Goal.com
Ao VivoIngressos

Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.

+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento
Tudo sobre apostas na GOAL
Danny Welbeck Chelsea GFX.jpgGetty/GOAL
Mark Doyle e Krishan Davis

Traduzido por

O confiável Danny Welbeck será o mentor perfeito para Joao Pedro no Chelsea: GOAL avalia as maiores negociações da janela de transferências do verão de 2026

Opinion
Chelsea
D. Welbeck
M. Lacroix
M. Rogers
Manchester City
E. Anderson
Arsenal
C. Tzolis
Aston Villa
A. Garnacho
Barcelona
K. Adeyemi
A. Gordon
Manchester United
Y. Tielemans
A. Santos
Tottenham
S. Tonali
M. Fernandes
Real Madrid
D. Dumfries
I. Konate
M. Cucurella
Bayern de Munique
I. Saibari
M. Palestra
Milan
G. Ramos
Liverpool
V. Munoz
B. Silva
J. van Hecke
A. Robertson
PSG
Inter de Milão
Newcastle
Borussia Dortmund
West Ham
Nottingham Forest
Crystal Palace
Brighton
Atalanta
PSV
Club Brugge
Premier League
La Liga
Campeonato Italiano
Bundesliga
Campeonato Francês

Para alguns torcedores de futebol, o verão é a parte do calendário pela qual eles mais esperam, e não é só porque ele é preenchido por uma Copa do Mundo a cada quatro anos! Na verdade, é porque o fim da temporada significa apenas uma coisa: é hora das transferências! A janela de 2026 mais uma vez está se mostrando movimentada, com alguns nomes enormes fazendo transferências por muito dinheiro antes do fechamento da janela em 1º de setembro.

Sabemos que algumas transferências acabam sendo boas para todas as partes envolvidas, mas há muitas em que pelo menos um dos clubes, ou até mesmo o jogador, fica se perguntando o que poderia ter acontecido se tivesse tomado uma decisão diferente na mesa de negociações.

GOAL está aqui, então, para garantir que você saiba quem se deu melhor em cada grande negócio antes mesmo de os jogadores serem oficialmente apresentados. Ao longo da janela de transferências de verão, daremos notas para cada acordo fechado à medida que acontecer, permitindo que você acompanhe os grandes vencedores e perdedores da temporada de transferências.

Confira todas as nossas notas abaixo e diga o que você acha na seção de comentários...

  • Welbeck-ChelseaGetty

    1º de agosto: Danny Welbeck (Brighton para o Chelsea, £5 milhões)

    Para o Brighton: Na verdade, é difícil exagerar o tamanho desse golpe para o Brighton, que está perdendo o homem que foi seu artilheiro com folga na última temporada e o terceiro maior goleador de sua história, empatado nessa posição. Certamente o clube não vai negar a Danny Welbeck uma saída, especialmente quando uma oportunidade tão improvável surgiu para ele aos 35 anos, mas isso ainda assim vai doer. O técnico Fabian Hurzeler estará determinado a garantir um substituto à altura, especialmente com o jovem atacante grego Stefanos Tzimas, muito bem avaliado, ainda fora após sofrer a temida ruptura do ligamento cruzado anterior em dezembro. No momento, seu compatriota Charalampos Kostoulas e o atacante alemão Georginio Rutter são as únicas opções, embora Evan Ferguson tenha voltado de seu empréstimo à Roma. Ainda não está claro a quem o clube recorrerá no mercado de transferências, mas não seria surpresa se o nome de Liam Delap tivesse surgido nas conversas com o Chelsea sobre a ida de Welbeck para Stamford Bridge. Nota: D

    Para o Chelsea: O Chelsea sinalizou há algum tempo que buscaria jogadores já testados na Premier League, que fossem “maduros” e “emocionalmente resilientes”, deixando para trás sua política de transferências voltada à juventude após mais uma campanha profundamente decepcionante sob a gestão da BlueCo. Welbeck certamente traz tudo isso em abundância, apesar de estar na reta final da carreira. Ele também não chegaria apenas para compor elenco. Apesar de agora ter 35 anos, o atacante do Brighton vem da melhor campanha de gols de seus 18 anos de carreira na Premier League até aqui, com 13, e sua segunda melhor marca veio em 2024-25. Ele inclusive já marcou nove gols e deu duas assistências em 19 partidas de liga contra o Chelsea, com o primeiro deles saindo pelo Sunderland lá em 2010 e o mais recente em abril deste ano. Tudo indica que ele será a segunda opção atrás de Joao Pedro, o que significa que os Blues têm trabalho a fazer em termos de saídas, com Delap, Nicolas Jackson, Marc Guiu, Emmanuel Emegha e Shim Mheuka entre os muitos atacantes que estão no elenco. Contratar Welbeck é obviamente uma aposta de curto prazo, mas o Chelsea espera que sua presença e liderança possam ter um efeito de longo prazo. Ele demonstrou que ainda é perfeitamente capaz de entregar. Nota: B+

    Para Welbeck: Neste estágio da carreira, esta era uma oportunidade que Welbeck simplesmente não podia deixar passar. Agora, ele pode acrescentar o Chelsea ao seu já impressionante currículo, onde terá a chance de trabalhar com um técnico reverenciado em Xabi Alonso e, presumivelmente, receberá influência significativa no vestiário enquanto o clube busca alguma estabilidade e liderança. Ele não será um titular regular, mas há toda a possibilidade de receber muitos minutos saindo do banco quando Pedro for poupado, enquanto deve liderar o ataque nas fases iniciais das competições de copa. Um contrato de dois anos também significa que, caso o Chelsea se classifique, ele pode ter mais uma oportunidade de jogar a Champions League em 2027-28. Welbeck também reencontrará Pedro, com quem teve uma forte conexão no Brighton e para quem pode ser o mentor perfeito, assim como para Delap, caso os Blues decidam mantê-lo. Nota: A

    Krishan Davis

    • Publicidade
  • John Stones InterGetty

    30 de julho: John Stones (do Manchester City para a Inter, de graça)

    Para o Man City: A saída emocionante de John Stones foi confirmada no fim da temporada do clube, mas, na verdade, era inevitável. O defensor foi atormentado por lesões durante toda a sua passagem pelo Man City, mas especialmente nos dois últimos anos de contrato, o que sempre tornou improvável que ele recebesse uma renovação. O agora ex-técnico do City, Pep Guardiola, deu a entender no início de 2025-26 que Stones enfrentava uma batalha difícil para garantir um novo acordo, e um problema na coxa sofrido durante o inverno, que o tirou de 18 jogos, provavelmente acabou com suas chances nesse sentido. Ainda assim, o zagueiro desfrutou de uma passagem brilhante de uma década no Etihad, tornando-se uma peça-chave da defesa e ajudando o clube a conquistar a famosa tríplice coroa em 2022-23, incluindo o tão sonhado primeiro título da Champions League. Stones sem dúvida entra para a história como uma lenda do clube apesar dos problemas físicos, mas uma separação provavelmente fazia sentido neste momento. Mesmo que ainda estivesse sob contrato, ele não renderia uma taxa muito alta. Depois de o jogador de 32 anos ter sido ligado ao Chelsea, o City provavelmente também ficará satisfeito por ele não estar se juntando a um rival da Premier League. Nota: B

    Para a Inter: Obviamente, diante de seus problemas com lesões, há um risco significativo envolvido nesta movimentação para a Inter, mesmo sendo uma transferência sem custos. No entanto, o clube esperará ter compensado esse risco ao convencer Stones a assinar um contrato de dois anos, supostamente no valor de cerca de £115.000 por semana, bem menos do que ele ganhava no Etihad. Agora, os campeões do Scudetto só precisam torcer para que o jogador da seleção inglesa consiga se manter em forma, já que haverá sérias dúvidas sobre sua durabilidade. Em seus melhores dias, ele continua sendo um dos melhores zagueiros com saída de bola do futebol, como mostrou com algumas atuações fortes na Copa do Mundo no início do verão. A Serie A é uma espécie de refúgio para jogadores veteranos, e a Inter deve acreditar que o ritmo mais lento da Itália exigirá menos fisicamente de um jogador cujo corpo frequentemente o traiu na Premier League. Stones substitui Francesco Acerbi, que, aos 38 anos, talvez fosse a prova de que o inglês poderia potencialmente jogar por muitos mais anos em uma liga menos intensa. A Inter também pode muito bem encarar isso como um grande golpe de mercado, tendo supostamente superado nomes como Chelsea e Arsenal para assegurar a contratação do defensor. Nota: B

    Para Stones: Stones provavelmente precisava de um recomeço e vai esperar deixar de vez para trás seus problemas físicos na Itália. Esta não é apenas a oportunidade de conhecer uma nova liga e uma nova cultura, mas também de seguir brigando por grandes títulos no cenário doméstico e europeu por um clube que atualmente é a força dominante da Itália. Ele talvez ainda não saiba, mas, aos 32 anos, Stones pode muito bem ter prolongado sua carreira em alguns anos ao trocar a intensidade da Premier League pelo ritmo mais lento da Serie A, e, neste estágio avançado da carreira, ele deve se adaptar bem à vida por lá. Ele reencontrará o ex-companheiro de City Manuel Akanji em San Siro e deve acreditar nas suas chances de ser titular no sistema com linha de três de Cristian Chivu ao lado do brilhante Alessandro Bastoni. Isso, por sua vez, também pode mantê-lo na disputa em nível internacional, caso queira continuar sua carreira pela Inglaterra além do verão, após a decepção da eliminação na semifinal da Copa do Mundo. Nota: A

    Krishan Davis

  • Maxence Lacroix Chelsea 2026Getty Images

    30 de julho: Maxence Lacroix (Crystal Palace para o Chelsea, £ 52 milhões)

