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O confronto do Manchester United com o Liverpool na Premier League foi marcado para um horário de início incomum, enquanto o Chelsea também teve seu jogo transferido para um horário atípico
O clássico do noroeste ganha um horário raro no domingo
Em uma decisão que deve ter surpreendido muitos torcedores que costumam assistir aos jogos ao vivo, o grande clássico entre United e Liverpool em Old Trafford foi remarcado para domingo, 3 de maio. No entanto, em vez do tradicional horário do final da tarde, os dois rivais agora se enfrentarão no horário incomum das 15h30 (BST).
O confronto continua sendo um dos jogos mais assistidos do futebol mundial, e a Sky Sports optou por manter os direitos de transmissão do confronto. Embora o início da partida no domingo à tarde seja padrão, o horário específico das 15h30 representa um desvio do horário habitual das 16h30 do “Super Sunday”.
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Chelsea e Manchester City se preparam para a loucura de segunda-feira
As peculiaridades do calendário não se limitam ao jogo do United. O Chelsea viu seu confronto em casa contra o Nottingham Forest ser transferido para segunda-feira, 4 de maio, com um horário de início incomum: 15h (BST). Um jogo no meio da tarde de uma segunda-feira é uma raridade na Premier League e certamente representará um desafio logístico para os torcedores que se dirigirem a Stamford Bridge nesse feriado.
Mais tarde, naquela mesma noite, a disputa pelo título do Manchester City continua com uma viagem a Merseyside para enfrentar o Everton. Essa partida foi marcada para começar às 20h (BST), criando uma segunda-feira repleta de ação da primeira divisão. Ambos os jogos serão transmitidos ao vivo pela Sky Sports como parte de uma rodada dupla que pode ser decisiva nas duas extremidades da tabela.
A programação do Villa continua incerta
O Aston Villa de Unai Emery também pode ter seu calendário alterado significativamente, dependendo de seu desempenho nas competições europeias. O confronto contra o Tottenham Hotspur está marcado, atualmente, para sábado, 2 de maio, às 12h30 (BST), e será transmitido pela TNT Sports, mas isso está sujeito a alterações.
A Premier League confirmou: “Esta partida será transferida para domingo, 3 de maio, às 19h (horário britânico), caso o Aston Villa chegue às semifinais da Liga Europa.”
Com o Villa buscando uma boa classificação no campeonato ao mesmo tempo em que cumpre seus compromissos europeus, a possível mudança para o horário da noite de domingo adiciona mais uma camada de complexidade à programação da 35ª rodada. Os torcedores do Spurs ficarão de olho no desempenho do Villa na Liga Europa para confirmar seus planos de viagem para a ida a Villa Park.
- AFP
Arsenal e Leeds estão na programação de TV
A ação do fim de semana terá início na noite de sexta-feira, sob as luzes do estádio, quando o Leeds United receberá o Burnley às 20h (horário do Reino Unido) em um confronto decisivo na luta contra o rebaixamento. Este jogo dará início à cobertura televisiva da Sky Sports, definindo o tom para um fim de semana de futebol de alto risco. O Arsenal também estará sob os holofotes da televisão ao receber o Fulham em um clássico londrino na noite de sábado.
A partida dos Gunners no Emirates Stadium foi remarcada para as 17h30 (horário britânico) no sábado, 2 de maio. Enquanto o Arsenal e o Leeds lidam com horários de transmissão mais tradicionais, o foco permanece nas mudanças bizarras impostas ao Manchester United e ao Chelsea. A liga lembrou aos torcedores que, embora essas sejam as escolhas atuais, as últimas semanas da temporada sempre estão sujeitas a novos ajustes com base nos resultados das copas.