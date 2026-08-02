Para o Man City: A perda de uma lenda. Bernardo é, muito simplesmente, um dos melhores jogadores de futebol que já atuaram na Premier League, um meia ofensivo maravilhosamente trabalhador e inventivo, que foi absolutamente fundamental no período de sucesso sustentado do Manchester City. De fato, o português era essencialmente o jogador perfeito para Pep Guardiola, e é por isso que o catalão gostava tanto dele e até derramou algumas lágrimas durante a emocionante despedida de Silva do Etihad. Guardiola esperava que o jogador de 31 anos encerrasse a carreira no City, mas esta é uma saída que já vinha se desenhando há algum tempo. Vê-lo sair de graça obviamente não é bom do ponto de vista financeiro, mas era o mínimo que ele merecia depois de nove anos de serviços estelares. Ainda assim, sua habilidade, inteligência e, talvez acima de tudo, personalidade farão muita falta no City. Nota: D
Para o Real Madrid: Dois motivos para comemorar. O Real Madrid não apenas contratou sem custos um jogador de qualidade excepcional, como também venceu o arquirrival Barcelona na disputa por sua assinatura. Após meses de especulação, parte da qual Bernardo até comentou publicamente, uma ida para o Camp Nou parecia certa. No entanto, a chegada de Jose Mourinho ao Bernabéu claramente mudou tudo. 'The Special One' fez da contratação de seu compatriota uma prioridade, e o acordo foi praticamente fechado em 36 horas. Os melhores dias de Silva estão, sem dúvida, para trás, mas ele mostrou durante a disputa pelo título da Premier League da temporada passada que segue capaz de se impor nos maiores jogos, e sua atuação contra o Arsenal no Etihad foi excelente. Talvez mais importante do que qualquer outra coisa, porém, Bernardo provavelmente seja o modelo ideal para os membros mais jovens do elenco do Madrid, a personificação do que Mourinho quer de seus jogadores, aquela mistura perfeita de talento e tenacidade. Nesse contexto, é fácil entender por que o Real atravessou o movimento do Barça pelo internacional português. Nota: B+
Para Bernardo Silva: A transferência para a Espanha que ele busca há tanto tempo. Há pelo menos os últimos três verões, se não mais, Silva vem sendo ligado a uma transferência para um dos principais times de La Liga. Repetidas vezes, porém, Guardiola o convenceu a passar mais uma temporada no Etihad. Desta vez, no entanto, não houve como mudar a cabeça de Bernardo, e agora ele finalmente terá a oportunidade de jogar por uma das potências tradicionais do futebol europeu. É verdade que o Madrid atravessa um momento difícil, tendo sido destronado no topo do futebol espanhol pelo Barça, mas ajudar Mourinho a recolocá-lo no seu lugar de destaque é um desafio que ele, sem dúvida, vai abraçar e aproveitar. A concorrência por vagas no Real é intensa e Silva não é tão dinâmico quanto já foi, mas, como Guardiola destacou, os primeiros cinco jardas estão na sua cabeça e, nesse sentido, poucos jogadores são tão rápidos quanto o ex-capitão do City. Assim, embora talvez seja uma pena que ele não tenha se transferido para o Madrid quando era um pouco mais jovem, Bernardo tem a experiência e a qualidade para emular Luka Modric, que Mourinho levou ao Bernabéu, brilhando na Espanha até o fim dos seus 30 anos. Nota: A+
Mark Doyle