    Para o Palace: Faz menos de dois anos desde que o Palace gastou apenas £18 milhões para contratar Lacroix, então com 24 anos, vindo do Wolfsburg, então o clube ficará muito satisfeito por ter quase triplicado seu dinheiro em um espaço de tempo tão curto, com seu modelo de negócios funcionando mais uma vez. O zagueiro se desenvolveu exatamente da forma como eles esperavam, tornando-se peça-chave dos elencos campeões da FA Cup e da Conference League nas últimas duas temporadas sob o comando de Oliver Glasner. Diante de suas atuações como um defensor dominante e com boa saída de bola, o Palace já esperava interesse no internacional francês e, segundo relatos, estava ciente do desejo de Lacroix de se testar no mais alto nível. O clube pode até sentir que poderia ter conseguido mais, dado o mercado inflacionado, mas o dinheiro ainda será muito útil em termos de equilibrar as contas depois de as Eagles gastarem alto em janeiro com Brennan Johnson e Jorgen Strand Larsen. Nota: A-

    Para o Chelsea: A BlueCo segue em sua busca por adicionar mais experiência e qualidade de Premier League. O Chelsea precisava desesperadamente reformular suas opções de zaga, já que nenhuma das alternativas que já tinha se destacou como solução de qualidade a longo prazo, com exceção de Levi Colwill, agora recuperado. Tirando o internacional inglês, a situação é um pouco caótica: Benoit Badiashile, Tosin Adarabioyo, Wesley Fofana, Trevoh Chalobah, Axel Disasi e Mamadou Sarr todos prometeram mais do que entregaram, e seus futuros são incertos por causa disso. Consequentemente, foi noticiado que o Chelsea pode até buscar outro zagueiro central após a chegada de Lacroix, com Jacobo Ramon, do Como, entre os nomes cogitados, o que provavelmente significaria a saída de vários membros do grupo atual. O clube do oeste de Londres provavelmente entenderá que, embora um pouco salgado, £52 milhões (US$ 69 milhões) representa um valor razoavelmente bom no mercado atual por um zagueiro com rodagem na Premier League e internacional absoluto da França que está se aproximando do auge. Além disso, Lacroix é uma liderança muito necessária dentro de campo. Colocá-lo ao lado de Colwill dá imediatamente ao Chelsea uma parceria de zaga com cara de solidez para construir em cima. Agora, trata-se de cortar o excesso e talvez acrescentar mais qualidade e experiência, e isso pode começar com Disasi indo na direção oposta. Nota: B+

    Para Lacroix: Foram dois anos e tanto para Lacroix, que conquistou os primeiros grandes títulos de sua carreira, tornou-se internacional absoluto da França e disputou uma Copa do Mundo em seus dois anos como jogador do Palace. Sabe-se que o jogador de 26 anos quer se testar ainda mais e atuar no mais alto nível, e ele fez mais do que por merecer a oportunidade de dar o salto para um clube do chamado ‘big six’ neste verão, depois de uma série de atuações consistentemente firmes no sul de Londres. Uma transferência para o Chelsea parece o desfecho perfeito para ele: seguirá na capital e pode esperar entrar diretamente no time titular de Xabi Alonso como zagueiro pelo lado direito, dadas as limitações de nomes como Fofana e Chalobah e a incerteza em torno de seus respectivos futuros. Lacroix virou um herói cult em Selhurst Park, e um início forte sob o comando de Alonso faria com que ele rapidamente se tornasse uma figura popular em seu novo ambiente. Nota: A+

    Krishan Davis

    • GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

    Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

    Siga a GOAL no Google
  • Elliot Anderson Man City GFXGetty Images

    23 de julho: Elliot Anderson (Nottingham Forest para o Manchester City, £ 116 milhões)

    Para o Forest: Talvez haja sentimentos mistos. Por um lado, o Forest ficará triste em ver Anderson sair, já que ele teve um papel tão importante tanto na classificação do time para a Liga Europa quanto na campanha até as semifinais na temporada passada. Anderson era o ponto de apoio da equipe. Absolutamente tudo passava por ele, então substituí-lo não será fácil. Pelo menos dinheiro não será um problema. Seja o valor real £116 milhões ou £130 milhões, como diz o Forest, trata-se de uma quantia colossal por um jogador contratado por apenas £35 milhões há dois anos. Portanto, embora Anderson claramente vá fazer falta no City Ground, a emoção predominante em nível de diretoria será de satisfação, porque o Forest levou a melhor sobre o City nessa negociação. Nota: A

    Para o Man City: O novo Rodri. Ou, pelo menos, é melhor que seja. Embora Rodri ainda não tenha deixado claras as suas intenções, tudo indica que o vencedor da Bola de Ouro deixará o Etihad neste verão para voltar à sua Espanha natal. E, mesmo que isso não aconteça, o City precisava de qualquer forma de um herdeiro à altura para o trono do jogador de 30 anos. Afinal, não é como se Nico Gonzalez ou Matheus Nunes realmente tivessem convencido na função de camisa 6. Anderson, porém, parece ter o perfil ideal. É um jogador já comprovado na Premier League, que teve mais toques na bola e venceu mais duelos do que qualquer outro atleta da elite inglesa na temporada passada, o que significa que parece se encaixar perfeitamente no meio-campo de Enzo Maresca. Ainda assim, simplesmente não dá para negar que este é o exemplo máximo da chamada "taxa inglesa". Anderson é um jogador muito bom que, aos 23 anos, pode acabar se tornando um grande jogador. Mas ele vem de apenas algumas boas temporadas no Forest e ainda nem atuou na Champions League. Simplesmente não há como o City ter de pagar uma quantia de nove dígitos por Anderson se ele ainda estivesse representando a Escócia em nível internacional, e não a Inglaterra. Nota: C

    Para Anderson: A decisão certa na hora certa. Anderson claramente ficou grande demais para o Forest. Ele mostrou que tem potencial para jogar no mais alto nível e agora vai ter a chance de fazer isso no City. O tamanho da taxa trará consigo uma enorme pressão, e Anderson não seria o primeiro jovem e promissor meio-campista inglês a ter dificuldades no Etihad. No entanto, o jogador de 23 anos parece ser um futebolista mais completo do que Kalvin Phillips na mesma idade, e a grande, grande diferença entre as respectivas situações deles é que não parece que Rodri estará entre Anderson e uma vaga no time titular. Portanto, embora haja muita incerteza em torno da era pós-Pep Guardiola no City, esta é uma chance gloriosa para ele se firmar como um dos melhores meio-campistas centrais da Europa. Nota: A+

    Mark Doyle

  • Alejandro Garnacho Aston Villa 2026Getty Images

    23 de julho: Alejandro Garnacho (Chelsea para Aston Villa, empréstimo)

    Para o Chelsea: O Chelsea deve estar muito satisfeito por ter conseguido se livrar de Garnacho tão rapidamente neste verão, um jogador que muito facilmente poderia ter sido difícil de negociar, dado seu esquecível período de uma única temporada no oeste de Londres e o alto preço pedido pelo clube, de £42,5 milhões (US$ 57 mi). Foi há pouco mais de 10 dias que foi noticiado que o Chelsea havia permitido que Garnacho perdesse a pré-temporada para concluir uma transferência para longe de Stamford Bridge, e essa mudança rapidamente se concretizou na forma de um empréstimo ao Aston Villa que inclui uma obrigação de compra condicional. Foi relatado que essas condições são muito fáceis de serem cumpridas, e o argentino já assinou um contrato de quatro anos com o Villa. Ainda não está claro neste momento qual será a taxa, mas é de se imaginar que não ficará muito abaixo da avaliação do Chelsea, o que deve deixar o clube muito satisfeito, especialmente depois de ter acabado de contratar Morgan Rogers do time de Midlands por uma taxa recorde do clube. Nota: A

    Para o Aston Villa: Dado o quão ineficaz Garnacho foi durante sua passagem pelo Chelsea, esta é uma transferência que vai acender o sinal de alerta para os torcedores do Villa. Aparentemente, o técnico Unai Emery foi a principal força por trás da investida pelo jogador, já que queria um ponta veloz, e a esperança será de que o estrategista espanhol consiga restaurar a confiança de Garnacho. Mas parece haver um risco significativo envolvido, pelo fato de Garnacho já há algum tempo demonstrar estar sem a vivacidade e a confiança que o tornaram um talento tão destacado durante sua passagem pelo Manchester United. O jogador de lado não parece capaz de repetir os números de Rogers no ataque, e haverá questionamentos sérios se ele não corresponder enquanto o Villa ainda estiver obrigado a comprá-lo ao fim da temporada, e por uma quantia que provavelmente será alta. O acordo também é uma forma bastante descarada de driblar as regras financeiras, já que foi claramente estruturado para maximizar os lucros dos negócios de Rogers e Garnacho aos olhos da Uefa, que consideraria isso uma troca caso o ponta argentino estivesse saindo em definitivo neste verão e, portanto, a diferença entre as taxas seria deduzida. Nota: C

    Para Garnacho: Em busca de um segundo recomeço no espaço de um ano, Garnacho certamente estará determinado a fazer esta oportunidade valer, já que corre o risco de ver sua carreira caminhar para a mediocridade. Emery tem o talento de tirar o melhor de jogadores que anteriormente renderam abaixo do esperado, e a saída de Rogers significa que há uma vaga em aberto no time titular do Villa. No entanto, o argentino está enganado se pensa que haverá menos pressão sobre seus ombros longe de um chamado clube do ‘big six’, com a torcida do Villa Park cheia de expectativa depois que a vaga na Champions League foi assegurada mais uma vez, algo positivo para o novo reforço. Garnacho certamente também estará atento à situação de Harvey Elliott, que se juntou ao Villa vindo do Liverpool no verão passado em um empréstimo que parecia muito fácil de ser concretizado com obrigação de compra condicional: ele simplesmente precisava fazer 10 partidas na Premier League. No entanto, foi escanteado por Emery e raramente esteve incluído em uma convocação para jogo. O técnico tem histórico disso, e Garnacho terá de provar seu valor. Nota: B

    Krishan Davis

  • Christos Tzolis Arsenal 2026Getty Images

    23 de julho: Christos Tzolis (Club Brugge para o Arsenal, £ 34 milhões)

