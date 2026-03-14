De acordo com uma reportagem da mídia, o Real Madrid, clube mais título da Espanha, levou a melhor na disputa por um dos maiores talentos do país.
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O contrato com o Real Madrid já estaria assinado: o Bayern de Munique fica de mãos vazias na disputa por um zagueiro muito cobiçado
O jornal Marca informa que Victory Okorie, de 16 anos, passará no meio do ano do Deportivo Alavés, clube concorrente da LaLiga, para a academia de juniores La Fábrica.
O adolescente é considerado uma grande promessa e, por isso, era muito cobiçado. Segundo o Marca, além do arquirrival do Real, o FC Barcelona, e do vizinho Atlético de Madrid, os dois principais clubes alemães, FC Bayern de Munique e Borussia Dortmund, também teriam disputado os serviços do jovem. Okorie, porém, teria optado pelo Real e já assinado seu contrato com o clube, segundo a reportagem.
Victory Okorie é jogador da seleção espanhola sub-16
Okorie joga na zaga central e se destaca por um estilo de jogo notavelmente maduro. Além disso, ele já está fisicamente muito avançado para a sua idade. Desde fevereiro, ele integra a seleção espanhola sub-16, onde já disputou três partidas.
Na defesa do time profissional do Real, deve haver muitas mudanças a médio prazo: os contratos de David Alaba e Antonio Rüdiger, cada vez mais afetados por lesões, expiram no verão, e a permanência deles no clube é, no mínimo, incerta.
No verão passado, o clube da capital já contratou Dean Huijsen (que chegou do AFC Bournemouth por 62,5 milhões de euros) como um jovem zagueiro central para o futuro.
As transferências recordes do Real Madrid:
Jogador Posição Contratado por Ano Valor da transferência Jude Bellingham Meio-campista Borussia Dortmund 2023 127 milhões de euros Eden Hazard Meio-campo FC Chelsea 2019 120,8 milhões de euros Gareth Bale Ataque Tottenham Hotspur 2013 101 milhões de euros Cristiano Ronaldo Ataque Manchester United 2009 94 milhões de euros Aurelien Tchouameni Meio-campo AS Monaco 2022 80 milhões de euros Zinedine Zidane Meio-campo Juventus 2001 77,5 milhões de euros James Rodríguez Meio-campo AS Mônaco 2014 75 milhões de euros Kaká Meio-campo AC Milan 2009 67 milhões de euros Luka Jovic Ataque Eintracht Frankfurt 2019 63 milhões de euros Dean Huijsen Defesa AFC Bournemouth 2024 62,5 milhões de euros