O Como está perto de fechar um acordo para contratar Mattia Liberali do Catanzaro por 6 milhões de euros, valor que aciona a cláusula de rescisão. A informação foi revelada por Fabrizio Romano. O Milan receberá 3 milhões de euros, jáque havia acordado, há um ano, com o Catanzaro, receber 50% de uma eventual venda do jogador nascido em 2007.





Segundo Romano, já foi alcançado um acordo sobre o salário, enquanto os detalhes finais serão acertados ao longo desta semana. O Como não vai esperar muito tempo e não quer disputas de lances.



