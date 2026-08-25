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cm grafica kean como 2025 26Calciomercato
Gianluca Minchiotti

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O Como aumenta a oferta à Fiorentina por Kean e fixa um prazo: 40 milhões e vai esperar 48 horas por uma resposta

Como
Fiorentina
Mercado da bola
M. Kean

Nova proposta do Como para a Fiorentina pelo centroavante da Itália

O Como leva a sério a investida por Moise Kean. O clube lariano apresentou à Fiorentina uma nova proposta pelo atacante da Itália, elevando ainda mais a barra em relação à primeira oferta. Segundo o que foi noticiado por Gianluca Di Marzio, o pacote total se aproxima dos 40 milhões de euros e prevê uma estrutura composta por uma parte fixa, bônus e um percentual sobre uma futura revenda do jogador.

  • A proposta, porém, ainda não foi suficiente para obter o aval da Fiorentina. O clube viola está avaliando com atenção a possibilidade de deixar Kean sair e, antes de dar o ok definitivo, quer encontrar um substituto à altura. Uma busca que, no momento, está se revelando tudo menos simples.


    Enquanto isso, o Como segue em compasso de espera. O clube deu seu passo e agora aguarda uma resposta de Florença: a expectativa da diretoria do clube lombardo é ter uma resposta definitiva da Fiorentina nas próximas 48 horas.


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