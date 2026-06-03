“O corpo não é eterno” - Portugal quer que Cristiano Ronaldo conquiste a Copa do Mundo antes que o astro de 41 anos seja forçado a se aposentar

Enquanto Ronaldo se prepara para liderar Portugal em sua sexta Copa do Mundo aos 41 anos, o peso emocional de sua aposentadoria iminente começa a pairar sobre a seleção nacional. O ex-diretor da seleção da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), Godinho, expressou um profundo desejo de ver o astro do Al-Nassr se despedir no auge de sua carreira, conquistando o único grande troféu que lhe escapou ao longo de sua trajetória repleta de recordes.

Ao falar sobre o futuro do veterano, Godinho reconheceu que, embora a longevidade de Ronaldo seja sem precedentes, o fim da carreira se aproxima. “Esperemos que ele esteja em condições de se aposentar — não sei quando, mas o corpo não é eterno — com um título dessa magnitude”, disse ele em entrevista à Lusa. “Mas não será fácil para Portugal e outras seleções europeias. Jogando em três países, com jogadores que já têm muitos jogos no currículo, aqueles que estão lá precisam saber como lidar com essas dificuldades, agravadas pelo fato de que é longe.”