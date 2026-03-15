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O confronto entre Lionel Messi e Lamine Yamal está cancelado! A Finalissima de 2026 entre Argentina e Espanha foi cancelada após várias propostas da UEFA terem sido rejeitadas
O caos no Oriente Médio obriga à busca por um novo local
A Finalissima entre Espanha e Argentina estava inicialmente marcada para acontecer no Catar, no dia 27 de março. No entanto, questões geopolíticas forçaram a transferência do jogo para fora do Oriente Médio, levando a uma busca frenética por um novo local para este prestigioso confronto. “Após muitas discussões entre a UEFA e as autoridades organizadoras no Catar, foi anunciado hoje que, devido à atual situação política na região, a Finalissima entre a Espanha, vencedora da UEFA EURO 2024, e a Argentina, campeã da CONMEBOL Copa América 2024, não poderá ser disputada como esperado no Catar em 27 de março”, confirmou um comunicado.
A UEFA expressou grande frustração com o desdobramento, destacando a oportunidade perdida de um espetáculo global. Eles acrescentaram: “É motivo de grande decepção para a UEFA e os organizadores que as circunstâncias e o momento tenham negado às equipes a chance de disputar este prestigioso prêmio no Catar – um país que demonstrou repetidamente sua capacidade de sediar eventos internacionais de classe mundial em instalações de última geração.”
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O Real Madrid e o Bernabéu rejeitaram
Assim que o Catar foi descartado, a UEFA agiu rapidamente para propor o Bernabéu, em Madri, como local alternativo. O plano previa que o icônico estádio sediasse a partida única na data original de 27 de março, garantindo um ambiente de nível internacional para o confronto. Apesar da lógica de receber os campeões europeus na Espanha com uma divisão de ingressos 50:50 para os torcedores, a proposta foi categoricamente rejeitada pela Associação Argentina de Futebol (AFA).
A rejeição de um local neutro na Europa tornou-se um tema recorrente durante as negociações. A UEFA observou: “A primeira opção era realizar a partida no estádio Santiago Bernabéu, em Madri, na data original, com uma divisão de 50:50 dos torcedores no estádio. Isso teria proporcionado um ambiente de nível internacional, condizente com um evento tão prestigioso, mas a Argentina recusou.”
O formato de duas partidas não convence a Argentina
Em uma última tentativa de chegar a um consenso, a UEFA sugeriu um formato inédito de duas partidas. Isso teria permitido que ambas as nações sediam um jogo, com a primeira partida em Madri e a segunda em Buenos Aires, programadas antes das edições de 2028 da Eurocopa e da Copa América. Esse compromisso buscava equilibrar a vantagem de jogar em casa e, ao mesmo tempo, manter a competição no calendário atual, mas os campeões sul-americanos permaneceram indiferentes.
“A segunda proposta era realizar a Finalissima em duas partidas — uma no Santiago Bernabéu em 27 de março e a outra em Buenos Aires durante uma janela internacional antes da Eurocopa e da Copa América de 2028, oferecendo novamente uma divisão de torcedores de 50:50 para a partida em Madri. Essa opção também foi rejeitada”, dizia o comunicado da UEFA. O fracasso em chegar a um acordo efetivamente acabou com a perspectiva de as gerações atuais, incluindo Messi e Yamal, se enfrentarem pelo troféu.
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Impasse leva ao cancelamento total
O golpe final para a Finalissima de 2026 se resumiu a conflitos de agenda e exigências específicas de data por parte da AFA que a Espanha simplesmente não pôde atender. A Argentina sugeriu adiar a partida para depois da próxima Copa do Mundo, mas a saturação do calendário europeu tornou isso impossível. Enquanto isso, a insistência da Argentina em uma data específica no final de março foi a gota d’água para os dirigentes da UEFA, que estavam trabalhando com uma janela internacional bastante apertada.
“A Argentina fez uma contraproposta para disputar a partida após a Copa do Mundo, mas, como a Espanha não tem datas disponíveis, essa opção teve que ser descartada. Por fim, e contrariando o plano originalmente acordado de que a partida ocorreria em 27 de março, a Argentina declarou sua disponibilidade para jogar exclusivamente em 31 de março, data que se mostrou inviável. Como resultado, e para o pesar da UEFA, esta edição da Finalissima foi cancelada.” A Argentina venceu a edição inaugural moderna em 2022 ao derrotar a Itália em Wembley, mas não terá a chance de defender seu título em 2026.
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