino, Younes Al-Hannash, Ali Asad, Javiero Delroson, Khokhi Boualam, Hassan Al-Haydos, Mohamed Al-Bakri, Abdullah Al-Yazidi”.

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  • Saudi Arabia v Bahrain - FIFA World Cup Asian 3rd Qualifier Group CGetty Images Sport

    Um cozinheiro particular acompanha a delegação do Al-Sadd

    O jornal saudita “Al-Riyadiah” informou que a delegação do Al-Sadd em Jeddah está acompanhada por um cozinheiro particular, numa medida que visa garantir o cumprimento do plano alimentar da equipe durante a estadia.

    O jornal destacou que o clube catariano trouxe um cozinheiro tunisiano como parte de sua delegação, composta por 55 pessoas, incluindo jogadores e equipes técnicas e administrativas, para garantir o cumprimento do regime alimentar estabelecido.

    Mancini espera aproveitar esses detalhes minuciosos para alcançar a melhor preparação possível, especialmente diante das ausências que o Al-Hilal enfrenta, com destaque para Mohamed Kano, Malcom de Oliveira, Kalidou Koulibaly, Nasser Al-Dossari, Sultan Mandash e Youssef Akchichek.

  • FBL-SPAIN-1982 FIFA WORLD CUP-FINAL-ITALY-WEST GERMANYAFP

    O técnico da Itália e a Copa do Mundo de 1982

    Este episódio traz à memória uma história curiosa da história do futebol, que remonta à Copa do Mundo de 1982, realizada na Espanha.

    A seleção italiana chegou àquela competição longe das expectativas, tendo conquistado o título apenas duas vezes, em 1934 e 1938, mas conseguiu escrever um novo capítulo histórico ao conquistar o terceiro título após vencer a Alemanha Ocidental por 3 a 1 na final, no Estádio Santiago Bernabéu.

    Antes do início do torneio, a seleção italiana enfrentou uma crise inesperada, depois que a alfândega de Barcelona recusou a entrada de grandes quantidades de macarrão que a equipe havia levado para o seu campo de treinamento, o que causou preocupação à comissão técnica, dada a importância desse alimento na dieta dos jogadores.

    O técnico Enzo Bearzot interveio rapidamente e solicitou aos dirigentes da Federação Italiana que agissem para resolver a crise, encarregando o cozinheiro particular da seleção, Lorini, de comprar grandes quantidades de macarrão nos mercados locais. De fato, o cozinheiro cumpriu sua missão, e os jogadores retomaram sua dieta habitual, o que se refletiu positivamente em seu desempenho em campo.

    Apesar de um início vacilante na fase de grupos, em que a Itália se classificou sem nenhuma vitória, após três empates contra Polônia, Peru e Camarões, a equipe apresentou atuações excepcionais nas fases eliminatórias, derrotando a Argentina e o Brasil, antes de superar a Polônia na semifinal e, por fim, conquistar o título contra a Alemanha Ocidental.

    Entre o humor e a seriedade, a “macarrão” permaneceu como uma das histórias famosas associadas à conquista da Itália, em uma narrativa que confirma que os mínimos detalhes podem fazer a diferença no mundo do futebol.

Liga dos Campeões da Ásia
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