    Para o Brugge: Embora Tzolis certamente valesse mais se estivesse atuando em uma das cinco principais ligas da Europa, o Club Brugge ficará muito satisfeito com o que é uma receita recorde do clube por um jogador que assinou por apenas € 6,5 milhões há dois anos, vindo do Fortuna Dusseldorf. As negociações também parecem ter sido bastante tranquilas, com o Arsenal finalmente atendendo à avaliação do campeão belga pelo ponta. O clube vendedor estava em uma posição forte depois que Tzolis assinou um novo contrato há um ano. Esse tipo de dinheiro fará muita diferença para um time da Jupiler Pro League, e o Brugge buscará reinvesti-lo com inteligência após retomar o título do Union Saint-Gilloise na temporada passada. Nota: A

    Para o Arsenal: O campeão da Premier League precisava de reforços pelos lados do campo após a transferência de Leandro Trossard para o Besiktas depois da Copa do Mundo, e Tzolis atende a muitos requisitos em termos de reposição. O internacional grego teve uma excelente campanha individual em 2025-26, somando impressionantes 51 participações em gols, com 22 gols e 29 assistências, em todas as competições, ajudando o Brugge a conquistar o título da liga e chegar ao mata-mata da Champions League. Há, é claro, algum risco envolvido nesta transferência, mesmo que a taxa pareça ter um valor razoável no mercado atual; Tzolis teve muitas dificuldades em sua primeira passagem pela Premier League com o Norwich City, embora fosse muito jovem e o Norwich estivesse condenado ao rebaixamento, então haverá dúvidas sobre sua capacidade de transferir sua forma da Bélgica para o futebol inglês. O Arsenal esperará que Tzolis tenha tirado aprendizados daquela experiência, e o jogador tem porte físico e velocidade para dar certo. O Arsenal talvez precise ter paciência para ver a melhor versão do jogador de 24 anos, mas ele deve ser ao menos uma opção útil de rotação inicialmente. Nota: B+

    Para Tzolis: O ponta volta à Premier League com algo a provar após sua passagem frustrada pelo Norwich, impulsionado pelo fato de ter revitalizado a carreira na Bélgica depois de empréstimos iniciais ao FC Twente e ao Dusseldorf. O desafio agora é manter o alto nível que apresentou no Brugge em uma liga muito mais difícil, mas os sinais indicam que ele tem capacidade para se tornar um sucesso. Segundo informações, Tzolis queria apenas se transferir para o Arsenal e priorizou o interesse do clube, então certamente estará muito feliz por a transferência ter se concretizado. Agora começa o trabalho duro, enquanto ele tenta se firmar no norte de Londres. Nota: A+

    Krishan Davis

  • FBL-ESP-GER-LIGA-BARCELONA-ADEYEMIAFP

    23 de julho: Karim Adeyemi (Borussia Dortmund para o Barcelona, € 29 milhões)

    Para o Dortmund: Provavelmente, o melhor que poderia ter feito diante das circunstâncias. Adeyemi tinha apenas mais um ano de contrato e não havia chance de ele assinar um novo. Consequentemente, o Dortmund não teve outra opção a não ser vendê-lo neste verão para evitar perder de graça no ano que vem um ativo bastante valioso. Adeyemi obviamente vale mais do que os € 22 milhões que o Dortmund receberá de imediato, mas não se deve esquecer que ele teve lesões com certa frequência e lutou para manter regularidade ao longo de seus quatro anos no Signal Iduna Park. O BVB também fez bem em garantir uma cláusula de revenda em seu contrato. Nota: B

    Para o Barcelona: Uma contratação potencialmente astuta. Demos muita paulada no Barça ao longo dos anos por sua atuação no mercado de transferências, e com razão, mas é preciso reconhecer os méritos quando eles existem: isso pode acabar se mostrando um excelente negócio. Adeyemi ainda não correspondeu às expectativas de ser a próxima grande estrela da Alemanha, mas ele ainda tem só 24 anos, o que o torna uma alternativa mais jovem, mais barata e mais rápida a Marcus Rashford. Talvez mais importante do que qualquer outra coisa, Hansi Flick acredita que pode tirar o melhor de um jogador a quem deu a estreia pela seleção há cinco anos. Nota: B+

    Para Adeyemi: Uma transferência no momento perfeito. Adeyemi parecia uma superestrela em formação quando se juntou ao Dortmund vindo do Red Bull Salzburg em maio de 2022, mas isso nunca realmente aconteceu para ele. Sem dúvida houve sinais na última temporada de que ele poderia enfim realizar seu potencial, mas uma ida para o Camp Nou ainda representa um desenvolvimento incrível para o ponta nascido em Munique. O lado positivo é que ele não estará sob uma pressão enorme, dado o valor da transferência. Na verdade, muito mais será esperado de Anthony Gordon nos estágios iniciais da nova temporada, e isso deve tornar a vida muito mais fácil para Adeyemi, que tem a versatilidade e a velocidade para se tornar um membro realmente importante de uma linha de ataque do Barcelona que está sendo radicalmente reformulada neste verão. Basicamente, isso parece o movimento certo na hora certa para Adeyemi, que não terá plataforma melhor para enfim realizar seu potencial. Nota: A

    Mark Doyle

  • Morgan Rogers Chelsea 2026Getty Images

    21 de julho: Morgan Rogers (do Aston Villa para o Chelsea, £117 mi)

    Para o Villa: Um lembrete brutal do seu lugar na hierarquia da Premier League. Se Rogers tivesse se juntado ao Arsenal, recém-coroado campeão, seria uma coisa. No entanto, o Villa terminou em quarto lugar na temporada passada, seis posições e 13 pontos acima do Chelsea, e vai disputar a Champions League nesta temporada, enquanto o Chelsea não tem nenhuma competição continental pela frente. Ainda assim, os atuais campeões da Liga Europa foram completamente impotentes para impedir que seu bem mais valioso se mudasse para Stamford Bridge. Obviamente, do ponto de vista financeiro, este é um negócio absolutamente inacreditável para o Villa. O clube contratou Rogers do Middlesbrough há apenas dois anos e meio por £8 milhões iniciais. Agora, vendeu o jogador por quase 15 vezes esse valor, o que representa um montante absurdo que ajudará bastante o Villa a encontrar um substituto e, ao mesmo tempo, reforçar o elenco de Unai Emery em outros setores. No entanto, os torcedores estão profundamente frustrados neste momento, pois sentem que isso é mais uma prova de que os ricos proprietários do clube estão sendo prejudicados pelas regras financeiras da Premier League. Nota: B+

    Para o Chelsea: Um verdadeiro golpe. A expectativa era de que Rogers fosse para o norte de Londres neste verão, e não para o oeste. No entanto, apesar dos supostos problemas orçamentários causados pela não classificação para a Champions League na temporada passada, o Chelsea atropelou o Arsenal para contratar um dos atacantes mais cobiçados da Premier League. Como? Bem, essa é a pergunta que todo mundo está se fazendo neste momento, com muita gente agora esperando que um integrante do ‘esquadrão bomba’ do Chelsea apareça no Villa Park antes do fechamento da janela de transferências, e por uma taxa grosseiramente inflacionada. O que parece mais provável, porém, é que tenha havido progresso nos bastidores em relação à busca de um novo destino para Enzo Fernandez e que a venda do argentino, que quer sair, cubra quase completamente o custo da contratação de Rogers. Não há como negar que o Chelsea pagou muito acima do valor por um jogador de 23 anos com apenas duas temporadas decentes de Premier League no currículo e só um gol em 22 jogos pela Inglaterra. No entanto, uma linha de frente com Rogers, Cole Palmer, Estevao e Joao Pedro certamente pode causar muitos estragos sob o comando de Xabi Alonso na próxima temporada. Nota: B

    Para Rogers: Uma reviravolta surpreendente, pelo menos para quem vê de fora. A suposição era de que Rogers estava decidido a se transferir para o Emirates, onde seria esperado que ocupasse o lugar do recém-saído Leandro Trossard pelo lado esquerdo do ataque do Arsenal de Mikel Arteta. No entanto, agora está sendo noticiado que ele foi seduzido por Alonso, que obviamente fez um grande trabalho com nomes como Florian Wirtz no Bayer Leverkusen. Ainda assim, suspeitamos fortemente que o dinheiro e a garantia de tempo de jogo em um time mais fraco tenham tido um papel ainda mais decisivo na surpreendente ida de Rogers para Stamford Bridge. Sendo justo, embora o Chelsea seja um clube pessimamente administrado e em constante estado de mudança, esta é uma transferência que pode acabar funcionando muito bem para Rogers, principalmente porque agora ele poderá jogar a Premier League ao lado de seu bom amigo e ex-companheiro de Manchester nas categorias de base, Palmer. De fato, talvez vejamos várias comemorações ‘frias’ durante os jogos do Chelsea na próxima temporada! Nota: B

    Mark Doyle

  • Youri Tielemans Manchester United 2026Getty Images

    14 de julho: Youri Tielemans (do Aston Villa para o Manchester United, £ 35 milhões)

    Para o Villa: Um golpe duro. A propensão de Tielemans a sofrer lesões há muito tempo é uma fonte de frustração no Villa Park, mas, quando está em forma, ele é um jogador fantástico, e não há como exagerar a importância que teve no plano de jogo de Unai Emery na temporada passada. O time do espanhol sofreu muito enquanto Tielemans esteve afastado por causa de uma lesão no tornozelo no início deste ano, vencendo apenas um dos sete jogos de Premier League que disputou sem o belga. Depois, quando ele voltou ao time titular, o Villa terminou a temporada em alta, ao ficar em quarto lugar na Premier League e conquistar a Liga Europa, com Tielemans marcando um gol espetacular na final. Considerando que ele também ainda tinha dois anos de contrato, perdê-lo por apenas £35 milhões é realmente muito difícil de aceitar, especialmente porque Amadou Onana enfrenta um longo período fora por causa de uma lesão no ligamento cruzado anterior. Nota: D

