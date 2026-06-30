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Italy v Serbia - UEFA European Under-19 Championship 2026 Group BGetty Images Sport
Gianluca Minchiotti

Traduzido por

O Como está perto de contratar Liberali, mas o Milan não desiste

Como
Mercado da bola
Milan
M. Liberali
Catanzaro

Chegou-se a um acordo sobre o salário

O Como está perto de fechar um acordo para contratar Mattia Liberali do Catanzaro por 6 milhões de euros, valor que aciona a cláusula de rescisão. A informação foi revelada por Fabrizio Romano. O Milan receberá 3 milhões de euros, jáque havia acordado, há um ano, com o Catanzaro, receber 50% de uma eventual venda do jogador nascido em 2007.


Segundo Romano, já foi alcançado um acordo sobre o salário, enquanto os detalhes finais serão acertados ao longo desta semana. O Como não vai esperar muito tempo e não quer disputas de lances.


  • Nas últimas horas, o Milan também está tentando voltar a se interessar pelo jogador, para trazê-lo de volta a Milão. Bastaria ao clube rossonero pagar ao Catanzaro 3 milhões dos 6 previstos na cláusula. Nos últimos dias, também houve interesse pelo meia-atacante (30 partidas e 4 gols pelo Catanzaro na temporada 2025-26) por parte do Sassuolo, de Alberto Aquilani (novo técnico dos neroverdi, que treinou Liberali na Calábria), e da Juventus.


    De acordo com os últimos rumores, divulgados por Romano, Liberali escolheu o Como.


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