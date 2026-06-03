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“O corpo não é eterno” - Portugal quer que Cristiano Ronaldo conquiste a Copa do Mundo antes que o astro de 41 anos seja forçado a se aposentar
O sonho de uma despedida perfeita
Enquanto Ronaldo se prepara para liderar Portugal em sua sexta Copa do Mundo aos 41 anos, o peso emocional de sua aposentadoria iminente começa a pairar sobre a seleção nacional. O ex-diretor da seleção da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), Godinho, expressou um profundo desejo de ver o astro do Al-Nassr se despedir no auge de sua carreira, conquistando o único grande troféu que lhe escapou ao longo de sua trajetória repleta de recordes.
Ao falar sobre o futuro do veterano, Godinho reconheceu que, embora a longevidade de Ronaldo seja sem precedentes, o fim da carreira se aproxima. “Esperemos que ele esteja em condições de se aposentar — não sei quando, mas o corpo não é eterno — com um título dessa magnitude”, disse ele em entrevista à Lusa. “Mas não será fácil para Portugal e outras seleções europeias. Jogando em três países, com jogadores que já têm muitos jogos no currículo, aqueles que estão lá precisam saber como lidar com essas dificuldades, agravadas pelo fato de que é longe.”
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O maior desafio da América do Norte
A Copa do Mundo de 2026, que será disputada nos Estados Unidos, Canadá e México, é de fato considerada um dos torneios mais difíceis da história devido às exigências de viagem e às mudanças climáticas para as seleções europeias. Godinho alertou que Portugal deve estar perfeitamente preparado para lidar com o cansaço que inevitavelmente afetará os jogadores após temporadas exaustivas nos clubes. Ele observou que a mudança para as Américas representa uma desvantagem significativa para as seleções europeias em comparação com torneios recentes realizados mais perto de casa.
“A Copa do Mundo será difícil... por causa da fadiga que eles trarão”, acrescentou Godinho. “A mudança de continente é uma desvantagem, assim como será para outros países de outros continentes. As seleções mais fortes têm jogadores em grandes competições de clubes e chegam lá cansados, o que é agravado por longas viagens, mudanças de horário e clima, fatores que influenciam o desempenho. É necessária uma preparação cuidadosa. É muito mais difícil jogar nos Estados Unidos do que na Alemanha.”
Refletindo sobre a ascensão notável de Ronaldo
Godinho, que passou 50 anos na FPF, acompanhou de perto toda a trajetória internacional de Ronaldo. Ele relembrou os primeiros tempos, em 2003, quando um Ronaldo adolescente chegou à seleção para jogar ao lado de ícones como Luís Figo, Rui Costa e Fernando Couto. Segundo Godinho, aquele ambiente foi fundamental para moldar a “mentalidade vencedora” que marcou as duas décadas do atacante no topo.
“Não foi difícil trabalhar com Cristiano. Ronaldo estreou aos 18 anos contra o Cazaquistão, mas contava com um grupo de jogadores que o ajudou muito a compreender a dimensão do lugar em que se encontrava”, disse Godinho. Ele acrescentou que o jovem sempre foi “extraordinário” e rápido a assimilar conselhos, mesmo quando precisava suportar algumas “palavras duras” dos jogadores mais experientes no vestiário.
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O caminho para a final de 2026
A busca de Portugal pela glória começa no Grupo K, onde enfrentará a República Democrática do Congo no dia 17 de junho, em Houston. Embora uma vitória na estreia seja considerada crucial para criar impulso, Godinho não hesitou em lembrar aos torcedores que a campanha bem-sucedida da Seleção no Euro 2016 provou que um início lento não significa necessariamente o fim de um sonho. Após a estreia, Portugal enfrentará o Uzbequistão e a Colômbia ao longo da fase de grupos.
“O primeiro jogo é sempre muito importante”, observou Godinho. “Tudo depende do estado de espírito, do cansaço e da mentalidade, mas estou convencido de que, com os jogadores e a capacidade organizacional, podemos chegar lá; no entanto, dizer que vamos vencer é prematuro.” O foco permanece firmemente em 2026, embora o sonho continue sendo ver Ronaldo levantar o troféu antes que seu corpo finalmente diga que já basta.