    Para o United: Uma surpresa muito agradável. Não havia qualquer indicação de que o United estava preparando uma investida por Tielemans até surgir a informação de que o negócio estava perto da concorrência. Consequentemente, o clube merece crédito por agir de forma tão decisiva e tão discreta. Tielemans claramente não se encaixa no perfil de idade que o United buscava neste verão e certamente já tem muita rodagem, até mesmo para um jogador de 29 anos. Mas sua chegada vai aliviar parte do pânico em Old Trafford após o colapso do negócio por Ederson, Manuel Ugarte sofrer uma lesão séria a serviço do Uruguai, e o United ficar sem condições de fechar negócios por seus principais alvos para o meio-campo, Elliot Anderson, Sandro Tonali e Mateus Fernandes. Tielemans é um jogador comprovado da Premier League, que ressaltou sua classe na Copa do Mundo. Assim, ele acrescentará profundidade, experiência, versatilidade e qualidade muito necessárias ao meio-campo do United após a saída de Casemiro no fim da temporada passada e, por esse valor, pode acabar se mostrando uma das contratações da temporada. Nota: B+

    Para Tielemans: O tipo de oportunidade que talvez até ele pensasse que já tivesse passado. Tielemans há muito tempo é apontado como alguém que se juntaria a um dos gigantes da Premier League, mas, depois de completar 29 anos em maio, realmente não parecia que isso fosse acontecer para o ex-meio-campista do Leicester City neste estágio da carreira, e tudo bem. O Villa é um clube enorme por mérito próprio. No entanto, o United está inquestionavelmente em outro patamar em termos de prestígio, o que faz desta uma transferência gigantesca para Tielemans, que sem dúvida vai saborear a chance de mostrar sua maravilhosa gama de passes e sua tremenda técnica em um dos maiores palcos do jogo. Nota: A

    Mark Doyle

  • Andrey Santos Manchester United 2026Getty Images

    13 de julho: Andrey Santos (Chelsea para o Manchester United, £ 50 milhões)

    Para o Chelsea: O estranho verão do Chelsea continua com o acordo para vender um de seus jovens promissores a um rival direto na briga por uma vaga no G-4 da Premier League. Andrey Santos parecia estar evoluindo bem após retornar de seu empréstimo bem-sucedido ao clube-irmão Strasbourg para fazer parte do elenco principal, atuando com regularidade ao longo da campanha 2025-26 e frequentemente impressionando ao substituir Enzo Fernandez e Moises Caicedo. Se Fernandez sair, como parece provável, então o novo técnico Xabi Alonso ficará com pouquíssimas opções. No entanto, o jogador de 22 anos claramente não foi considerado intocável, e a oferta do United de £48 milhões (US$ 64 milhões), mais £2 milhões em adicionais, por um meio-campista que ainda não é titular garantido evidentemente foi boa demais para recusar. Esse é o modelo BlueCo em ação; o Chelsea está prestes a obter um lucro significativo com Santos, que foi contratado em 2023 como um jogador jovem e de alto potencial vindo do clube brasileiro Vasco da Gama por £16 milhões. A decisão comercial cínica deixa um gosto um pouco amargo, mas o valor substancial oferecido significa que o negócio provavelmente era bom demais para recusar. No entanto, se Santos se desenvolver em um talento de classe mundial em Old Trafford, este não será um negócio lembrado com carinho. Nota: B-

    Para o Man Utd: Uma daquelas transferências que geram certa estranheza de todas as partes. Depois de perder seus alvos prioritários para o meio-campo, Elliot Anderson e Matheus Fernandes, para Man City e Tottenham, respectivamente, o United recorreu a Santos em meio ao pânico enquanto tenta evitar um cenário em que Mason Mount seja seu único meio-campista sênior reconhecido quando sua pré-temporada começar em 18 de julho, com Kobbie Mainoo ainda na Copa do Mundo com a Inglaterra. Foi noticiado que os tomadores de decisão do United estavam "calmos" depois que a investida por Fernandes não deu em nada, mas Santos não está no mesmo nível de seus alvos anteriores, e um pacote de £50 milhões é alto para um jogador do qual o Chelsea claramente estava disposto a se desfazer. O Manchester United precisa de opções no meio-campo após a saída de Casemiro e a grave lesão sofrida por Manuel Ugarte, mas pagou caro aqui por alguém que não será titular garantido quando a janela de transferências acabar. A esperança será de que, aos 22 anos, ele ainda tenha muitos degraus a subir. Nota: C

    Para Santos: Talvez motivado pelo fato de ter ficado fora da convocação de Carlo Ancelotti para o Brasil após uma temporada em que alternou entre presenças e ausências no time do Chelsea, foi noticiado que Santos está deixando o Chelsea em busca de "futebol regular no time principal". Ainda está por ver se ele encontrará mais minutos em Old Trafford do que teve em Stamford Bridge, e muito dependerá de quem mais o United contratar, com outros nomes provavelmente chegando em meio à reformulação do meio-campo do clube. Santos pode sentir que precisa de um recomeço longe do caos na diretoria e da troca constante de técnicos no Chelsea, embora não haja garantia de que o United conseguirá oferecer mais estabilidade no longo prazo. Eles podem, porém, oferecer futebol de Champions League, o que naturalmente significará mais minutos, já que seu clube em breve anterior não se classificou para nenhuma competição europeia. Na prática, caberá ao jogador garantir que se firme como uma figura-chave em seu novo ambiente. Nota: B

    Krishan Davis

  • Sydney FC v Tottenham Hotspur: Sydney Super CupGetty Images Sport

    6 de julho: Sandro Tonali (Newcastle para o Tottenham, £ 100 milhões)

    Para o Newcastle: A bolha estourou de vez! Quando o Newcastle se classificou para a Champions League da temporada passada, depois de encerrar seu jejum de títulos ao surpreender o Liverpool na final da Carabao Cup, os torcedores sonhavam com o clube bancado pelo Estado se tornando a resposta da Inglaterra ao Paris Saint-Germain, apoiado pelo Catar. No entanto, o Liverpool então deu ao Newcastle um lembrete brutal de seu lugar na hierarquia da Premier League ao tirar Alexander Isak deles nas circunstâncias mais torturantes possíveis. Se o Newcastle tivesse gasto bem aquela taxa, então recorde britânico, as coisas talvez ainda pudessem ter dado certo. Em vez disso, milhões de libras foram desperdiçados em contratações por pânico como Yoane Wissa, Nick Woltemade e Anthony Elanga, o que resultou na equipe de Eddie Howe terminando em 12º lugar na tabela. Estava claro que Anthony Gordon sairia muito antes do fim de uma campanha catastrófica, mas é a ida de Tonali para o Tottenham, de todos os times, que realmente representa a morte de um sonho. E o que é verdadeiramente traumatizante para os torcedores é que isso provavelmente nem sequer é o golpe final, com o capitão Bruno Guimaraes também certo de sair nas próximas semanas. Basicamente, com os proprietários sauditas do clube reduzindo seus investimentos no esporte, mais sofrimento está a caminho, o que significa que os torcedores nem sequer podem se consolar com a taxa de nove dígitos, que provavelmente será desperdiçada de qualquer forma. Nota: F

    Para o Tottenham: Outra contratação impressionante. Apenas um dia depois de finalizar um acordo histórico de £85 milhões por Mateus Fernandes, o Tottenham decidiu quebrar novamente seu recorde de transferência por Tonali. Se isso são sinais de desespero ou demonstrações de ambição é algo aberto ao debate. Talvez seja apenas evidência de um mercado de transferências enlouquecido. Afinal, se Elliot Anderson vale £116 milhões, por que Tonali não custaria uma taxa parecida?! O internacional italiano sem dúvida provou ser um dos melhores meio-campistas da Premier League nas últimas duas temporadas e parece uma aposta ainda melhor para prosperar sob o comando do compatriota Roberto De Zerbi do que Fernandes. Claro, pagar tanto dinheiro por um jogador de 26 anos que ainda tem muito a provar no mais alto nível continua sendo uma aposta, e uma aposta que o Tottenham precisa desesperadamente que dê certo. Por enquanto, porém, os torcedores provavelmente não vão se importar. Depois de anos frustrados pela abordagem prudente/mão de vaca no mercado de transferências supervisionada pelo ex-presidente executivo Daniel Levy, eles agora viram seu clube atropelar rivais da Premier League para contratar um dos meio-campistas mais cobiçados do mercado. Nota: B+

    Para o Tonali: Uma transferência das mais inesperadas. A suposição era de que, se Tonali deixasse o clube que ficou ao lado dele durante sua suspensão por apostas ilegais, seria para um dos times mais fortes da Europa. Em vez disso, ele se juntou a uma equipe que terminou em 17º lugar na Premier League em cada uma das últimas duas temporadas. Então, o que explica isso? Obviamente, nunca houve qualquer chance de um time da Serie A ter dinheiro suficiente para realizar o desejo relatado de Tonali de voltar para casa, e até mesmo a elite da Inglaterra compreensivelmente se afastou diante do preço pedido pelo Newcastle. Como resultado, Tonali foi parar no Tottenham, onde agora deve passar seus anos de auge, o que é inegavelmente estranho. Ainda assim, se De Zerbi ficar no Tottenham por mais de duas temporadas, e esse é um grande "se", talvez essa transferência acabe funcionando bem para Tonali no longo prazo... Nota: C+

    Mark Doyle

  • FBL-ITA-SERIEA-INTER-PARMAAFP

    5 de julho: Denzel Dumfries (Inter para o Real Madrid, € 20 milhões)

    Para a Inter: É preciso questionar a decisão da Inter de incluir uma cláusula de rescisão tão baixa no contrato de um jogador que se tornou uma de suas figuras mais importantes, embora uma lesão no tornozelo e a cirurgia subsequente tenham atrapalhado a campanha de Dumfries em 2025-26. Ainda assim, ele continua sendo um dos melhores laterais ofensivos em atividade quando está em seu melhor nível, então €20 milhões (£17 milhões/US$ 23 milhões) representam um negócio bastante ruim para a Inter, que poderia ter pedido muito mais no mercado atual por um jogador que ainda tinha dois anos de contrato. É justo dizer, porém, que a Inter pode ter ficado de mãos atadas; quando o holandês renovou seu contrato em setembro de 2024, aparentemente exigiu a cláusula, que foi fixada em €25 milhões para clubes de fora da Itália no verão de 2025, antes de cair neste ano. Nota: C

