Brown, que trabalhou com Ronaldo em Old Trafford, disse ao GOAL quando questionado sobre o eterno jogador da seleção portuguesa e sua dedicação contínua a jogar no mais alto nível: “Quando ele finalmente se aposentar, seu corpo deveria ser doado aos cientistas! Ele é uma máquina.

“É óbvio que ele gosta de estar lá [no Al-Nassr]. Ele é bem tratado. Acredite em mim, se ele não quisesse continuar, não continuaria. Ele ama o jogo. Está se divertindo. Ele ainda faz o que tem que fazer, e isso é tudo o que se pode esperar.

“A qualquer momento ele poderia se aposentar e relaxar, fazer o que quisesse, mas ele ainda quer fazer parte do futebol. Ele ainda quer quebrar recordes e estabelecer novos. Em vez de ver isso de forma negativa, é preciso encarar isso como algo extremamente positivo. Especialmente para os jovens que estão surgindo — o quanto ele se dedica e está disposto a se dedicar.

“Ele está disposto a submeter seu corpo a tudo só para continuar jogando futebol. Pelo que vejo, estou muito feliz que ele tenha conseguido fazer isso.”