O contrato com o Real Madrid já estaria assinado: o Bayern de Munique fica de mãos vazias na disputa por um zagueiro muito cobiçado

O jornal Marca informa que Victory Okorie, de 16 anos, passará no meio do ano do Deportivo Alavés, clube concorrente da LaLiga, para a academia de juniores La Fábrica.

O adolescente é considerado uma grande promessa e, por isso, era muito cobiçado. Segundo o Marca, além do arquirrival do Real, o FC Barcelona, e do vizinho Atlético de Madrid, os dois principais clubes alemães, FC Bayern de Munique e Borussia Dortmund, também teriam disputado os serviços do jovem. Okorie, porém, teria optado pelo Real e já assinado seu contrato com o clube, segundo a reportagem.