    Para o Madrid: Isso parece mais um negócio muito astuto do Real, que vem construindo a reputação de encontrar barganhas enquanto lida com as rígidas regras financeiras de La Liga. Dumfries vale pelo menos o dobro do valor pago pelo Real Madrid, e essa quantia está bem abaixo dos €30 milhões que o Real Madrid supostamente havia separado para um novo lateral-direito para disputar posição com Trent Alexander-Arnold após a saída do ídolo do clube Dani Carvajal. No entanto, assim como seu equivalente inglês, Dumfries é outro defensor pelo lado direito que, sem dúvida, é mais eficaz no apoio ao ataque do que na defesa, deixando o Madrid com certo desequilíbrio nessa posição que pode ser explorado por equipes melhores. Aos 30 anos, ele também não é exatamente uma alternativa de longo prazo, mas, por uma taxa tão baixa, é difícil argumentar que ele não possa ser uma boa solução temporária por pelo menos um par de temporadas. Nota: A

    Para Dumfries: Uma transferência desse tipo, neste estágio da carreira, é exatamente o motivo pelo qual Dumfries quis que essa cláusula de rescisão fosse incluída em seu contrato. Ele tem sido um servidor leal da Inter desde que chegou do PSV em 2021, somando 55 participações em gols em 207 partidas atuando como ala-direito, além de ajudar a Inter a conquistar o título da Serie A tanto em 2023-24 quanto em 2025-26, e a chegar a duas finais da Liga dos Campeões. Ele certamente fez por merecer o que pode ser sua última grande transferência, e seu baixo preço significa que a pressão será um pouco menor no Bernabéu. Será muito interessante ver se ele manterá Alexander-Arnold fora do time, depois de supostamente ter tido conversas com Jose Mourinho sobre o papel que desempenhará. Nota: A+

    Krishan Davis

  • Auckland FC v Tottenham Hotspur - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport

    2 de julho: Mateus Fernandes (West Ham para o Tottenham, £ 85 milhões)

    Para o West Ham: Uma taxa enorme que ajudará muito a amenizar o impacto econômico do rebaixamento da Premier League. Ficou claro assim que o West Ham caiu que algumas vendas importantes seriam necessárias, e Fernandes era um dos ativos mais valiosos do clube, um meio-campista de classe que já atraía muitos olhares de admiração de clubes rivais mesmo antes de o destino da equipe ter sido selado na última rodada da temporada. Sua saída, portanto, não surpreende em absolutamente nada. O que é chocante, porém, é que o West Ham conseguiu exatamente o que estava pedindo pelo português, apesar de estar em uma posição de negociação bastante desfavorável. Por isso, a diretoria do clube, merecidamente tão criticada, merece raros elogios. Nota: A

    Para o Tottenham: Mais uma confirmação de que o clube fala sério neste verão europeu. Depois de duas campanhas calamitosas, a segunda das quais quase terminou em rebaixamento, o Tottenham agiu rápido para garantir que nunca mais se visse nessa situação, e, se pagar £52 milhões por Jan Paul van Hecke foi uma demonstração de intenção, isso aqui está em outro patamar. Fernandes é um talentoso jogador de 21 anos. Ele pode atuar em várias funções e há muito tempo parece ser um atleta que renderia em um time melhor. Também está claro que Roberto De Zerbi o considera perfeito para seu estilo de jogo. No entanto, há um ar inegável de desespero neste negócio. O Tottenham, como vimos pelo interesse em contratar Sandro Tonali também, está determinado a fazer o que for preciso para reformular seu meio-campo mediano e, por isso, aceitou pagar acima do valor de mercado por Fernandes para afastar o interesse de clubes como o Manchester United. Consequentemente, essa transferência realmente precisa dar certo para o Tottenham, e imediatamente, ou rapidamente se tornará mais uma arma para bater nos donos do clube. De fato, apenas para contextualizar os números envolvidos, o PSG pagou €60 milhões ao Benfica por Joao Neves, e Fernandes não é nem de longe tão bom quanto seu compatriota de 21 anos, então ele realmente precisa mostrar que poderia ser. Nota: C+

    Para Fernandes: Um movimento estranho à primeira vista. Fernandes foi ligado a alguns dos maiores nomes do futebol: United, Liverpool e PSG. Em vez disso, acabou no Tottenham, o time que terminou uma posição e dois pontos acima do West Ham na última temporada, o que faz isso parecer algo como uma troca de lado. No entanto, o clube do norte de Londres deve estar muito mais forte na próxima temporada, e Fernandes é inquestionavelmente o tipo de meio-campista que De Zerbi poderia ajudar a levar a um outro patamar. Deve haver, claro, alguma preocupação sobre quanto tempo o italiano realmente ficará no Tottenham, dado que nenhuma das partes é conhecida por sua estabilidade, mas Fernandes entrará direto no time titular, e isso talvez não tivesse acontecido em outro lugar. Nota: B

    Mark Doyle

  • Ismael Saibari Bayern Munich 2026Getty Images

    1º de julho: Ismael Saibari (PSV para o Bayern de Munique, € 50 milhões)

    Para o PSV: Uma saída decepcionante, mas inevitável. Saibari conquistou três títulos consecutivos com o PSV, e sua influência cresceu gradualmente durante esse período. Portanto, era apenas uma questão de tempo até que ele fosse contratado por uma das principais equipes da Europa. Alguns podem argumentar que o PSV poderia ter esperado até depois da Copa do Mundo para definir um preço por Saibari, já que sempre existia a chance de ele brilhar na América do Norte, mas ainda assim é uma boa quantia por um jogador contratado junto ao Genk por pouco mais de € 5 milhões há quatro anos. Também é provável que o dinheiro seja muito bem utilizado por um clube que tem conseguido conquistar títulos na Holanda de forma consistente, apesar de precisar vender continuamente seus melhores jogadores. Nota: B 

    Para o Bayern: Um negócio brilhante. O valor de mercado de Saibari só aumentou nas últimas semanas por causa de suas atuações sensacionais por Marrocos, com o jogador de 25 anos marcando em todos os três jogos da fase de grupos da Copa do Mundo antes de converter o pênalti decisivo na vitória sobre a Holanda na fase de 32 avos de final. No entanto, como afirmou o diretor esportivo Max Eberl quando a transferência foi confirmada, este era um negócio no qual o Bayern vinha trabalhando havia algum tempo. Não foi um movimento reativo por causa de um jogador aleatório se destacar em uma Copa do Mundo; o Bayern há muito tempo estava convencido de que Saibari tinha a combinação certa de técnica, intensidade e versatilidade para dar uma contribuição significativa a um setor ofensivo já estelar, e não vemos nada que coloque essa avaliação em dúvida. Nota: A

    Para Saibari: O melhor verão de sua vida. A Copa do Mundo realmente não poderia estar indo melhor para Saibari, que chamou a atenção do torcedor comum com suas atuações dinâmicas no ataque de uma seleção de Marrocos muito impressionante. Agora, ele concluiu a clássica transferência dos "sonhos" para "um dos maiores clubes do mundo", mesmo que conquistar espaço em uma equipe titular com Harry Kane, Luis Diaz, Michael Olise e Jamal Musiala possa se revelar algo como um pesadelo! No entanto, os melhores anos de Saibari ainda estão por vir, ele está nas nuvens neste momento e, compreensivelmente, acredita que pode ser um reforço muito útil para o elenco do Bayern. Vincent Kompany claramente concorda, porque Saibari sem dúvida parece se encaixar melhor no estilo de jogo de sua equipe do que Nicolas Jackson. Nota: A

    Mark Doyle

  • Marco Palestra Chelsea 2026Getty Images

    1º de julho: Marco Palestra (Atalanta para o Chelsea, £ 47 mi)

    Para a Atalanta: Após o acordo para vender Ederson ao Manchester United, este tem tudo para ser mais um negócio astuto da Atalanta. O pacote significativo de €55 milhões (£47 milhões/US$ 62 milhões) por Palestra representa lucro puro por um jogador que passou pela base do clube, mas fez apenas algumas aparições no time principal, com a Atalanta supostamente decidindo há algum tempo lucrar com a venda, em vez de reintegrar Palestra após seu empréstimo bem-sucedido ao Cagliari. O jogador de 21 anos se torna a quarta venda mais cara da história do clube e, embora talvez seja uma pena que Palestra não fique em Bérgamo para deixar sua marca no clube ao qual chegou aos 10 anos, assim que Inter de Milão e Chelsea demonstraram interesse, sua cabeça mudou e sempre pareceu provável que seria uma batalha difícil mantê-lo. Nota: A

    Para o Chelsea: Um indicativo interessante da influência de Xabi Alonso como manager do Chelsea, e não como técnico. O espanhol teria dado o aval para este negócio, e o clube agiu rapidamente para fechar um acordo com a Atalanta, assumindo a dianteira no espaço de 24 horas para atravessar a investida da Inter de Milão por Palestra. Havia uma expectativa generalizada de que ele se juntaria ao campeão do Scudetto, então isso certamente é um golpe nesse sentido. Um lateral versátil, veloz e forte, Palestra, que foi eleito o Defensor do Ano da Serie A de 2025-26, deve se encaixar no sistema de Alonso tanto em uma linha de três quanto de quatro, e deve estar bem adaptado às exigências da Premier League. No entanto, após gastar até €55 milhões, fica a sensação de que o Chelsea pagou demais: é uma quantia enorme em termos de Serie A, aparentemente deixando a oferta da Inter de Milão muito para trás, e ele ainda é cru aos 21 anos, com apenas uma temporada decente na elite no currículo. Portanto, isso representa um certo risco. Nota: B

