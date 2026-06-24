Goal.com
Ao Vivo

Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.

+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais

NÃO PERCA NENHUM MOMENTO DA COPA DO MUNDO

Seu passe de acesso total a resultados, atualizações em tempo real e análises
Explore
Chelsea v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport
Khaled Mahmoud

Traduzido por

O Como dá o primeiro passo para contratar o zagueiro do Chelsea, enquanto o Inter, campeão da Série A, pensa em entrar na disputa pela contratação

Como
T. Chalobah
Chelsea
Inter Milan
Campeonato Italiano
Premier League
Mercado da bola

Parece cada vez mais provável que Trevoh Chalobah troque Stamford Bridge pela Série A neste verão, à medida que a disputa por sua contratação se intensifica na Itália. O zagueiro, que atualmente está com a seleção da Inglaterra na Copa do Mundo, tornou-se o principal alvo dos gigantes italianos Inter e do ambicioso recém-promovido Como, que já apresentou uma oferta inicial por seus serviços.

  • Como apresentar uma oferta oficial por Chalobah

    O especialista em transferências Fabrizio Romano informa que o Como fez uma oferta oficial pelo zagueiro. O ambicioso time da Série A, comandado pelo ex-meio-campista do Chelsea e do Arsenal, Cesc Fàbregas, busca reforçar seu elenco após garantir uma improvável vaga na Liga dos Campeões da próxima temporada. Chalobah, que está no Chelsea desde os oito anos de idade, é visto como o principal alvo para liderar a campanha do clube na competição continental.

    Embora o valor exato da transação não tenha sido divulgado, sabe-se que o Chelsea está aberto a ofertas pelo jogador formado em Cobham. Apesar de ter sido titular na última temporada — na qual disputou 47 partidas em todas as competições e marcou três gols na Premier League —, a diretoria do clube está disposta a vendê-lo para financiar seus próprios reforços defensivos. O jogador tem contrato até 2028, o que dá aos Blues uma posição forte nas negociações.



    • Publicidade
  • Wolverhampton Wanderers v Chelsea - Premier LeagueGetty Images Sport

    O Inter de Milão está acompanhando a situação

    O Como não é o único time italiano na disputa, já que o Inter, atual campeão da Série A, também está considerando uma contratação do zagueiro central. Os Nerazzurri buscam jogadores com comprovada trajetória europeia, e a experiência de Chalobah na Premier League, aliada à sua versatilidade, fazem dele uma opção atraente para a equipe de Cristian Chivu. Caso se inicie uma disputa acirrada por sua contratação, o Chelsea poderia obter um retorno significativo por esse jogador formado em sua base.

    A transferência representaria um salto em termos de prestígio imediato, já que a Inter defenderá seu título de Scudetto enquanto disputa o mais alto nível do futebol europeu. Para Chalobah, a perspectiva de atuar na Liga dos Campeões é um grande atrativo, especialmente considerando que o Chelsea não disputará nenhuma competição europeia na próxima temporada, após um desanimador 10º lugar no campeonato.

  • A fé de Tuchel e a paisagem da Inglaterra

    Apesar de seu futuro incerto no clube, Chalobah continua sendo muito valorizado pelo técnico da Inglaterra, Thomas Tuchel. O ex-técnico do Chelsea convocou o zagueiro de última hora para a seleção dos Três Leões na Copa do Mundo, depois que Tino Livramento foi forçado a desistir devido a uma lesão. Tuchel preferiu Chalobah ao veterano do Manchester United, Harry Maguire, provando que o jogador de 26 anos ainda tem muito a oferecer no nível de elite.

    É improvável que ele entre em campo, a menos que haja mais lesões, já que não jogou nas duas primeiras partidas da Inglaterra na Copa do Mundo — uma vitória por 4 a 2 sobre a Croácia e um empate em 0 a 0 contra Gana — e tem apenas uma partida pela seleção em seu currículo. No entanto, sua convocação mostra que ele é bem visto pelo técnico dos Três Leões, Thomas Tuchel, que mais uma vez optou por deixar Maguire, do Manchester United, em casa.

  • Marco Palestra AtalantaGetty

    A reestruturação do mercado de transferências do Chelsea continua

    A disposição de deixar Chalobah sair faz parte de uma reformulação mais ampla da defesa sob o comando do novo técnico Xabi Alonso. O Chelsea já está trabalhando nas substituições, com Maxence Lacroix, do Crystal Palace, e Jacobo Ramon, do próprio Como, figurando na lista de candidatos. O clube também fechou um acordo de 51 milhões de libras pelo jogador Marco Palestra, da Atalanta, em busca de reconstruir uma defesa que enfrentou dificuldades durante toda a temporada anterior.

    Outras mudanças são esperadas nas laterais, onde a busca por um novo lateral-esquerdo se intensificou após a saída muito comentada de Marc Cucurella para o Real Madrid. Gabriel Gudmundsson, do Leeds United, está atualmente na mira dos Blues, que buscam encontrar mais equilíbrio. Com Chalobah provavelmente de saída, a rotatividade em Stamford Bridge não dá sinais de diminuir neste verão.