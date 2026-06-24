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O Como dá o primeiro passo para contratar o zagueiro do Chelsea, enquanto o Inter, campeão da Série A, pensa em entrar na disputa pela contratação
Como apresentar uma oferta oficial por Chalobah
O especialista em transferências Fabrizio Romano informa que o Como fez uma oferta oficial pelo zagueiro. O ambicioso time da Série A, comandado pelo ex-meio-campista do Chelsea e do Arsenal, Cesc Fàbregas, busca reforçar seu elenco após garantir uma improvável vaga na Liga dos Campeões da próxima temporada. Chalobah, que está no Chelsea desde os oito anos de idade, é visto como o principal alvo para liderar a campanha do clube na competição continental.
Embora o valor exato da transação não tenha sido divulgado, sabe-se que o Chelsea está aberto a ofertas pelo jogador formado em Cobham. Apesar de ter sido titular na última temporada — na qual disputou 47 partidas em todas as competições e marcou três gols na Premier League —, a diretoria do clube está disposta a vendê-lo para financiar seus próprios reforços defensivos. O jogador tem contrato até 2028, o que dá aos Blues uma posição forte nas negociações.
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O Inter de Milão está acompanhando a situação
O Como não é o único time italiano na disputa, já que o Inter, atual campeão da Série A, também está considerando uma contratação do zagueiro central. Os Nerazzurri buscam jogadores com comprovada trajetória europeia, e a experiência de Chalobah na Premier League, aliada à sua versatilidade, fazem dele uma opção atraente para a equipe de Cristian Chivu. Caso se inicie uma disputa acirrada por sua contratação, o Chelsea poderia obter um retorno significativo por esse jogador formado em sua base.
A transferência representaria um salto em termos de prestígio imediato, já que a Inter defenderá seu título de Scudetto enquanto disputa o mais alto nível do futebol europeu. Para Chalobah, a perspectiva de atuar na Liga dos Campeões é um grande atrativo, especialmente considerando que o Chelsea não disputará nenhuma competição europeia na próxima temporada, após um desanimador 10º lugar no campeonato.
A fé de Tuchel e a paisagem da Inglaterra
Apesar de seu futuro incerto no clube, Chalobah continua sendo muito valorizado pelo técnico da Inglaterra, Thomas Tuchel. O ex-técnico do Chelsea convocou o zagueiro de última hora para a seleção dos Três Leões na Copa do Mundo, depois que Tino Livramento foi forçado a desistir devido a uma lesão. Tuchel preferiu Chalobah ao veterano do Manchester United, Harry Maguire, provando que o jogador de 26 anos ainda tem muito a oferecer no nível de elite.
É improvável que ele entre em campo, a menos que haja mais lesões, já que não jogou nas duas primeiras partidas da Inglaterra na Copa do Mundo — uma vitória por 4 a 2 sobre a Croácia e um empate em 0 a 0 contra Gana — e tem apenas uma partida pela seleção em seu currículo. No entanto, sua convocação mostra que ele é bem visto pelo técnico dos Três Leões, Thomas Tuchel, que mais uma vez optou por deixar Maguire, do Manchester United, em casa.
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A reestruturação do mercado de transferências do Chelsea continua
A disposição de deixar Chalobah sair faz parte de uma reformulação mais ampla da defesa sob o comando do novo técnico Xabi Alonso. O Chelsea já está trabalhando nas substituições, com Maxence Lacroix, do Crystal Palace, e Jacobo Ramon, do próprio Como, figurando na lista de candidatos. O clube também fechou um acordo de 51 milhões de libras pelo jogador Marco Palestra, da Atalanta, em busca de reconstruir uma defesa que enfrentou dificuldades durante toda a temporada anterior.
Outras mudanças são esperadas nas laterais, onde a busca por um novo lateral-esquerdo se intensificou após a saída muito comentada de Marc Cucurella para o Real Madrid. Gabriel Gudmundsson, do Leeds United, está atualmente na mira dos Blues, que buscam encontrar mais equilíbrio. Com Chalobah provavelmente de saída, a rotatividade em Stamford Bridge não dá sinais de diminuir neste verão.