    Para Palestra: Só o próprio Palestra poderá responder à pergunta de por que escolheu o Chelsea em vez de uma transferência para a Inter de Milão, por cuja base atuou quando menino e para a qual acredita-se que torcia, mas o fato de a oferta contratual dos Blues, segundo relatos, perto de £100.000 por semana, valer mais que o dobro do que os Nerazzurri haviam colocado na mesa pode ajudar a explicar isso. Dito isso, Palestra tem todos os atributos para ter sucesso na Premier League e aparentemente aproveitou a oportunidade para se testar na elite do futebol inglês. Ele será encorajado pelo sucesso de Riccardo Calafiori no Arsenal, enquanto o também jovem italiano Giovanni Leoni se juntou ao Liverpool no verão passado, em um sinal de que mais jogadores estão prontos para deixar a Serie A cedo em suas carreiras. Ele pode muito bem ter sido convencido pela determinação de Alonso em levá-lo para Stamford Bridge, o que indica que ele pode estar prestes a se tornar uma figura-chave sob o comando do novo manager. Nota: A

    Krishan Davis

  • Goncalo Ramos AC Milan 2026Getty Images

    30 de junho: Goncalo Ramos (Paris Saint-Germain para o Milan, € 75 milhões)

    Para o PSG: Jackpot! O campeão europeu vai rir à toa até o banco depois de encontrar alguém disposto a pagar uma quantia tão ridícula por um jogador reserva que não foi titular em nenhum jogo da Champions League na temporada passada. Ramos, vale lembrar, era para ser a resposta ao problema do PSG no ataque, mas passou a grande maioria do tempo no Parc des Prince sentado no banco, já que Luis Enrique encontrou uma solução melhor ao transformar Ousmane Dembele em um ‘falso 9’, o que não depõe muito bem a favor do português. E tampouco ajuda o fato de ele ainda seguir como coadjuvante de um Cristiano Ronaldo de 41 anos na seleção. Assim, os principais times do futebol mundial certamente não estavam fazendo fila para contratar Ramos neste verão europeu, e muito menos por absurdos € 75 milhões. Com um acordo sensacional, porém, o PSG arrecadou mais da metade do dinheiro de que precisará para contratar Yan Diomande, um jogador que realmente vai melhorar seu ataque. Nota: A+

    Para o Milan: De cair o queixo, simplesmente de cair o queixo. Vamos esclarecer uma coisa de imediato: Ramos é um bom atacante. Ele mostrou grande potencial no Benfica e provou que pode causar impacto saindo do banco no PSG ao marcar 45 vezes ao longo de três temporadas. No entanto, seu preço não faz sentido, especialmente para um Milan que certamente não está nadando em dinheiro. Consequentemente, torcedores, comentaristas e jornalistas na Itália estão neste momento se desdobrando para tentar descobrir o que exatamente aconteceu aqui. Embora essa transferência possa muito bem significar que Rafael Leao deixará San Siro em breve, o fato de Jorge Mendes estar envolvido inevitavelmente provocou várias teorias da conspiração, e também foi destacado que o dono do Milan, Gerry Cardinale, tem uma boa relação com o presidente do PSG, Nasser Al-Khelaifi. Ninguém sabe ao certo, porém, por que o Milan se sentiu compelido a pagar uma taxa recorde do clube por Ramos. Novamente, para deixar claro, nós realmente achamos que ele fará gols na Serie A, principalmente porque deve oferecer tudo o que Ruben Amorim quer de seu camisa 9. Mas esta é a contratação mais cara da Itália desde que a Inter contratou Romelu Lukaku, e Ramos na verdade não oferece nada parecido com a mesma garantia em termos de gols. Nota: D+

    Para Ramos: Uma oportunidade há muito esperada para o eterno coadjuvante se tornar protagonista. Achamos, quando Ramos marcou um hat-trick por Portugal de Fernando Santos na Copa do Mundo de 2022, que uma estrela havia nascido. No entanto, em vez de montar o ataque de Portugal em torno de um centroavante realmente promissor, o substituto de Santos, Roberto Martinez, optou por manter Ronaldo, segurando assim Ramos por anos. No entanto, também é preciso dizer que ele não fez um trabalho particularmente bom ao colocar Ronaldo e Martinez sob qualquer pressão real. Foi uma história parecida em Paris, onde o consenso geral é que, embora o PSG tivesse uma invejável coleção de atacantes fenomenais, Ramos não era um deles. Ele era apenas uma boa opção para sair do banco, um substituto de impacto decente. Crucialmente, agora ele tem a chance de mudar essa narrativa. Ramos será a referência de um novo Milan, que segue sendo um dos maiores clubes do futebol mundial. A pressão sobre ele para justificar seu preço será enorme, porque, embora já seja um valor alto de qualquer forma, é absolutamente gigantesco para um clube da Serie A. A bola está com você, Goncalo, é hora de provar seu valor... Nota: A

    Mark Doyle

  • Sunderland v Brighton & Hove Albion - Premier LeagueGetty Images Sport

    18 de junho: Jan Paul van Hecke (Brighton para o Tottenham, £ 52 mi)

    Para o Brighton: Mais um negócio muito inteligente do Brighton, que vai reforçar sua reputação como um dos clubes que melhor vendem no mercado ao embolsar £52 milhões ($70 milhões) por um jogador contratado por apenas £2 milhões há seis anos. O acordo fica ainda melhor pelo fato de o contrato de Van Hecke no Amex Stadium expirar em apenas 12 meses. O clube, portanto, ficará encantado por ter conseguido uma quantia tão significativa pelo defensor holandês, embora tenha sido informado anteriormente que ele era avaliado em £70 milhões ($94 milhões). Inevitavelmente, esse valor será reinvestido em um substituto de alto potencial, com o promissor jogador do Spurs Luka Vuskovic em destaque no radar do clube, em uma transferência separada após seu impressionante empréstimo ao Hamburgo. O Brighton também não está com poucas opções para a zaga, já que tem Lewis Dunk e Olivier Boscagli no elenco, além de Igor Julio, que deve retornar de seu período de empréstimo no West Ham. Nota: A

    Para o Tottenham: Claramente uma transferência impulsionada pelo novo técnico Roberto De Zerbi, que trabalhou com Van Hecke durante sua passagem pelo Brighton, é difícil não sentir que o Tottenham foi levado a pagar caro demais pelo zagueiro depois que surgiram aquelas informações sugerindo que o Brighton o avaliava em £70 milhões, apesar de ele estar prestes a entrar no último ano de contrato no sul da Inglaterra. Imagina-se que um acordo por valor reduzido para um jogador do calibre dele deveria realisticamente ter custado algo na faixa de £40 milhões ($54 milhões), mas o Brighton é notoriamente duro nas negociações e o Tottenham pode ter sentido que precisava agir: seus rivais de Premier League, Chelsea e Liverpool, teriam interesse em Van Hecke, enquanto o capitão do clube, Cristian Romero, parece quase certo de sair neste verão após uma temporada turbulenta, e seu companheiro de zaga Micky van de Ven pode seguir o mesmo caminho. O Tottenham está, ao menos, levando um defensor já testado na Premier League que, aos 26 anos, ainda não atingiu o auge, tem boa saída de bola e possui o tipo de combatividade e liderança de que o time sentia muita falta. O internacional holandês pode muito bem formar uma nova dupla de zaga com Marcos Senesi, contratado sem custos. Nota: B-

    Para Van Hecke: Do ponto de vista do jogador, esta é uma transferência que faz muito sentido. Depois de aparentemente deixar claro que não prolongaria sua permanência no Amex, Van Hecke dá um passo adiante em relação ao Brighton no meio de sua carreira e pode muito bem enxergar isso como um trampolim para coisas ainda maiores após se firmar na Premier League. Presumivelmente, nem Chelsea nem Liverpool concretizaram o interesse noticiado, então, se ele quiser ser titular garantido em um clube do chamado “Big Six”, o Tottenham pode ser o ponto de partida ideal, embora não possa oferecer qualquer tipo de futebol europeu. Tendo trabalhado com o italiano de temperamento forte anteriormente, Van Hecke saberá exatamente como De Zerbi quer jogar, o que deve ajudá-lo a se adaptar rapidamente. Realmente, para o Spurs, o único caminho é para cima depois de mais uma campanha doméstica desastrosa, e uma parceria com Senesi parece muito forte no papel, pelo menos, dando ao time uma base defensiva sólida enquanto o clube do norte de Londres atravessa o que provavelmente será um período de transição após afastar a ameaça de rebaixamento no fim de 2025-26. Nota: A

    Krishan Davis

  • Victor Munoz Osasuna 2025-26Getty Images

    18 de junho: Victor Munoz (Osasuna para o Liverpool, £ 34,5 milhões)

    Para o Osasuna: À primeira vista, pode parecer que o Osasuna teve um lucro muito saudável com um jogador que contratou apenas no verão passado por só € 5 milhões, mas o time de Pamplona sempre estaria limitado por uma cláusula de mais-valia de 50% no acordo com o Real Madrid. Isso significa que € 20 milhões de sua cláusula de rescisão de € 40 milhões (£ 34,5 milhões/US$ 45 milhões) irão para o Real Madrid, embora um ganho de € 15 milhões (£ 13 milhões/US$ 17 milhões) ainda seja significativo para um clube do porte do Osasuna. A saída de Munoz sempre pareceu provável depois de uma temporada em que ele teve participação em 12 gols e foi convocado para a seleção da Espanha para a Copa do Mundo, e a cláusula de rescisão significava que o clube tinha as mãos atadas em relação ao valor. Nota: B-

