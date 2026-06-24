O Como dá o primeiro passo para contratar o zagueiro do Chelsea, enquanto o Inter, campeão da Série A, pensa em entrar na disputa pela contratação

O especialista em transferências Fabrizio Romano informa que o Como fez uma oferta oficial pelo zagueiro. O ambicioso time da Série A, comandado pelo ex-meio-campista do Chelsea e do Arsenal, Cesc Fàbregas, busca reforçar seu elenco após garantir uma improvável vaga na Liga dos Campeões da próxima temporada. Chalobah, que está no Chelsea desde os oito anos de idade, é visto como o principal alvo para liderar a campanha do clube na competição continental.

Embora o valor exato da transação não tenha sido divulgado, sabe-se que o Chelsea está aberto a ofertas pelo jogador formado em Cobham. Apesar de ter sido titular na última temporada — na qual disputou 47 partidas em todas as competições e marcou três gols na Premier League —, a diretoria do clube está disposta a vendê-lo para financiar seus próprios reforços defensivos. O jogador tem contrato até 2028, o que dá aos Blues uma posição forte nas negociações.







