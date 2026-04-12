O "cozinheiro" do Al-Sadd e a epopeia da Itália... Mancini se inspira na história para derrotar o Al-Hilal

A aparição do “cozinheiro rebelde” no campo de treinamento do Al-Sadd não foi um detalhe passageiro, como poderia parecer à primeira vista, mas sim um fio condutor que reabriu velhos capítulos da história do futebol... Capítulos em que as vitórias foram, por vezes, conquistadas longe do gramado.

Nos bastidores tranquilos, onde os pequenos detalhes são preparados antes do barulho dos jogos, o “cozinheiro misterioso” acompanha a delegação da seleção do Catar até Jeddah, guardando uma receita invisível aos olhos, mas que pode fazer a diferença no momento decisivo. E aqui, surge na memória uma história distante, quando o talento por si só não bastava, mas a Itália precisava de algo mais simples... e mais profundo.

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Entre o campo de treinamento do Al Sadd hoje e as memórias da Azzurra de décadas atrás, a história se repete de forma enigmática: será que as vitórias começam na cozinha? Ou será que o que acontece a portas fechadas é o que traça os contornos da glória antes que ela seja escrita no campo?

E a torcida árabe aguarda ansiosamente um dos maiores confrontos do futebol asiático, quando o Al-Hilal saudita enfrentar o Al-Sadd catariano no Estádio Príncipe Abdullah Al-Faisal amanhã, segunda-feira, pelas oitavas de final da Liga dos Campeões da Ásia para a elite da temporada 2025-2026.

O vencedor do confronto entre Al-Hilal e Al-Sadd se classificará para as quartas de final, onde enfrentará o clube japonês Vissel Kobe, na competição cujas fases decisivas serão disputadas na cidade de Jeddah.

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