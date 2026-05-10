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O Como garante a classificação para as competições europeias pela primeira vez na história, enquanto a cotação de Cesc Fàbregas volta a subir em meio a rumores de uma possível transferência para o Chelsea
Marco histórico no Bentegodi
O Como garantiu sua vaga nas competições europeias da próxima temporada após uma vitória apertada por 1 a 0 contra o Hellas Verona no domingo. Anastasios Douvikas abriu o placar aos 71 minutos, marcando seu 13º gol na temporada e garantindo matematicamente que o time de Como terminasse entre os seis primeiros. O resultado histórico coloca o time com 10 pontos de vantagem sobre o sétimo colocado, o Atalanta, na tabela da Série A. Fàbregas, que assumiu o comando de forma definitiva em 2024, transformou completamente o time italiano, garantindo a participação em competições continentais exatamente dois anos após o clube ter comemorado sua promoção para a primeira divisão.
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Fàbregas reflete sobre sua trajetória emocionante
Após o apito final, um emocionado Fàbregas conversou com a DAZN sobre a magnitude dessa conquista. Ele disse: “Estou muito feliz e orgulhoso hoje. Há dois anos, nesta mesma data, fomos promovidos para a Série A e hoje estamos nos classificando para as competições europeias. A equipe, o clube, a torcida, todos cresceram; é algo inexplicável. Vamos nos lembrar deste dia daqui a vinte anos.” O jogador de 39 anos também destacou as exigências mentais do futebol moderno, acrescentando: “Hoje em dia, com as redes sociais, tudo acontece muito rápido, há muita pressão. É preciso aproveitar. Não me lembro quantos troféus ganhei, mas ainda há muito mais por vir.”
Ambições na Premier League e visão tática
Enquanto o Como comemora sua notável ascensão, a crescente reputação de seu técnico inevitavelmente gerou rumores sobre um retorno à Inglaterra. O Chelsea tem sido fortemente associado ao seu ex-meio-campista, que recentemente admitiu que a Premier League continua sendo o destino final em seus planos de longo prazo. Apesar das especulações em torno de seu futuro, o espanhol continua totalmente comprometido com sua filosofia baseada na posse de bola no Estádio Giuseppe Sinigaglia. Atuando como acionista minoritário, ele assumiu o controle total da direção esportiva do clube, rejeitando firmemente qualquer tática de bola longa em favor do futebol bonito e expansivo que definiu sua ilustre carreira como jogador.
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Disputa acirrada pelas vagas na Liga dos Campeões
Embora a classificação para a Liga Conferência já esteja garantida para o clube, que ocupa a sexta posição com 65 pontos, a disputa pelas vagas nas competições europeias de nível superior continua acirrada. Faltando duas partidas para o fim, o Como está a apenas dois pontos da Roma, quinta colocada, que atualmente ocupa a vaga da Liga Europa com 67 pontos. O sonho da Liga dos Campeões também continua ao alcance; embora o campeão Inter esteja fora de alcance com 85 pontos, o segundo colocado Napoli (70) ainda está bem na briga ao lado da Juventus (68) e do AC Milan (67). A equipe de Fàbregas precisa aproveitar qualquer tropeço desse grupo acirrado acima dela.