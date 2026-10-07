Questionado se espera que o City comece a temporada 2027-28 como um time da Premier League, o herói do acesso da Division Two de 1999, Dickov, falando em associação com 247Bet, disse à GOAL: “Não estou fugindo da pergunta. Digo isso desde o início, desde que isso veio à tona: acho que é uma questão muito difícil de responder.

“Tenho ouvido muita coisa dos dois lados. Tenho ouvido muitos ex-jogadores e comentaristas falando sobre isso, dizendo qual deveria ser a punição, o que deveria acontecer, o que não deveria acontecer, a gravidade disso. Do outro lado, o City e os comunicados que fez.

“A verdade é que ninguém sabe de fato. Nós realmente não sabemos e digo isso de forma geral, não acho que ninguém saiba. Não acho que nós aqui, as pessoas na TV, provavelmente a Premier League e o Man City, saibamos neste momento o que vai acontecer com o recurso, se vão ganhar, se não vão, quais serão as sanções, quão severas elas serão, se haverá alguma sanção.

“É simplesmente uma questão muito difícil para eu responder, porque tem sido interessante ouvir a opinião de muitas pessoas sobre isso do meu ponto de vista. Muita gente tem sido muito enfática em suas opiniões, e eu entendo.

“Mas eu sinceramente acho que às vezes talvez seja melhor apenas esperar para ver qual será o desfecho, o desfecho final, antes de realmente arriscar um palpite sobre o que vai acontecer. Porque, não vou mentir para você, não faço ideia de qual vai ser o resultado.”