    Para o Liverpool: A primeira contratação da era Andoni Iraola, e mais combustível para a rivalidade de Liverpool e Newcastle no mercado de transferências! O Newcastle havia identificado Munoz como o substituto ideal a longo prazo para Anthony Gordon, que se juntou ao Barcelona, mas, percebendo uma oportunidade de mercado, o Liverpool agiu para atravessar o negócio, apesar de as conversas estarem em estágio avançado e de a própria proposta do clube de Tyneside ter sido supostamente aceita. O Liverpool já verá isso como uma espécie de golpe de mercado, então, mas também ficará empolgado por contratar um ponta jovem tão bem avaliado por um valor que pode acabar se mostrando uma pechincha. Munoz pode atuar pelos dois lados, assim como por dentro, oferecendo qualidade e profundidade muito necessárias depois que a saída de Mohamed Salah e a lesão de Hugo Ekitike deixaram um enorme vazio no ataque do Liverpool. Um atacante direto e veloz, que também trabalha duro defensivamente, o jogador de 22 anos parece ser o encaixe ideal para o estilo de jogo do novo Iraola, com o novo técnico aparentemente pressionando para que o negócio acontecesse. No entanto, ele terá de garantir que o jovem espanhol não bloqueie o caminho de Rio Ngumoha para se tornar uma verdadeira superestrela, embora o clube esteja supostamente confiante de que esse não será o caso. Nota: A 

    Para Munoz: Depois de Liverpool e Newcastle terem tido propostas aceitas, é preciso pensar que a decisão entre os dois ficou nas mãos do jogador, e não dá para culpar Munoz por escolher uma transferência para Anfield. Apesar de ainda ter apenas 22 anos, ele já teve um início de carreira um tanto nômade, e este já será seu terceiro grande clube. Depois de passar pelo famoso sistema de base La Masia, do Barcelona, ele acabou depois no Real Madrid antes de se juntar ao Osasuna há apenas um ano. Desta vez, Munoz vai esperar se firmar e se estabelecer como uma estrela de longo prazo em seu novo ambiente, e seu compatriota Iraola deve ser o técnico ideal para ajudá-lo na adaptação. Ele terá uma briga para conquistar uma vaga entre os titulares, e isso pode exigir que melhore sua produção geral, com o Liverpool ainda sendo apontado como interessado em Yan Diomande, o muito bem avaliado mago das pontas do RB Leipzig, mas ainda assim ele deve ter muitas oportunidades no novo ataque do Liverpool graças à sua versatilidade. Nota: A

    Krishan Davis

  • Ibrahima Konate Real Madrid GFXGetty/GOAL

    18 de junho: Ibrahima Konate (Liverpool para o Real Madrid, sem custos)

    Para o Liverpool: O Liverpool realmente ficou entre a cruz e a espada no que dizia respeito ao futuro de Konate, mas essa situação poderia ter sido evitada se o contrato do zagueiro não tivesse sido deixado chegar tão perto do fim em primeiro lugar. Se o Liverpool o tivesse amarrado a um novo contrato quando ele estava no auge de sua forma durante a campanha vitoriosa pelo título de 2024-25, então poderia ter exigido uma boa taxa quando chegasse a hora de seguir caminhos diferentes, mas o francês acabou saindo de graça após uma temporada individual terrível. Do jeito que aconteceu, teria sido simplesmente bizarro o Liverpool ceder às exigências salariais exorbitantes de Konate, supostamente em torno de £250.000 por semana, em meio a uma campanha desorganizada marcada por uma sequência de erros de grande repercussão, com negociações exaustivas que se arrastaram por meses e meses terminando em nada, apesar de o jogador ter afirmado em abril que estava perto de um acordo. O Liverpool, ao menos, já contratou possíveis substitutos em Giovanni Leoni e Jeremy Jacquet, mas isso ainda assim foi uma enorme perda de tempo para todos. Nota: D

    Para o Real Madrid: Presume-se, então, que o Real Madrid dará ao antigo alvo de longo prazo Konate o tipo de salário astronômico que ele busca, o que, apesar de o clube não pagar uma taxa, representa um risco diante de quão mal o zagueiro atuou ao longo de toda a frágil defesa de título do Liverpool. Vale lembrar que o Real Madrid supostamente havia decidido encerrar o interesse no jogador ainda em novembro do ano passado, o que é revelador. O francês é um bom defensor em seus melhores dias e, aos 27 anos, provavelmente ainda não chegou aos anos de auge para jogadores de sua posição. O Real está efetivamente apostando que ele reencontrará sua melhor forma na Espanha, e ele pode ser uma solução de custo relativamente baixo para um setor problemático do clube; David Alaba deixará o Bernabéu neste verão, Antonio Rudiger já passou do auge, Eder Militao continua sendo atormentado por lesões e Dean Huijsen ainda é muito jovem. Konate está longe de ser uma solução de primeira linha, no entanto, e isso tem cara de uma transferência que pode dar muito errado muito rapidamente, dada a intensa pressão em torno do Real Madrid, tanto dos torcedores quanto da mídia. Nota: B

    Para Konate: Certamente o maior vencedor dessa situação é Konate, que está prestes a conseguir tanto sua transferência dos sonhos para o Real Madrid quanto os salários milionários que deseja. No entanto, ele terá de se adaptar rapidamente como potencial titular ao lado de Huijsen; no caldeirão que é o Bernabéu, haverá muito menos paciência para os tipos de erros que marcaram sua última temporada em Anfield. Konate seguiu os passos de Trent Alexander-Arnold ao concluir uma transferência sem custos para Madri, e as dificuldades do inglês em sua temporada de estreia devem servir de alerta. No entanto, se ele conseguir recuperar cedo a confiança e sua melhor forma, então terá a oportunidade de se estabelecer como uma peça-chave em um dos maiores clubes do mundo no novo Real de Jose Mourinho. Se isso é algo de que ele é capaz, porém, está longe de ser garantido. Nota: A

    Krishan Davis

  • Chelsea v Manchester City - Emirates FA Cup FinalGetty Images Sport

    17 de junho: Bernardo Silva (Manchester City para o Real Madrid, de graça)

    Para o Man City: A perda de uma lenda. Bernardo é, muito simplesmente, um dos melhores jogadores de futebol que já atuaram na Premier League, um meia ofensivo maravilhosamente trabalhador e inventivo, que foi absolutamente fundamental no período de sucesso sustentado do Manchester City. De fato, o português era essencialmente o jogador perfeito para Pep Guardiola, e é por isso que o catalão gostava tanto dele e até derramou algumas lágrimas durante a emocionante despedida de Silva do Etihad. Guardiola esperava que o jogador de 31 anos encerrasse a carreira no City, mas esta é uma saída que já vinha se desenhando há algum tempo. Vê-lo sair de graça obviamente não é bom do ponto de vista financeiro, mas era o mínimo que ele merecia depois de nove anos de serviços estelares. Ainda assim, sua habilidade, inteligência e, talvez acima de tudo, personalidade farão muita falta no City. Nota: D

    Para o Real Madrid: Dois motivos para comemorar. O Real Madrid não apenas contratou sem custos um jogador de qualidade excepcional, como também venceu o arquirrival Barcelona na disputa por sua assinatura. Após meses de especulação, parte da qual Bernardo até comentou publicamente, uma ida para o Camp Nou parecia certa. No entanto, a chegada de Jose Mourinho ao Bernabéu claramente mudou tudo. 'The Special One' fez da contratação de seu compatriota uma prioridade, e o acordo foi praticamente fechado em 36 horas. Os melhores dias de Silva estão, sem dúvida, para trás, mas ele mostrou durante a disputa pelo título da Premier League da temporada passada que segue capaz de se impor nos maiores jogos, e sua atuação contra o Arsenal no Etihad foi excelente. Talvez mais importante do que qualquer outra coisa, porém, Bernardo provavelmente seja o modelo ideal para os membros mais jovens do elenco do Madrid, a personificação do que Mourinho quer de seus jogadores, aquela mistura perfeita de talento e tenacidade. Nesse contexto, é fácil entender por que o Real atravessou o movimento do Barça pelo internacional português. Nota: B+

    Para Bernardo Silva: A transferência para a Espanha que ele busca há tanto tempo. Há pelo menos os últimos três verões, se não mais, Silva vem sendo ligado a uma transferência para um dos principais times de La Liga. Repetidas vezes, porém, Guardiola o convenceu a passar mais uma temporada no Etihad. Desta vez, no entanto, não houve como mudar a cabeça de Bernardo, e agora ele finalmente terá a oportunidade de jogar por uma das potências tradicionais do futebol europeu. É verdade que o Madrid atravessa um momento difícil, tendo sido destronado no topo do futebol espanhol pelo Barça, mas ajudar Mourinho a recolocá-lo no seu lugar de destaque é um desafio que ele, sem dúvida, vai abraçar e aproveitar. A concorrência por vagas no Real é intensa e Silva não é tão dinâmico quanto já foi, mas, como Guardiola destacou, os primeiros cinco jardas estão na sua cabeça e, nesse sentido, poucos jogadores são tão rápidos quanto o ex-capitão do City. Assim, embora talvez seja uma pena que ele não tenha se transferido para o Madrid quando era um pouco mais jovem, Bernardo tem a experiência e a qualidade para emular Luka Modric, que Mourinho levou ao Bernabéu, brilhando na Espanha até o fim dos seus 30 anos. Nota: A+

    Mark Doyle

  • Marc Cucurella Real Madrid GFXGetty/GOAL

    15 de junho: Marc Cucurella (Chelsea para o Real Madrid, € 60 milhões)

    Para o Chelsea: Esta parece ser uma situação estranha para o Chelsea; Cucurella é um jogador que se desenvolveu e virou uma peça defensiva fundamental para o clube desde que chegou em 2022, após um início pouco promissor, então vê-lo sair com prejuízo é um pouco intrigante. Em sua melhor forma, ele é, sem dúvida, um dos melhores do mundo em sua posição. Dito isso, o Chelsea claramente pagou caro demais quando contratou o espanhol junto ao Brighton por £60 milhões (US$ 80 milhões) e, considerando que ele teria sinalizado nos bastidores a intenção de sair e tem criticado abertamente a forma como o clube está sendo administrado, provavelmente ficará satisfeito em recuperar até £52 milhões (US$ 69 milhões), após considerar que ele não era intocável. De fato, o clube talvez tivesse dificuldade para conseguir mais do que isso nas próximas janelas por um jogador que completa 28 anos em julho. A saída de Cucurella também significa que um elenco carente de experiência perde uma de suas cabeças mais experientes, mas o Chelsea deve estar confiante de que o jovem Jorrel Hato pode preencher essa lacuna, assim como o esperado novo reforço Valentin Barco. Nota: B-

