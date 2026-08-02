Para o Newcastle: Uma mudança de abordagem reveladora. O Newcastle lutou com unhas e dentes para segurar Alexander Isak no verão passado antes de, tardiamente, permitir que ele se juntasse ao Liverpool. Por mais triste que isso possa parecer, teria sido muito melhor simplesmente ceder de imediato e deixá-lo sair assim que apresentou um pedido de transferência, porque a perturbação causada pelo atacante sueco não ajudou em nada Eddie Howe e seus jogadores. O Newcastle, assim, agiu rápido para se desfazer de outro atacante insatisfeito, e por uma taxa fantástica. Gordon é um atacante trabalhador, talentoso e versátil, mas nunca fez nada no clube ou na seleção para sugerir que vale £69 mi. Claro, o desafio agora para o Newcastle é investir o dinheiro com sabedoria, porque desperdiçou completamente o que recebeu por Isak, e atrair grandes talentos não vai ser nada mais fácil neste verão. O Newcastle já não pode mais oferecer futebol de Champions League a potenciais novos reforços, e sua patética 12ª colocação na Premier League, somada ao desejo de Gordon de seguir Isak para fora de St. James' Park, prova que o Newcastle já não é mais uma ameaça séria à elite da Inglaterra sob donos sauditas cada vez mais desinteressados. Nota: B-

Para o Barcelona: Um sinal realmente preocupante. O Barcelona já não está em posição de gastar muito com jogadores há algum tempo por causa de seus bem documentados problemas para cumprir as rígidas regras financeiras de La Liga, então não é um bom sinal que seu primeiro movimento depois de finalmente colocar a casa em ordem seja torrar €80 mi em Gordon. O internacional inglês certamente deve se mostrar uma adição útil. Ele pode atuar praticamente em qualquer lugar do trio de frente e é uma máquina de pressão, ao contrário de Marcus Rashford, então é fácil entender por que Hansi Flick deu sinal verde para a chegada de Gordon. No entanto, simplesmente não há como fugir do fato de que o Barça pagou demais. É verdade que Gordon pode fazer uma boa Copa do Mundo, lançando assim um olhar mais favorável sobre o preço, enquanto também foi apontado que o Scouser marcou 10 vezes nesta Champions League, mas seis desses gols saíram contra Qarabag e Union Saint-Gilloise, e metade deles em cobranças de pênalti. Doze gols em suas últimas 60 partidas na Premier League são um indicador muito melhor do tipo de média de gols que os torcedores do Barça devem esperar de sua mais nova contratação. Então, embora Gordon tenha mais chances de dar a Flick o que ele quer de um ponta, e vá receber um salário menor do que Rashford, havia opções com melhor custo-benefício em outro lugar, o que sugere que o Barça voltou a ter mais dinheiro do que juízo. Nota: C+

Para Gordon: É o tipo de coisa com que se sonha. Apesar de algumas atuações bastante inconsistentes na Premier League, particularmente nos últimos dois anos, Gordon conseguiu a transferência para um grande clube que claramente vinha almejando havia algum tempo. Ele mesmo admitiu que ficou balançado por ligações anteriores com o Liverpool, clube de sua cidade natal e para o qual também torcia quando criança, enquanto inicialmente parecia que ele iria para o Bayern de Munique neste verão. No entanto, os bávaros compreensivelmente recuaram diante do valor pedido, e aí está o grande desafio que Gordon enfrenta agora. A possível chegada de Julian Alvarez tiraria um bom tanto de atenção do jogador de 25 anos, mas ele ainda estará sob enorme pressão para justificar sua taxa, porque o Barça não pagou €80 mi por um jogador de papel secundário. Gordon precisa provar que merece ser titular em um time repleto de estrelas, e isso não será fácil. Basta perguntar a Rashford, que agora parece excedente no Camp Nou apesar de ter acumulado 28 participações em gols em sua temporada de estreia no Barça. Ainda assim, Gordon provavelmente mal consegue acreditar na própria sorte. Ele vai passar de jogar com Anthony Elanga para formar ao lado de Lamine Yamal! Nota: A

Mark Doyle