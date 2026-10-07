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O "confiante" Manchester City tem "algumas cartas na manga"? O herói cult Paul Dickov fala sobre as 115 acusações, possíveis sanções e a postura "desafiadora" após comunicado "falso"
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Saga do fair play financeiro se arrasta há mais de três anos
Mais de três anos e meio se passaram desde que o City foi informado pela primeira vez de que supostas irregularidades financeiras no Etihad Stadium estavam sendo investigadas. Após uma longa apuração, essa notícia veio à tona em fevereiro de 2023.
Uma audiência de 10 semanas, conduzida por uma comissão independente, ocorreu em setembro de 2024 e foi concluída até o fim do ano-calendário. Foi só no outono de 2026 que surgiram relatos sobre a suposta culpa do City, com a Premier League eventualmente se pronunciando publicamente.
Não há informações sobre o que acontece a seguir, com várias sanções sendo especuladas, desde grandes perdas de pontos, que levariam ao rebaixamento inevitável da elite do futebol inglês, até enormes pacotes de compensação, multas e embargos de transferências.
Ao longo de todo o processo, o City sempre alegou inocência e não admitiu qualquer irregularidade. Esse continua sendo o caso, após declarações do CEO Ferran Soriano e do presidente do clube, Khaldoon Al Mubarak.
O Man City será uma equipe da primeira divisão em 2027-28?
Questionado se espera que o City comece a temporada 2027-28 como um time da Premier League, o herói do acesso da Division Two de 1999, Dickov, falando em associação com 247Bet, disse à GOAL: “Não estou fugindo da pergunta. Digo isso desde o início, desde que isso veio à tona: acho que é uma questão muito difícil de responder.
“Tenho ouvido muita coisa dos dois lados. Tenho ouvido muitos ex-jogadores e comentaristas falando sobre isso, dizendo qual deveria ser a punição, o que deveria acontecer, o que não deveria acontecer, a gravidade disso. Do outro lado, o City e os comunicados que fez.
“A verdade é que ninguém sabe de fato. Nós realmente não sabemos e digo isso de forma geral, não acho que ninguém saiba. Não acho que nós aqui, as pessoas na TV, provavelmente a Premier League e o Man City, saibamos neste momento o que vai acontecer com o recurso, se vão ganhar, se não vão, quais serão as sanções, quão severas elas serão, se haverá alguma sanção.
“É simplesmente uma questão muito difícil para eu responder, porque tem sido interessante ouvir a opinião de muitas pessoas sobre isso do meu ponto de vista. Muita gente tem sido muito enfática em suas opiniões, e eu entendo.
“Mas eu sinceramente acho que às vezes talvez seja melhor apenas esperar para ver qual será o desfecho, o desfecho final, antes de realmente arriscar um palpite sobre o que vai acontecer. Porque, não vou mentir para você, não faço ideia de qual vai ser o resultado.”
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Quantos clubes precisariam votar pela expulsão da Premier League
Se o City acabasse sendo expulso da Premier League, então 15 de seus 19 rivais da elite teriam de votar a favor dessa expulsão. Ao ser questionado se isso parece improvável, dado o quão importante o Manchester City é para a marca global da divisão e seu apelo de massa, Dickov acrescentou: “Você não pensaria isso.
“Você não sabe, eu não imaginava que as acusações viriam à tona com a gravidade com que vieram, mas vieram. Você pensaria que, depois disso vir à tona, o clube, o presidente, Ferran, Khaldoon, seriam tão firmes e tão enfáticos em sua defesa? Porque foi assim que eles responderam.
“Tudo o que posso dizer é que, pelas minhas experiências com o clube, e especialmente com os donos, eles são pessoas realmente, realmente boas. O que fizeram, não só em campo, o que fizeram por Manchester em geral fora de campo, e a forma como têm agido, nós só os conhecemos como boas pessoas que fizeram coisas boas.
“Então, neste momento, com as declarações que deram, tudo o que podemos fazer é confiar neles, porque eles sempre fizeram o bem desde que chegaram aqui. Portanto, até esse ponto, não apenas eu, mas obviamente muitos torcedores do City e seus amigos, temos apenas que acreditar neles neste momento.”
O Manchester City ainda tem cartas na manga?
O City tem sido tão firme em sua posição, em meio a uma forte reação contrária em alguns momentos, que seria um pouco bizarro vê-lo acabar sendo atingido por mais de 100 acusações de violações de regulamentos.
Questionado sobre se o oito vezes campeão da Premier League pode ainda ter mais algumas cartas na manga, Dickov disse: “Se são algumas cartas na manga ou não, como você quiser colocar, eles obviamente têm alguma coisa.
“Eles são realmente boas pessoas no topo. E esta é, mais uma vez, a minha opinião pessoal: se não tivessem alguma coisa, acho que admitiriam isso. Obviamente, sentem que há algo ali, sentem que foram prejudicados, e é algo pelo qual vão lutar até o fim.
“E, falando com todos os meus amigos que são torcedores do City de verdade, essa é a única coisa que tem lhes dado esperança neste momento, porque eles só fizeram bem ao clube desde que estão aqui. Além disso, o fato de a defesa ser tão forte, eu diria até arrogante e incisiva, nos dá, deste lado, um pouco de esperança.”
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Viagem a Anfield promete ser movimentada
O City voltou a gastar pesado na janela de transferências de verão, contratando nomes como Elliot Anderson e Enzo Fernandez, e, depois de sofrer uma derrota para o Arsenal na Community Shield, somou o máximo de pontos nas cinco primeiras partidas da Premier League de 2026-27 para assumir a liderança da tabela.
Seu retorno à ação após a pausa para jogos internacionais promete ser movimentado, com uma visita ao Liverpool pela frente. Anfield deve estar em ebulição no domingo, embora ainda não esteja determinado o que o futuro de curto e longo prazo reserva para as duas equipes de peso envolvidas em um confronto muito aguardado.
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