    Para o Real Madrid: Parece que tudo o que Jose Mourinho diz é feito, já que o Real Madrid inicia sua campanha de reforços nesta janela antecipada com uma contratação chocante. O clube gastou alto em um lateral-esquerdo ainda no verão passado para trazer Alvaro Carreras de volta ao Bernabeu vindo do Benfica, mas isso não o impediu de desembolsar pesado por Cucurella, que teria sido identificado como alvo por seu novo (velho) técnico. Uma taxa de €60 milhões é muito alta para um time que adotou uma postura relativamente econômica no mercado de transferências nos últimos anos, e isso exigirá retorno imediato sobre o investimento em um jogador cujo rendimento caiu um pouco nos últimos meses. Perto de completar 28 anos, Cucurella deveria estar no auge, mas quantos anos mais de alto nível o Real Madrid realisticamente vai conseguir tirar dele? Ao menos, ele tem as características de um jogador “à la Mourinho”, com sua energia e agressividade. O Real também agora se encontra com quatro laterais-esquerdos no elenco principal: o novo reforço, Carreras, Ferland Mendy e Fran Garcia, então algo certamente terá de acontecer em termos de saídas. Nota: C

    Para Cucurella: Sem dúvida o principal beneficiado por essa transferência, Cucurella cumpriu seu objetivo de escapar de um Chelsea sem rumo e se juntou a um dos maiores clubes do planeta no auge. Havia sido amplamente noticiado que o defensor queria retornar à Espanha, depois de ficar desiludido com a maneira como a BlueCo vinha conduzindo seus negócios em Stamford Bridge, mas ninguém esperava que ele fosse para o Bernabeu em meio ao interesse do Atletico Madrid. Não é surpreendente, então, que o acordo tenha sido fechado tão rapidamente, com Cucurella presumivelmente dizendo sim imediatamente quando o Real Madrid o procurou. Considerando que ele aparentemente foi escolhido por Mourinho, tem grande chance de se firmar como peça-chave também, com Carreras provavelmente revezando na equipe titular do português. No entanto, à luz da alta taxa paga, ele precisa render de imediato ou corre o risco de ter a famosa torcida impaciente do Bernabeu em seu encalço, especialmente por causa de suas ligações com o Barcelona. Nota: A

    Krishan Davis


  • Sydney FC v Tottenham Hotspur: Sydney Super CupGetty Images Sport

    5 de junho: Andy Robertson (do Liverpool para o Tottenham, sem custos)

    Para o Liverpool: Uma saída emocionante. Robertson certamente figura entre as melhores contratações da história do clube, uma peça-chave da era Jurgen Klopp contratada por apenas £ 8 milhões junto ao Hull City ainda em 2017 e, no auge, era possivelmente o melhor lateral-esquerdo do mundo. Não há como negar, porém, que a idade começava a pesar para o jogador de 32 anos, motivo pelo qual o Liverpool se antecipou para substituí-lo ao contratar Milos Kerkez no verão passado, e teria até vendido Robertson durante a janela de inverno se tivesse conseguido chamar Kostas Tsimikas de volta da Roma. O problema agora, porém, é que Kerkez ainda não se adaptou totalmente a Anfield, enquanto ficou dolorosamente claro durante uma complicada campanha de 2025-26 para o Liverpool que a experiência, a tenacidade e a personalidade de Robertson farão muita falta em Merseyside. De fato, a preocupação entre os torcedores agora é que a saída de Robertson, junto com a de Mohamed Salah, só faça o nível cair ainda mais na próxima temporada. Nota: D

    Para o Tottenham: Continua sendo uma movimentação surpreendente. O Tottenham obviamente tentou contratar Robertson em janeiro, mas era difícil entender exatamente por quê. O elenco do Tottenham talvez estivesse carente de qualidade e profundidade em várias áreas do campo, mas a lateral esquerda não era realmente uma delas. Ben Davies havia acabado de fraturar o tornozelo, claro, mas o Tottenham ainda tinha Destiny Udogie e o versátil Djed Spence como opções, enquanto o adolescente brasileiro Souza havia acabado de chegar do Santos. O argumento era que Robertson teria sido um reforço importante para um vestiário em desordem, e ele certamente pode ajudar o novo técnico Roberto De Zerbi a cultivar uma nova cultura de comprometimento de 100% dentro do elenco. O fato de ele estar chegando tardiamente sem custos é um pequeno bônus agradável, mas persiste a sensação de que o Tottenham não necessariamente precisava de Robertson. Nota: C

    Para Robertson: Uma decisão intrigante. Dá para entender por que Robertson estava disposto a deixar o Liverpool em janeiro. Ele havia sido rebaixado à condição de segunda opção atrás de um jogador que não vinha atuando particularmente bem e queria jogar regularmente na Premier League antes da Copa do Mundo, algo que o Tottenham aparentemente estava disposto a lhe oferecer. No fim, Robertson começou mais jogos na segunda metade da temporada do que provavelmente esperava, o que significa que ele chega à América do Norte em condição razoável, mas nunca houve qualquer chance de ele permanecer em Anfield, porque o Liverpool não lhe ofereceu uma renovação em nenhum momento. No entanto, ele tinha outras opções além do Tottenham, com a Juventus entre os clubes apontados como interessados em contratar o capitão da Escócia. Assim, é um pouco estranho que ele tenha decidido se juntar a um clube que só evitou por pouco o rebaixamento para a Championship na última rodada da temporada. No entanto, Robertson pode até descobrir que o Tottenham é uma opção mais atraente agora do que era em janeiro, já que De Zerbi é inquestionavelmente capaz de melhorar significativamente o time ao longo do verão. Ainda assim, seguimos sem estar convencidos de que Robertson realmente vá jogar muito mais no norte de Londres do que jogou no Liverpool na temporada passada. Nota: C

    Mark Doyle

  • FBL-ESP-LIGA-BARCELONAAFP

    29 de maio: Anthony Gordon (do Newcastle para o Barcelona, € 80 milhões)

    Para o Newcastle: Uma mudança de abordagem reveladora. O Newcastle lutou com unhas e dentes para segurar Alexander Isak no verão passado antes de, tardiamente, permitir que ele se juntasse ao Liverpool. Por mais triste que isso possa parecer, teria sido muito melhor simplesmente ceder de imediato e deixá-lo sair assim que apresentou um pedido de transferência, porque a perturbação causada pelo atacante sueco não ajudou em nada Eddie Howe e seus jogadores. O Newcastle, assim, agiu rápido para se desfazer de outro atacante insatisfeito, e por uma taxa fantástica. Gordon é um atacante trabalhador, talentoso e versátil, mas nunca fez nada no clube ou na seleção para sugerir que vale £69 mi. Claro, o desafio agora para o Newcastle é investir o dinheiro com sabedoria, porque desperdiçou completamente o que recebeu por Isak, e atrair grandes talentos não vai ser nada mais fácil neste verão. O Newcastle já não pode mais oferecer futebol de Champions League a potenciais novos reforços, e sua patética 12ª colocação na Premier League, somada ao desejo de Gordon de seguir Isak para fora de St. James' Park, prova que o Newcastle já não é mais uma ameaça séria à elite da Inglaterra sob donos sauditas cada vez mais desinteressados. Nota: B-

    Para o Barcelona: Um sinal realmente preocupante. O Barcelona já não está em posição de gastar muito com jogadores há algum tempo por causa de seus bem documentados problemas para cumprir as rígidas regras financeiras de La Liga, então não é um bom sinal que seu primeiro movimento depois de finalmente colocar a casa em ordem seja torrar €80 mi em Gordon. O internacional inglês certamente deve se mostrar uma adição útil. Ele pode atuar praticamente em qualquer lugar do trio de frente e é uma máquina de pressão, ao contrário de Marcus Rashford, então é fácil entender por que Hansi Flick deu sinal verde para a chegada de Gordon. No entanto, simplesmente não há como fugir do fato de que o Barça pagou demais. É verdade que Gordon pode fazer uma boa Copa do Mundo, lançando assim um olhar mais favorável sobre o preço, enquanto também foi apontado que o Scouser marcou 10 vezes nesta Champions League, mas seis desses gols saíram contra Qarabag e Union Saint-Gilloise, e metade deles em cobranças de pênalti. Doze gols em suas últimas 60 partidas na Premier League são um indicador muito melhor do tipo de média de gols que os torcedores do Barça devem esperar de sua mais nova contratação. Então, embora Gordon tenha mais chances de dar a Flick o que ele quer de um ponta, e vá receber um salário menor do que Rashford, havia opções com melhor custo-benefício em outro lugar, o que sugere que o Barça voltou a ter mais dinheiro do que juízo. Nota: C+

    Para Gordon: É o tipo de coisa com que se sonha. Apesar de algumas atuações bastante inconsistentes na Premier League, particularmente nos últimos dois anos, Gordon conseguiu a transferência para um grande clube que claramente vinha almejando havia algum tempo. Ele mesmo admitiu que ficou balançado por ligações anteriores com o Liverpool, clube de sua cidade natal e para o qual também torcia quando criança, enquanto inicialmente parecia que ele iria para o Bayern de Munique neste verão. No entanto, os bávaros compreensivelmente recuaram diante do valor pedido, e aí está o grande desafio que Gordon enfrenta agora. A possível chegada de Julian Alvarez tiraria um bom tanto de atenção do jogador de 25 anos, mas ele ainda estará sob enorme pressão para justificar sua taxa, porque o Barça não pagou €80 mi por um jogador de papel secundário. Gordon precisa provar que merece ser titular em um time repleto de estrelas, e isso não será fácil. Basta perguntar a Rashford, que agora parece excedente no Camp Nou apesar de ter acumulado 28 participações em gols em sua temporada de estreia no Barça. Ainda assim, Gordon provavelmente mal consegue acreditar na própria sorte. Ele vai passar de jogar com Anthony Elanga para formar ao lado de Lamine Yamal! Nota: A

    Mark Doyle