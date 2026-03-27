O confronto do Manchester United com o Liverpool na Premier League foi marcado para um horário de início incomum, enquanto o Chelsea também teve seu jogo transferido para um horário atípico

Em uma decisão que deve ter surpreendido muitos torcedores que costumam assistir aos jogos ao vivo, o grande clássico entre United e Liverpool em Old Trafford foi remarcado para domingo, 3 de maio. No entanto, em vez do tradicional horário do final da tarde, os dois rivais agora se enfrentarão no horário incomum das 15h30 (BST).

O confronto continua sendo um dos jogos mais assistidos do futebol mundial, e a Sky Sports optou por manter os direitos de transmissão do confronto. Embora o início da partida no domingo à tarde seja padrão, o horário específico das 15h30 representa um desvio do horário habitual das 16h30 do “Super Sunday”.