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Cesc Fabregas ComoGetty Images

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O Como fecha a contratação de Kaiki, que deve chegar à Itália para os exames médicos. Vojvoda, van der Brempt e Kempf podem sair; todos são alvos para a defesa

Como
Mercado da bola
Cesc Fábregas
Kaiki
Y. Couto
L. Pirola

O diretor esportivo Ludi está tentando montar um elenco capaz de enfrentar a dupla jornada do campeonato e da Liga dos Campeões

O Como se mostra um dos clubes mais ativos no mercado de transferências, enquanto aguarda a abertura oficial das negociações, prevista para segunda-feira, 29 de junho. O clube lariano, fortalecido também pelas receitas decorrentes da classificação para a próxima Liga dos Campeões, começou a dar os primeiros passos para oferecer a Cesc Fàbregas um elenco preparado para ser competitivo também na próxima temporada. Quinta-feira será talvez o dia decisivo para tentar convencer o Real Madrid a deixar Nico Paz por pelo menos mais um ano, mas há muitos outros assuntos em aberto para o diretor esportivo Ludi.


NA QUINTA-FEIRA SERÁ DECIDIDO O FUTURO DE NICO PAZ: AS ÚLTIMAS NOTÍCIAS


  • MOVIMENTOS NAS ÁREAS EXTERNAS

    Segundo informações da Sky Sport, a primeira contratação concretizada pelo Como é a aquisição, do Cruzeiro, do ponta-esquerdo canhoto Kaiki, nascido em 2003, que deve chegar amanhã à Itália para realizar os exames médicos e assinar o contrato que o vinculará ao time da Lombardia nas próximas temporadas. O negócio foi fechado por 12 milhões de euros, mais 2 em bônus. O jogador brasileiro disputará a vaga com Alex Valle e, numericamente, substituirá Alberto Moreno, que deixará o clube ao término do contrato. O foco na linha de laterais é confirmado pela negociação ainda em andamento com o Borussia Dortmund por Yan Couto, que, por sua vez, substituiria um entre Vojvoda e van der Brempt, que não fazem mais parte dos planos de Fábregas.

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  • IDÉIA DE CENTRAIS

    E, por falar em zagueiros, vale ficar de olho nas diversas possibilidades que o Como está mantendo em aberto no que diz respeito à defesa central. Diego Carlos retornará ao Fenerbahçe após o término do empréstimo em 30 de junho, enquanto nas últimas horas surgiram rumores bastante insistentes sobre um possível retorno de Kempf à Alemanha, já que ele agrada ao Borussia Dortmund. Nesse caso, além da ideia de contratar um zagueiro central italiano por questões de lista – Pirola, do Olympiacos, é um dos nomes em destaque –, continuam em aberto as opções que apontam para Tarik Muharemovic, do Sassuolo (sobre o qual a Juventus detém 50% dos direitos de revenda), e para Andrés Cuenca, um jogador muito promissor nascido em 2007, formado nas categorias de base do Barcelona.