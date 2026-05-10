O Como garante a classificação para as competições europeias pela primeira vez na história, enquanto a cotação de Cesc Fàbregas volta a subir em meio a rumores de uma possível transferência para o Chelsea

Embora a classificação para a Liga Conferência já esteja garantida para o clube, que ocupa a sexta posição com 65 pontos, a disputa pelas vagas nas competições europeias de nível superior continua acirrada. Faltando duas partidas para o fim, o Como está a apenas dois pontos da Roma, quinta colocada, que atualmente ocupa a vaga da Liga Europa com 67 pontos. O sonho da Liga dos Campeões também continua ao alcance; embora o campeão Inter esteja fora de alcance com 85 pontos, o segundo colocado Napoli (70) ainda está bem na briga ao lado da Juventus (68) e do AC Milan (67). A equipe de Fàbregas precisa aproveitar qualquer tropeço desse grupo acirrado acima dela.