- O vocalista da Evergreen continua em plena forma
- Assinou novo contrato no Oriente Médio
- Vai continuar enquanto estiver gostando
|Siga o GOAL no WhatsApp! 🟢📱
|Siga o GOAL no WhatsApp! 🟢📱
Aos 40 anos, o pentacampeão da Bola de Ouro não dá sinais de que vai desacelerar. Ele continua sendo uma figura marcante no Al-Nassr, da Liga Profissional da Arábia Saudita, e recentemente capitaneou a seleção de seu país na conquista do segundo título da Liga das Nações da UEFA.
Ronaldo está determinado a atingir a marca de 1.000 gols na carreira antes de pendurar as chuteiras, e essa meta é impulsionada por um novo contrato de dois anos no Oriente Médio. Esse pode não ser o último contrato que ele assine, já que ainda há rumores de que ele possa voltar às suas origens no Sporting.
CR7 também busca igualar seu eterno rival, Lionel Messi, em termos de longevidade, já que o ícone argentino parece prestes a renovar seu contrato com o Inter Miami, da MLS, e resta saber quando esses dois grandes nomes de todos os tempos vão se aposentar.
Brown, que trabalhou com Ronaldo em Old Trafford, disse ao GOAL quando questionado sobre o eterno jogador da seleção portuguesa e sua dedicação contínua a jogar no mais alto nível: “Quando ele finalmente se aposentar, seu corpo deveria ser doado aos cientistas! Ele é uma máquina.
“É óbvio que ele gosta de estar lá [no Al-Nassr]. Ele é bem tratado. Acredite em mim, se ele não quisesse continuar, não continuaria. Ele ama o jogo. Está se divertindo. Ele ainda faz o que tem que fazer, e isso é tudo o que se pode esperar.
“A qualquer momento ele poderia se aposentar e relaxar, fazer o que quisesse, mas ele ainda quer fazer parte do futebol. Ele ainda quer quebrar recordes e estabelecer novos. Em vez de ver isso de forma negativa, é preciso encarar isso como algo extremamente positivo. Especialmente para os jovens que estão surgindo — o quanto ele se dedica e está disposto a se dedicar.
“Ele está disposto a submeter seu corpo a tudo só para continuar jogando futebol. Pelo que vejo, estou muito feliz que ele tenha conseguido fazer isso.”
O lugar de Ronaldo entre os imortais está garantido, mas ele pretende ampliar esse legado antes de pendurar as chuteiras, que quebraram tantos recordes, pela última vez. Ele também encontrou a felicidade fora dos gramados, tendo sido revelado que CR7 está agora noivo de sua companheira de longa data, Georgina Rodriguez.