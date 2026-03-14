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Falko Blöding

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O contrato com o Real Madrid já estaria assinado: o Bayern de Munique fica de mãos vazias na disputa por um zagueiro muito cobiçado

O Real Madrid está construindo um futuro de sucesso — para o desgosto, entre outros, de dois gigantes alemães.

De acordo com uma reportagem da mídia, o Real Madrid, clube mais título da Espanha, levou a melhor na disputa por um dos maiores talentos do país.

  • O jornal Marca informa que Victory Okorie, de 16 anos, passará no meio do ano do Deportivo Alavés, clube concorrente da LaLiga, para a academia de juniores La Fábrica.

    O adolescente é considerado uma grande promessa e, por isso, era muito cobiçado. Segundo o Marca, além do arquirrival do Real, o FC Barcelona, e do vizinho Atlético de Madrid, os dois principais clubes alemães, FC Bayern de Munique e Borussia Dortmund, também teriam disputado os serviços do jovem. Okorie, porém, teria optado pelo Real e já assinado seu contrato com o clube, segundo a reportagem.

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  • Victory Okorie é jogador da seleção espanhola sub-16

    Okorie joga na zaga central e se destaca por um estilo de jogo notavelmente maduro. Além disso, ele já está fisicamente muito avançado para a sua idade. Desde fevereiro, ele integra a seleção espanhola sub-16, onde já disputou três partidas.

    Na defesa do time profissional do Real, deve haver muitas mudanças a médio prazo: os contratos de David Alaba e Antonio Rüdiger, cada vez mais afetados por lesões, expiram no verão, e a permanência deles no clube é, no mínimo, incerta.

    No verão passado, o clube da capital já contratou Dean Huijsen (que chegou do AFC Bournemouth por 62,5 milhões de euros) como um jovem zagueiro central para o futuro.

  • As transferências recordes do Real Madrid:

    JogadorPosiçãoContratado porAnoValor da transferência
    Jude BellinghamMeio-campistaBorussia Dortmund2023127 milhões de euros
    Eden HazardMeio-campoFC Chelsea2019120,8 milhões de euros
    Gareth BaleAtaqueTottenham Hotspur2013101 milhões de euros
    Cristiano RonaldoAtaqueManchester United200994 milhões de euros
    Aurelien TchouameniMeio-campoAS Monaco202280 milhões de euros
    Zinedine ZidaneMeio-campoJuventus200177,5 milhões de euros
    James RodríguezMeio-campoAS Mônaco201475 milhões de euros
    KakáMeio-campoAC Milan200967 milhões de euros
    Luka JovicAtaqueEintracht Frankfurt201963 milhões de euros
    Dean HuijsenDefesaAFC Bournemouth202462,5 milhões de euros
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