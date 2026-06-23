O Como fecha a contratação de Kaiki, que deve chegar à Itália para os exames médicos. Vojvoda, van der Brempt e Kempf podem sair; todos são alvos para a defesa

O Como se mostra um dos clubes mais ativos no mercado de transferências, enquanto aguarda a abertura oficial das negociações, prevista para segunda-feira, 29 de junho. O clube lariano, fortalecido também pelas receitas decorrentes da classificação para a próxima Liga dos Campeões, começou a dar os primeiros passos para oferecer a Cesc Fàbregas um elenco preparado para ser competitivo também na próxima temporada. Quinta-feira será talvez o dia decisivo para tentar convencer o Real Madrid a deixar Nico Paz por pelo menos mais um ano, mas há muitos outros assuntos em aberto para o diretor esportivo Ludi.





NA QUINTA-FEIRA SERÁ DECIDIDO O FUTURO DE NICO PAZ: AS ÚLTIMAS NOTÍCIAS



